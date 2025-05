Dalma le respondió a Gonzalo Valenzuela tras su polémica contra Diego Maradona

En medio de las repercusiones, Dalma Maradona rompió el silencio y le respondió al actor chileno, hablando del tema por partida doble.

Embed DALMA MARADONA ESTALLÓ CONTRA GONZALO VALENZUELA



"No sé ni quién es"

"Se meten con Diego porque no está"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/H4Di60Zxcf — América TV (@AmericaTV) May 5, 2025

"La culpa de todos los males de la argentina es de mi papá. No sé ni quién es. Critica a los argentinos por criticar", comenzó la actriz en diálogo con DDM, en América TV.

La hija mayor del “10” agregó: "Yo fui a Chile, la pasé espectacular. Fuimos a un recital. Me robaron la mochila mientras comíamos, pero yo no digo 'los chilenos son...', no, al contrario, me parecen personas divinas y Chile me encanta".

Pero eso no fue todo, ya que en Bondi Live, en el ciclo de Ángel de Brito, Dalma se expresó sobre los dichos de Gonzalo Valenzuela. “No tengo anda en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto, pero me está costando mucho”. Y explicó al aire: “Me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas”.

Embed DALMA LE RESPONDE A GONZALO VALENZUELA

Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12hs junto a @AngeldebritoOk @dalmaradona @juliargen @negraconte pic.twitter.com/sgyuNZr4Lt — Bondi (@bondi_liveok) May 5, 2025

"Está todo permitido en Argentina y eso viene desde Maradona, para mí el gran ejemplo. Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron 'La Mano de Dios'. Y esa wea es un cáncer social", opinó el actor en una entrevista con Quizá no sea nada.

"¿Cómo le explicó a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen 'La Mano de Dios'?", cerró Gonzalo Valenzuela sobre Diego Maradona.

Matías Morla presentó un escrito en Comodoro Py sobre las marcas de Maradona

Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, presentó un escrito de 60 hojas en Comodoro Py en la causa donde se lo acusa de la apropiación ilegal de los derechos del nombre del futbolista. La presentación de Morla se llevo a cabo un día después de que Dalma y Gianinna Maradona lo hayan denunciado por un presunto desvío de 13 de millones de dólares.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Morla, habló con la prensa sobre la presentación del mediático ante la Justicia y aclaró que la misma está ligada a la cuestión de la marca del jugador y no de la denuncia presentada horas antes. "Lo que explicamos hoy, en un escrito de más de 60 páginas, es el motivo de por qué las hijas no tienen el poder de la marca y las hermanas sí", detalló el defensor.

En la confusión por la última denuncia, Libarona señaló: "Acá el objeto procesal suscripto es por qué Morla les dio las marcas a las hermanas y no a las hijas, eso es lo que detallamos".

La investigación es llevada a cabo por la jueza María Rita Acosta y, en este marco, el defensor subrayó: "Tiene muchísima carrera, se va a tomar su tiempo, va a leer las 60 páginas y pruebas, las cuales constan de donaciones en vida y hasta un sinfín de declaraciones de Maradona".

En las últimas horas Dalma y Gianinna denunciaron que Morla desvío fondos que pertenecían a su papá en un valor aproximado de 13 millones de dólares. Frente a la subrayado, Libarona confirmó que "es falso" y afirmó que van a "iniciar acciones contra quienes filtraron esa información por daños y perjuicios".