Resultados de las carreras de ayer en Palermo

THE RICHMOND , 59, I.Monasterolo

SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* TREASURE ISLAND, 57, O.Alderete (5) 2 Grand Spring, 57, C.Cuellar (8) 10,65 10 cps 3 Reflejado, 57, M.La Palma (1) 35,55 3 cps 4X Portal Black, 57, P.Carrizo (7) 15,05 1 cpo 5 Stay With It, 54, J.Espinoza (11) 31,00 1 cpo 6+ Perfect Runner, 57, F.Barroso (9) 5,70 1 cpo 7** Boije Glumac, 57, S.Piliero (12) 25,75 1 cpo 8 Gran Año, 55, E.G.Ortega T. (2) 19,10 5 cps 9 Simpatico Fire, 54, E.Candia G. (10) 43,50 pzo 10 Older Brother, 57, C.Montoya (3) 29,35 1 cpo 11/ Kaifas, 53, A.Allois (6) 34,80 1/2 cpo ú Equal Makarov, 57, C.Velazquez (4) 7,55 2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Cruzó al tranco (**) Largó cruzado (/) Ligó suelta

Dividendos: TREASURE ISLAND $ 1,45, 2,85 y 1,10. Grand Spring $ 9,10 y 1,45. Reflejado $ 2,15. IMPERFECTA ú $ 645,00. CUATRIFECTA $ 23.873,00. DOBLE: a ganador $ 392,50, a placé $ 512,50. TRIPLO $ 2.180,00. PICK $ 2.442,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s66c. Cuidador: N.D.Noya. Stud: Bien De Abajo (az). El ganador de 4 años es hijo de Treasure Beach y Mandarine Jelly SEPTIMA CARRERA- 1600 METROSClasico Ines Victoria Roca (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 WALNUT GROVE, 59, J.Noriega (5) 2 Super Cachorra, 59, W.Pereyra (6) 6,00 cza 3 American Charity, 60, R.Blanco (4) 1,20 pzo 4 Silky Rose, 60, M.Valle (2) 15,10 9 cps 5 Tramontana Craf, 60, E.G.Ortega T. (3) 24,65 10 cps 6 Ubica, 60, E.Siniani (1) 7,55 5 cps - - - Dividendos: WALNUT GROVE $ 5,95 y 1,10. Super Cachorra $ 1,10. EXACTA $ 767,50. TRIFECTA $ 1.295,00. DOBLE: a ganador $ 365,00, a placé $ 65,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 917.325,00, con 5 aciertos $ 2.660,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s55c. Cuidador: R.M.Bullrich. Stud: La Manija. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Wally Nut OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TORIANA CAP, 57, W.Moreyra (5) 2 Rosa Robada, 57, W.Pereyra (9) 2,35 7 cps 3* Agrandate, 57, G.Calvente (4) 4,75 3 cps 4 Primavera Trend, 53, U.Chaves (3) 27,35 2 1/2 cps 5 Sofia Queen, 57, N.Villarreta (1) 4,20 1 1/2 cpo 6 Lady Ines, 55, G.Bellocq (6) 17,10 2 cps ú Emilia Clear, 53, R.Muñoz (2) 30,70 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: TORIANA CAP $ 2,50 y 1,50. Rosa Robada $ 1,30. EXACTA $ 400,00. TRIFECTA $ 742,50. DOBLE: a ganador $ 590,00, a placé $ 262,50. TRIPLO $ 1.600,00. PICK 4 POZO MAX $ 11.900,00.No corrieron: (7) She`s My Dream y (8) La Biyuyera. Tiempo: 56s10c. Cuidador: A.A.Lovay. Stud: La Josefina (riv). La ganadora de 5 años es hija de Captivating Cat y Indiana Rose NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DUNMORE, 57, W.Pereyra (3) 2 Señor Time, 57, C.Velazquez (7) 5,10 3 cps 3 Galilei, 57, O.Alderete (9) 4,35 2 cps 4 Sharp Eyed, 57, P.Carrizo (1) 8,00 2 1/2 cps 5 Telus Affair, 54, E.Candia G. (5) 6,60 3/4 cpo 6 Amigo Johan, 57, B.Enrique (4) 26,40 2 cps 7* Calladito La Boca, 57, K.Banegas (8) 7,00 3 cps 8 Checkoso, 57, N.Villarreta (6) 33,20 10 cps 9 Apic, 57, F.Coria (2) 17,70 hco ú Sweet Lake, 54, J.Espinoza (10) 38,45 8 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: DUNMORE $ 2,50, 1,45 y 1,20. Señor Time $ 1,60 y 1,40. Galilei $ 1,40. IMPERFECTA $ 830,00. CUATRIFECTA $ 4.851,00. DOBLE: a ganador $ 650,00, a placé $ 227,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s79c. Cuidador: D.A.Ruben. Stud: Marisol (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Roman Virgin DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUE ENEMIGA, 57, K.Banegas (5) 2 Gold Goddess, 57, W.Pereyra (8) 8,50 5 cps 3 Auzoa, 53, G.Tempesti V. (12) 4,25 2 cps 4* Minca, 57, C.Velazquez (7) 2,30 2 cps 5 Mentalidad Mamba, 57, L.Noriega (9) 25,90 6 cps 6 Captivi, 57, R.R.Barrueco (4) 29,75 1/2 cpo 7 Nativa Ladina, 53, U.Chaves (15) 11,00 cza 8 Mariahuincul, 57, E.G.Ortega T. (3) 88,65 3/4 cpo 9X Rosario Sar, 57, F.Coria (13) 12,15 1/2 cpo 10 Decanas Telus, 54, J.R.Benitez V. (2) 98,60 2 1/2 cps 11 Pinta Soñada, 57, R.Bascuñan (10) 13,05 1 cpo 12 Mirada Mala, 57, J.M.Sanchez (14) 72,15 13 cps ú+ Mirame Roma, 57, L.Tello E. (1) 62,85 0 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Desmontó Dividendos: QUE ENEMIGA $ 5,80, 2,30 y 1,40. Gold Goddess $ 3,95 y 2,15. Auzoa $ 1,90. IMPERFECTA ú $ 4.730,00. CUATRIFECTA $ 24.565,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.780,00, a placé $ 1,610,00. TRIPLO $ 8.240,00. PICK 4 $ 39.995,00. No corrieron: (6) La Giannella y (11) Pupila Riverplatense. Tiempo: 57s0c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Don Florentino. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Elusive Eilee. RECAUDACIÓN: $ 56.005.237,00.

