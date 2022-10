Take For You , 57, W.Moreyra

SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* DOM SANTIAGO, 55, J.Noriega (2) 2 Star Cause, 57, D.E.Arias (10) 6,60 2 1/2 cps 3 Filoso Class, 57, R.Bascuñan (9) 6,65 pzo 4X Zenzational Roque, 57, W.Pereyra (5) 5,95 3 cps 5+ Bio Modesto, 54, G.Borda (6) 20,80 1 1/2 cpo 6** Hunk Busca, 54, K.Banegas (1) 3,80 2 1/2 cps 7/ Back To Rate, 55, A.Paez (7) 38,80 1 1/2 cpo 8 Buitre De Barro, 54, J.Espinoza (3) 44,30 1/2 cpo 9 Pop Romano, 57, W.Moreyra (8) 5,20 hco ú/ First Rimout, 57, F.Coria (4) 6,50 2 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Largó cruzado (/) Ligó suelta

Dividendos: DOM SANTIAGO $ 4,55, 2,90 y 1,90. Star Cause $ 4,70 y 2,50. Filoso Class $ 2,45. IMPERFECTA $ 1.765,00. CUATRIFECTA $ 66.930,00. DOBLE: a ganador $ 690,00, a placé $ 325,00. TRIPLO $ 1.695,00. PICK 4 $ 3.145,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s18c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: Tres G.. El ganador de 5 años es hijo de Storm Embrujado y Beckoning SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SIMONA BAMB, 57, F.Coria (5) 2 Che Papusa, 57, R.Bascuñan (7) 17,80 3 cps 3 Shuttle Gold, 57, W.Moreyra (8) 2,85 1/2 cpo 4 Music Mani, 57, A.Fuentes (1) 6,75 6 cps 5 Look Kennedy, 53, G.Tempesti V. (4) 25,50 2 cps 6 Giant Kiss, 57, F.L.Gonçalves (2) 6,00 pzo ú De Carlota, 57, J.Noriega (3) 5,05 10 cps - - - Dividendos: SIMONA BAMB $ 2,30 y 1,25. Che Papusa $ 4,45. EXACTA $ 4.465,00. TRIFECTA $ 8.250,00. DOBLE: a ganador $ 835,00, a placé $ 2.100,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 316.930,00, con 5 aciertos $ 1.190,00.No Corrió: (6) Cultista. Tiempo: 1'12s36c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Don Yayo. La ganadora de 4 años es hija de Valid Stripes y Bamb Nistel OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PIERRE NODOYUNA, 57, F.L.Gonçalves (8) 2 Secondi, 53, A.I.Romay (7a) 2,50 1 1/2 cpo 3 Emperador Santo, 53, L.Brigas (7) 2,50 3/4 cpo 4 Mr. Toto, 57, J.Noriega (4) 3,75 1/2 cpo 5 Loan Shark, 57, L.Balmaceda (6) 11,25 3 cps 6 Maestro De Tango, 54, R.Villegas (3) 24,20 5 cps 7 Super Fain, 57, J.Villagra (5) 3,75 17 cps ú Ojo Dubai, 57, A.Coronel E. (1) 16,25 5 cps - - - Dividendos: PIERRE NODOYUNA $ 3,70 y 1,70. Secondi $ 1,15. EXACTA $ 1.055,00. TRIFECTA $ 2.860,00. DOBLE: a ganador $ 425,00, a placé $ 110,00. TRIPLO $ 4.500,00. PICK 4 POZO MAX $ 12.820,00.No Corrió: (2) Mister Bean. Tiempo: 1'10s83c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: Ball Sider. El ganador de 4 años es hijo de Galan De Cine y Meteorica NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 IL FATTO, 54, R.Villegas (3) 2 Dixie Zen, 57, F.Coria (6) 1,70 1 cpo 3 Recarano, 57, F.Correa (1) 4,80 6 cps 4 J Be Jeep, 57, R.Tarragona (4) 5,80 1/2 cza 5 Iron Prince, 55, D.E.Arias (2) 21,60 10 cps 6 Solid Snake, 57, I.Monasterolo (8) 4,05 cza ú* Tanguero Johan, 53, J.Pintos (5) 27,45 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: IL FATTO $ 9,70 y 1,90. Dixie Zen $ 1,15. EXACTA $ 3.430,00. TRIFECTA $ 14.285,00. DOBLE: a ganador $ 9.325,00, a placé $ 120,00.No Corrió: (7) Acovachado. Tiempo: 1'25s75c. Cuidador: H.D.Tocci. Stud: La Polaca (bv). El ganador de 5 años es hijo de Latiendo y Mon Affaire DECIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Hándicap Aphara Pag. Dist. 1 RIO MAGICO, 59, W.Pereyra (10) 2 Paris Tech, 58, F.Coria (11) 8,80 1 cpo 3 Despacito, 64, I.Monasterolo (3) 4,45 1/2 cpo 4 Libre Demanda, 56, B.Enrique (2) 3,45 2 cps 5 Noguchi, 60, M.Aserito (1) 7,25 pzo 6 Almone, 56, W.Moreyra (7) 8,40 3 cps 7 Culebron, 54, F.L.Gonçalves (6) 5,75 hco 8 Oscura, 52, G.Tempesti V. (8) 37,70 1 cpo 9 Memorado, 58, A.I.Romay (9) 29,45 3/4 cpo 10 Mystogan, 53, S.Piliero (4) 38,45 hco ú Shack Radio, 52, L.Colasso (5) 38,35 5 cps - - - Dividendos: RIO MAGICO $ 4,50, 2,35 y 1,55. Paris Tech $ 3,20 y 1,85. Despacito $ 2,60. IMPERFECTA $ 1.895,00. CUATRIFECTA $ 19.740,00. DOBLE: a ganador $ 7.890,00, a placé $ 2.085,00. PICK 4 $ 328.570,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s96c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 5 años es hijo de Remote y Bonjoy UNDECIMA CARRERA- 2500 METROSPremio: Clásico Vicente L. Casares (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 SPECIAL DUBAI, 60, W.Pereyra (1) 2 Galan Gales, 60, J.Villagra (2) 4,85 9 cps 3* Enfermizo Paradiso, 60, W.Moreyra (3) 9,55 7 cps 4X Heat Miami, 60, B.Enrique (4) 2,70 49 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: SPECIAL DUBAI $ 1,40. EXACTA $ 395,00. TRIFECTA $ 1.175,00. DOBLE: a ganador $ 480,00, a placé $ 680,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'39s5c. Cuidador: R.A.Pellegatta. Stud: Le Fragole. El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Sanamia DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 HELENA ROCHETTE, 56, A.I.Romay (6) 2 Light At The End, 56, L.Balmaceda (2) 8,35 2 cps 3 Pirincha Loca, 56, W.Moreyra (8) 3,25 1 1/2 cpo 4 Bety Sohas, 54, G.Borda (7) 1,95 9 cps 5 La Paito, 56, E.Torres (3) 7,90 6 cps 6 Reina De Los Prados, 52, G.Tempesti V. (5) 4,40 3 cps 7 Paurina, 53, E.Candia G. (1) 17,00 2 1/2 cps ú Ornela Serena, 57, G.Bonasola (4) 45,90 15 cps - - - Dividendos: HELENA ROCHETTE $ 33,40 y 14,10. Light At The End $ 3,70. EXACTA $ 21.270,00. TRIFECTA $ 208.640,00. DOBLE: a ganador $ 2.125,00, a placé $ 340,00. TRIPLO $ 13.330,00. PICK 4 $ 1.150.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'27s5c. Cuidador: L.D.Racco. Stud: Versus. La ganadora de 3 años es hija de Homage y Renee Dubois DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EAST ENDER, 57, J.Villagra (6) 2 Le Club, 57, G.Calvente (9) 4,10 5 cps 3 Pecato Joy, 57, F.L.Gonçalves (8) 1,90 1/2 cpo 4 Oscuro Diamante, 55, G.Borda (1) 8,25 4 cps 5* Toro Rico, 57, R.R.Barrueco (5) 18,50 7 cps 6X Niseko, 57, B.Enrique (4) 10,65 2 cps 7 Calladito La Boca, 57, P.Carrizo (7) 40,65 pzo 8 Ionian, 53, F.J.Lavigna (2) 33,20 6 cps 9 Storm Kake (usa), 57, A.I.Romay (10) 6,15 1/2 cpo ú Honor A Nicola, 57, M.J.Lopez (3) 48,30 10 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: EAST ENDER $ 10,30, 3,05 y 1,35. Le Club $ 2,10 y 1,30. Pecato Joy $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.780,00. CUATRIFECTA $ 25.380,00. DOBLE: a ganador $ 30.410,00, a placé $ 3.110,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ , con 5 aciertos $ 81.135,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s9c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: S. De B.. El ganador de 4 años es hijo de Il Campione y Silver House DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 JUSTO MILAGRO, 57, R.M.Torres (4) 2 Spring Bella, 57, B.Enrique (10) 7,15 3/4 cpo 3 Calidad En Vivo, 57, A.Castro (6) 8,55 cza 4 Kilburn, 54, E.Candia G. (1) 6,75 1/2 pzo 5* Brishawa, 54, L.Ramallo (7) 29,75 5 cps 6 Valedictorian, 57, W.Pereyra (5) 6,35 3/4 cpo 7 Re Pituca, 53, F.Caceres (8) 11,80 6 cps 8 Icy Joya, 53, E.Suarez (9) 20,05 6 cps úX Che Madama, 55, G.Borda (3) 1,80 17 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: JUSTO MILAGRO $ 9,25, 5,70 y 2,40. Spring Bella $ 5,75 y 2,40. Calidad En Vivo $ 2,90. IMPERFECTA $ 6.280,00. CUATRIFECTA $ 147.605,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 8.010,00, a placé $ 1.590,00. TRIPLO $ . PICK 4 $ 700.000,00.No Corrió: (2) Cia Nistel. Tiempo: 1'40s20c. Cuidador: S.L.Soria. Stud: El Viejo Amigo (az). La ganadora de 5 años es hija de John F Kennedy y Carissima Juani EAST ENDER. Le Club. Pecato Joy. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'24s9c.R.M.Vivas.S. De B.. 