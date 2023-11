Resultados de las carreras de ayer en La Plata

The Magnifico , 57, M.J.Lopez

Ask For Gold , 57, J.Rivarola

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LOTHBROOK, 55, F.L.Gonçalves (3) 2 Tornazolado, 58, A.Marinhas (9) 5,35 1 1/2 cpo 3 D`or Van, 60, S.Arias (8) 2,75 1 cpo 4 Sally Ray, 56, W.Maturan (4) 68,95 1 cpo 5 El Decidido, 52, L.Paredes (6) 22,25 4 cps 6 Santorus, 52, E.Martinez (5) 10,30 1/2 cpo 7 Shine Moon, 52, F.Caceres (12) 86,15 2 cps 8 Way Fair, 53, J.Rivarola (13) 14,35 1/2 cpo 9 Iron Heart, 55, F.Roldan (11) 9,90 3 cps 10* Caballo De Indio, 52, R.Salazar (2) 17,50 1 1/2 cpo úX Mar Ligure, 52, W.Aguirre (10) 9,80 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: LOTHBROOK $ 2,90, 1,85 y 1,10. Tornazolado $ 2,40 y 1,10. D`or Van $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.980,00. CUATRIFECTA $ 62.085,00. DOBLE DESQUITE $ 2.575,00. TRIPLO $ 7.590,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 28.370,00. No corrieron: (1) Too Fast, (7) El Casador, (14) Hablar Con Todos y (15) Master Tap. Tiempo: 1'25s29c. Cuidador: E.O.Donadio (h). Stud: Paberala. El ganador de 6 años es hijo de Van Nistelrooy y Teddy Well. RECAUDACIÓN $ 104.066.031..

