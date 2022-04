Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BIONDI PLUS, 57, O.Arias (3) 2 Don Silvester, 57, W.Moreyra (1) 2,75 5 cps 3 In A Flash, 57, C.Velazquez (4) 9,10 hco 4 Chapita Irri, 53, L.Brigas (10) 17,65 1 cpo 5* Hot Sauce (brz), 55, E.Torres (8) 8,20 1 cpo 6 The Attack, 53, S.Arias (7) 12,30 cza 7X Portal De Ruiz, 57, J.Leonardo (9) 9,55 3/4 cpo 8 Al Mufti, 57, F.Coria (5) 35,95 cza 9 Freestalker, 53, J.Espinoza (11) 87,90 6 cps 10 Evo Furioso, 55, B.Enrique (14) 3,10 3/4 cpo 11 Julius Cesar, 53, T.Baez (6) 24,95 1/2 cpo 12 Honrosa Rye, 52, F.Gimenez (12) 53,45 pzo ú+ Taylor Made, 57, C.Cuellar (13) 16,15 30 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Cruzó al tranco

Dividendos: BIONDI PLUS $ 16,70, 4,70 y 3,25. Don Silvester $ 1,90 y 1,45. In A Flash $ 2,75. IMPERFECTA $ 5.020,00. CUATRIFECTA $ 404.557,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 106.440,00, a placé $ 8.900,00. TRIPLO $ 750.000,00. PICK 4 $ 700.000,00.No Corrió: (2) Uncle Ka. Tiempo: 55s72c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: Don Enrique`s. El ganador de 5 años es hijo de Biondi y Bengala Plus

NEW STRIP. Marseilles. Corsario Runner. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (12) Fyrulo56s13c.J.D.Ruvelli.Los Muditos (tan). El ganador de 4 años es hijo de Valid Stripes y New House