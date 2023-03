Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Rock You , 57, G.Saez

QUINTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 LO SOÑASTE, 56, J.Villagra (6) 2* El Clavelito, 55, M.J.Lopez (4) 4,30 pzo 3 Owe You One, 55, W.Aguirre (2) 2,10 4 cps 4 Perugio Top, 55, R.Villegas (8) 13,10 1 1/2 cpo 5 Hit It A Royal, 55, G.Borda (5) 3,65 3 cps 6 Guns And Roses, 55, P.Sotelo (3) 26,35 4 cps 7 Rayo Catch, 56, R.Villagra (7) 87,60 4 cps ú Le Japan, 55, R.Bascuñan (1) 23,50 9 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: LO SOÑASTE $ 4,00 y 7,25. El Clavelito $ 6,50. EXACTA $ 840,00. TRIFECTA $ 2.410,00. DOBLE $ 9.655,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s21c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: Juan Martin. El ganador de 2 años es hijo de Tantos Años y Seras Luz SEXTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 ENDOZING, 56, M.Valle (5) 2 Quincy King, 53, L.Ramallo (6) 2,70 9 cps 3 Che Banquero, 56, L.Balmaceda (4) 5,65 1/2 cpo 4 Villablino, 56, J.Villagra (2) 6,25 7 cps 5 Gijon, 56, F.L.Gonçalves (1) 4,35 4 cps 6 City Of Fury, 53, U.Chaves (3) 20,60 7 cps - - - Dividendos: ENDOZING $ 2,40 y 1,10. Quincy King $ 1,10. EXACTA $ 415,00. TRIFECTA $ 1.135,00. DOBLE $ 985,00. TRIPLO $ 14.325,00. CUATERNA $ 22.435,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'4s28c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Voy Por Todo (tan). El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing SEPTIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 VIL JOY, 57, O.Arias (1) 2 Expresa Amor, 54, R.Villegas (6) 14,70 2 cps 3 The Emerald, 54, T.Garcia (9) 10,05 v.m. 4 Azucar Tucumana, 54, L.Lopez B. (5) 8,25 1 1/2 cpo 5 May Carleton, 54, D.Lencinas (7) 10,35 1/2 cpo 6* Vega Mistica, 54, U.Chaves (10) 52,15 3/4 cpo 7X Trenza De Fuego, 57, W.Aguirre (8) 1,60 2 cps 8 High Dark, 57, A.Marinhas (2) 15,20 2 cps ú My Dance, 57, C.Montoya (3) 97,00 6 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado Dividendos: VIL JOY $ 3,3,0, 2,85 y 2,75. Expresa Amor $ 4,65 y 6,70. The Emerald $ 4,30. EXACTA $ 1.217,50. TRIFECTA $ 9.890,00. DOBLE $ 1.0352,00.No Corrió: (4) Bomb True. Tiempo: 1'18s89c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Fortify y Stormy Vil OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 XILINA, 56, F.Coria (13) 2 Legataria Fast, 56, W.Aguirre (12) 41,50 2 cps 3 Linda Del Rio, 53, F.Roldan (9) 62,65 2 1/2 cps 4 Reina Del Azar, 54, L.Lopez B. (8) 46,50 pzo 6 Elvish Dream, 56, F.Arreguy (h) (6) 6,25 pzo 7 La Sociedad, 53, U.Chaves (3) 11,75 4 cps 8 Loca Julieta, 56, R.Villagra (14) 13,50 3/4 cpo 9 Ganadora Eva, 52, L.Ramallo (2) 16,05 1 1/2 cpo 10 Reina De Los Prados, 56, E.Candia G. (11) 11,30 pzo 11 Quiet De Pasman, 56, M.A.Sosa (10) 17,75 1/2 cza 12 Black Si, 56, L.Caceres (5) 17,65 1 cpo 13 Lunita Lange, 53, S.Arias (1) 99,99 2 cps ú Holy Dancing, 54, T.Garcia (7) 99,99 10 cps - - - Dividendos: XILINA $ 1,85, 1,10 y 1,25. Legataria Fast $ 1,25 y 1,55. Linda Del Rio $ 4,70. IMPERFECTA $. CUATRIFECTA $ 93.068,00. DOBLE $ 685,00. CUATERNA $ 6.517,50.No Corrió: (4) Celedonia. Tiempo: 1'5s55c. Cuidador: J.A.Pra. Stud: J. A. (sr). La ganadora de 3 años es hija de Grand Reward y Xassari NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Clásico Agustín B. Gambier (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 LLAULLIN, 55, M.J.Lopez (1) 2 Tu Fuerza, 55, M.A.Sosa (7) 8,40 6 cps 3 Parana Mini, 55, K.Banegas (6) 1,40 1/2 cza 4 Señor Dommo, 55, G.Borda (5a) 5,95 5 cps 5 Deleste Song, 55, D.R.Gomez (3) 17,90 8 cps 6 Antiguo Amigo, 55, F.L.Gonçalves (4) 3,75 1 1/2 cpo ú Tato Rich, 55, G.Saez (2) 40,05 7 cps - - - Dividendos: LLAULLIN $ 22,20 y 6,85. Tu Fuerza $ 6,90. EXACTA $ 9.365,00. TRIFECTA $ 28.725,00. DOBLE $ 8.500,00.No Corrió: (5) Le Marfil. Tiempo: 1'12s4c. Cuidador: C.L.Bellier. Stud: La Cuota. El ganador de 2 años es hijo de Lucky Island y Pompei Viva DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LACHO LIN, 57, L.Balmaceda (12) 2 El Poriaju, 57, F.L.Gonçalves (6) 2,15 4 cps 3 Un Estilo, 57, E.Martinez (13a) 2,60 1 cpo 4 Al Fin Llegue, 54, T.Garcia (5) 38,50 2 cps 5 Objetado, 57, J.Villagra (13) 2,60 cza 6 D`avignon, 57, Jorge Peralta (4) 6,00 1/2 cza 7 Tirador De Dados, 57, G.Borda (6a) 2,15 3 cps 8 Rock Dance, 57, L.Caceres (1) 51,55 4 cps 9 Huixtan, 55, S.Arias (7) 16,40 1/2 cpo 10 Honor Campero, 54, U.Chaves (2) 36,95 1/2 cza 11 Icy Vasco, 57, W.Maturan (3) 86,05 5 cps 12 Wonder Reward, 57, C.Sandoval (8) 52,70 3 cps ú* Trans Luck, 54, D.Lencinas (10) 43,25 5 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: LACHO LIN $ 5,10, 1,85 y 1,10. El Poriaju $ 1,95 y 1,10. Un Estilo $ 1,10. IMPERFECTA $ 297,50. CUATRIFECTA $ 6.203,00. DOBLE $ 16.305,00. TRIPLO $ 76.345,00. CUATERNA $ 422.015,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 546.777,50. Con 4 aciertos $ 940,00.No corrieron: (9) Master Of Change, (9a) Master Patrick y (11) Viento Pampero. Tiempo: 1'24s41c. Cuidador: F.H.Mentucci. Stud: El Barrial (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Lucky Island y Ramplona UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CASTORINO, 57, F.L.Gonçalves (6) 2 Curioso Pochi, 57, G.Borda (2) 14,45 2 1/2 cps 3 Good Macho, 57, E.Candia G. (10) 24,90 1/2 cpo 4 Napolitano Key, 53, R.Salazar (11) 4,95 pzo 5 Sigo Siendo Rey, 57, O.Arias (9) 16,50 1 1/2 cpo 6 Senet, 57, K.Banegas (3a) 4,20 2 cps 7 Casi Alado, 57, Jorge Peralta (4) 21,70 pzo 8 El Chimuelo, 57, A.I.Romay (3) 4,20 cza 9 Rey Alberto, 54, D.Lencinas (1) 9,55 1 cpo 10* Animate Lu, 54, J.Roman (5) 87,90 2 1/2 cps ú Doctor Passion, 57, D.R.Gomez (7) 19,90 3 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: CASTORINO $ 1,75, 1,65 y 1,35. Curioso Pochi $ 3,85 y 2,10. Good Macho $ 4,65. EXACTA $ 1.140,00. TRIFECTA $ 18.430,00. DOBLE $ 1.120,00.No Corrió: (8) Lugh. Tiempo: 59s79c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Call Me Chaotic DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MOVIE STORM, 54, D.Lencinas (9) 2 Atenea Attack, 53, L.Armoha (5) 4,15 2 1/2 cps 3 Villabona, 57, E.Candia G. (8) 2,40 1 1/2 cpo 4 Doña Engañada, 57, G.Borda (2) 5,25 1 1/2 cpo 5 Vigatta, 57, W.Maturan (11) 4,30 2 cps 6 Katita Gag, 57, R.Villagra (3) 50,40 1 1/2 cpo 7 Gata Santa, 53, M.Rey (7) 21,85 5 cps 8 Vinoteca Planet, 55, L.Caceres (13) 82,65 4 cps ú Si Muy Turca, 55, J.Yalet (h) (14) 16,00 27 cps - - - Dividendos: MOVIE STORM $ 5,65, 2,30 y 1,45. Atenea Attack $ 1,80 y 1,35. Villabona $ 1,40 . IMPERFECTA $ 1.435,00. CUATRIFECTA $ 19.122,50. DOBLE DESQUITE $ 5.400,00. TRIPLO $ 12.160,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 1.250.000,00. No corrieron: (1) Sport Hera, (4) Aurelia Brave, (6) Crazy Vers, (10) Toalla Mojada y (12) La De Catalina. Tiempo: 1'7s72c. Cuidador: R.A.Goldscheidt. Stud: Hs. La Veronica. La ganadora de 5 años es hija de Galan De Cine y Triple Torment. RECAUDACIÓN: $ 53.803.800.. CASTORINO. Curioso Pochi. Good Macho. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (8) Lugh59s79c.R.A.Quiroga.Marias Del Sur. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Call Me Chaotic LACHO LIN. El Poriaju. Un Estilo. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. Con 4 aciertos.No corrieron: (9) Master Of Change, (9a) Master Patrick y (11) Viento Pampero1'24s41c.F.H.Mentucci.El Barrial (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Lucky Island y Ramplona LLAULLIN. Tu Fuerza. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Le Marfil1'12s4c.C.L.Bellier.La Cuota. El ganador de 2 años es hijo de Lucky Island y Pompei Viva XILINA. Legataria Fast. Linda Del Rio. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (4) Celedonia1'5s55c.J.A.Pra.J. A. (sr). La ganadora de 3 años es hija de Grand Reward y Xassari VIL JOY. Expresa Amor. The Emerald. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Bomb True1'18s89c.A.E.Reisenauer.Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Fortify y Stormy Vil ENDOZING. Quincy King. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos2'4s28c.J.C.Blanco.Voy Por Todo (tan). El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing LO SOÑASTE. El Clavelito. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'19s21c.H.J.Benesperi.Juan Martin. El ganador de 2 años es hijo de Tantos Años y Seras Luz

COMENDATORE. Rock You. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Don Roma, (6) Ever Plin Plin y (9) Stop Fire1'13s54c.P.J.M.Juri.Son Monitos (az). El ganador de 5 años es hijo de Flesh For Fantasy y Madame Coco