Resultados de las carreras de ayer en La Plata

BABORA BEST , 54, M.Giuliano C.

Dividendos: HELLO NACHO $ 12,15, 3,55 y 1,60. Chanta Joy $ 2,60 y 1,65. Sean Halo $ 1,35. EXACTA $ 5.325,00. TRIFECTA $ 15.337,50. DOBLE $ 27.100,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s47c. Cuidador: L.M.Romero. Stud: Family R (tan). El ganador de 5 años es hijo de Knockout y Hello My Love UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 COCOON SCAT, 52, J.Pintos (4) 2 Dutch Gang, 52, R.Salazar (15) 45,30 pzo 3 Android, 56, M.A.Sosa (6) 11,15 5 cps 4 Abrazo De Oso, 54, U.Chaves (3) 7,20 1 cpo 5 Edgy, 56, Jorge Peralta (11) 21,40 cza 6 Emm Giulio, 53, G.Reynoso (12) 3,40 1/2 pzo 7 Muirfield, 56, G.Villalba (7) 2,40 3/4 cpo 8 Rayo Catch, 56, R.Villagra (10) 65,15 2 1/2 cps 9 Bloody Garden, 52, L.Chavez (8) 51,50 1 cpo 10 Que Banderazo, 56, D.R.Gomez (5) 13,40 5 cps 11 The Best Rock, 56, E.Martinez (14) 64,10 1 cpo ú In Enemy Hands, 56, D.E.Arias (16) 29,00 9 cps - - - Dividendos: COCOON SCAT $ 16,15, 4,80 y 11,35. Dutch Gang $ 3,35 y 16,10. Andriod $ 31,55. IMPERFECTA $ 8.210,00. CUATRIFECTA $ 883.087,00 . DOBLE $ 41.270,00. TRIPLO $ 238.860,00. CUATERNA $ 4.453.843 .No corrieron: (1) Mount, (2) Fade Junior, (9) Hit It A Rye y (13) Glorious Vision. Tiempo: 1'12s71c. Cuidador: P.A.Vega. Stud: Lucy Love. El ganador de 3 años es hijo de Knockout y Cocucha Dan DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 HORSE KEY, 57, M.Delli Q. (8) 2 Claro Nistel, 57, F.Aguirre (10) 5,55 1/2 pzo 3 Lynda Causa, 54, J.R.Benitez V. (9) 9,20 2 1/2 cps 4 Candy Veloz, 53, W.Garcia (4) 25,45 2 cps 5 Centella Good Friend, 53, M.Alfaro (3) 3,05 1 cpo 6 El Gran Padrino, 53, L.Lopez B. (7) 5,80 1/2 cpo 7 My Armando, 55, J.Yalet (h) (6) 19,05 1 1/2 cpo 8 Catastro, 57, J.Gonzalez (5) 9,65 cza 9 Taguato Camba, 57, D.R.Gomez (11) 50,50 4 cps ú Candy Queen, 52, J.Roman (2) 11,60 6 cps - - - Dividendos: HORSE KEY $ 2,75, 2,25 y 1,35. Claro Nistel $ 3,85 y 1,75. Lynda Causa $ 1,75. EXACTA $ 1.495,00. IMPERFECTA $. TRIFECTA $ 5.375,00. DOBLE $ 18.690,00.No Corrió: (1) Login. Tiempo: 1'5s42c. Cuidador: B.S.Ribot. Stud: Stud El Romance. El ganador de 6 años es hijo de Key Deputy y Miss Trova DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUPER CURIOUS, 57, A.Cabrera (5) 2 Cazador Oscuro, 57, Jorge Peralta (4) 5,50 1 cpo 3 Candy Winter, 57, G.Borda (8) 5,80 2 cps 4 Corsaro Johan, 57, F.Arreguy (h) (10) 11,00 pzo 5 Speedy Endor, 57, E.Martinez (7) 16,90 2 cps 6 Holland Hit, 55, U.Chaves (12) 4,50 pzo 7 Nebek, 57, M.A.Sosa (14) 10,25 1 cpo 8 Crixos, 57, C.Montoya (11) 12,45 1/2 cpo 9 Chacha Vision, 53, G.Reynoso (13) 31,65 4 cps 10 Back To Back, 57, E.Ortega P. (3) 5,90 5 cps 11 Monte Kiss, 55, D.Lencinas (9) 56,55 7 cps ú Finsonius, 57, J.C.Diestra (h) (2) 54,20 6 cps - - - Dividendos: SUPER CURIOUS $ 3,90, 2,10 y 1,40. Cazador Oscuro $ 2,20 y 1,30. Candy Winter $ . IMPERFECTA $ 1.650,00. CUATRIFECTA $ 68.570,00. DOBLE DESQUITE $ 5.050,00. TRIPLO $ 55.210,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 833.330,00. No corrieron: (1) Soderling y (6) Cambalache Mad. Tiempo: 1'12s44c. Cuidador: A.Barreto. Stud: Los Mellis De Pergamino. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Cursi And Glor. RECAUDACIÓN: 95.443.822.. HORSE KEY. Claro Nistel. Lynda Causa. EXACTA. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Login1'5s42c.B.S.Ribot.Stud El Romance. El ganador de 6 años es hijo de Key Deputy y Miss Trova COCOON SCAT. Dutch Gang. Andriod. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (1) Mount, (2) Fade Junior, (9) Hit It A Rye y (13) Glorious Vision1'12s71c.P.A.Vega.Lucy Love. El ganador de 3 años es hijo de Knockout y Cocucha Dan HELLO NACHO. Chanta Joy. Sean Halo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'36s47c.L.M.Romero.Family R (tan). El ganador de 5 años es hijo de Knockout y Hello My Love

