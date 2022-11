Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Stormy Again , 52, L.Colasso

TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MALEFICO, 57, B.Enrique (5) 2 Nace Un Crack, 57, R.Bascuñan (8) 2,55 1 1/2 cpo 3 Emm Kerry, 57, E.G.Ortega T. (2) 17,15 4 cps 4 Mr. Boone, 57, R.R.Barrueco (3) 2,30 4 cps 5 Leaf Reward, 57, F.L.Gonçalves (1) 7,75 cza 6 Son Of Daddy, 53, G.Calderon (4) 29,45 7 cps 7 Marccelo Icon, 55, E.Candia G. (7) 45,60 2 cps ú* Colosimo, 57, W.Moreyra (6) 13,35 s.a. - - - - - (*) Largó al rato

Dividendos: MALEFICO $ 3,95 y 1,50. Nace Un Crack $ 1,30. EXACTA $ 1.640,00. TRIFECTA $ 6.870,00. DOBLE: a ganador $ 890,00, a placé $ 130,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s60c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Moscada Filly CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 STEPPENWOLF, 57, W.Pereyra (8) 2 Dearly Manners, 57, B.Enrique (11) 10,90 1/2 cza 3* Celtics, 57, J.Oger (6) 64,65 8 cps 4 Giaco Smart, 57, M.Giles (12) 18,65 1 cpo 5 Master Vangel, 57, A.Paez (7) 49,80 1 1/2 cpo 6 Lenovinche, 57, G.Borda (5) 18,55 3 cps 7 Super Friday, 57, M.R.Nuñez (9) 15,00 cza 8X Dale Soga, 55, M.A.Sosa (14) 190,90 1 cpo 9 Le Reveur, 57, Jorge Peralta (1) 1,65 pzo 10+ Quenco, 57, E.Torres (3) 37,35 1 1/2 cpo 11 Sun Ride, 53, L.Lopez B. (4) 35,65 7 cps 12 Mi Happy, 51, A.Allois (10) 59,50 3/4 cpo ú Sword, 57, K.Banegas (13) 111,90 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó al rato (+) Largó frío Dividendos: STEPPENWOLF $ 2,50, 1,25 y 1,15. Dearly Manners $ 2,10 y 1,95. Celtics $ 4,45. IMPERFECTA $ 755,00. CUATRIFECTA $ 49.295,00. DOBLE: a ganador $ 705,00, a placé $ 835,00. PICK 4 POZO MAX $ 10.600,00.No Corrió: (2) El Txato. Tiempo: 1'10s44c. Cuidador: G.F.Anriquez. Stud: Egalite De 9. El ganador de 5 años es hijo de Galan De Cine y Bet Missy QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ERNESTINA LAND, 57, M.La Palma (6) 2 Mala Mia, 57, A.Paez (5) 1,55 1 1/2 cpo 3 Sales Talk, 57, R.Alzamendi (4) 4,45 3 cps 4 Fly Batuca, 53, A.Allois (1) 9,05 1/2 cpo 5 Mandy Cat, 57, M.Aserito (7) 10,20 1/2 cpo 6* Por Siempre Mia, 57, S.Piliero (8) 4,70 2 cps 7 Flicka Fil, 57, E.Recuero (2) 37,90 cza ú Pontinia, 57, E.Torres (3) 22,40 7 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: ERNESTINA LAND $ 25,40 y 4,80. Mala Mia $ 1,65. EXACTA $ 6.930,00. TRIFECTA $ 21.035,00. DOBLE: a ganador $ 3.650,00, a placé $ 110,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s50c. Cuidador: M.F.Diestra. Stud: Sangre Toro (tan). La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Soy La Luisa SEXTA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 CHE GOLONDRINA, 55, O.Alderete (12) 2 Gol De Martin, 57, C.Velazquez (7) 10,45 pzo 3* Estruendoso Dubai, 57, F.L.Gonçalves (5) 1,45 5 cps 4 Centelleo, 57, G.Borda (2) 17,10 5 cps 5 Perfect Beach, 53, A.B.Valdez (3) 29,35 2 cps 6 Appolinaire, 53, T.Baez (11) 7,40 3 cps 7 Chelo Benavente, 57, W.Pereyra (1) 8,70 4 cps úX Sale Seguro, 57, J.M.Sanchez (4) 84,80 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: CHE GOLONDRINA $ 3,90, 2,65. Gol De Martin $ 3,10. IMPERFECTA $ 1.255,00. CUATRIFECTA $ 14.402,50. DOBLE: a ganador $ 6.630,00, a placé $ 1.735,00. TRIPLO $ 20.405,00. PICK 4 $ 60.605,00.No corrieron: (6) American Dad, (8) Ryland, (9) Tm Adolfo y (10) Meridio. Tiempo: 1'48s88c. Cuidador: L.F.Tavares. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 6 años es hija de Greenspring y Softie Glory SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* TALENTO VOCAL, 54, K.Banegas (8) 2 Aripuana, 57, J.M.Sanchez (6) 2,00 3/4 cpo 3 Fragata Milagrosa, 55, R.Bascuñan (1) 7,25 pzo 4 Maraka Berry, 57, B.Enrique (7) 10,00 2 1/2 cps 5 Sarookh, 57, W.Pereyra (3) 7,80 1/2 cpo 6 Tollander, 58, D.Acuña (4) 7,75 3 cps 7 Idyllicona, 57, G.Borda (5) 6,05 4 cps 8 Zora Mora, 54, E.Torres (9) 10,65 5 cps ú Dame De La Garde, 53, J.Paoloni (2) 42,40 3 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: TALENTO VOCAL $ 8,40, 3,95 y 2,95. Aripuana $ 2,10 y 1,85. Fragata Milagrosa $ 1,75. EXACTA $ 3.795,00. TRIFECTA $ 18.040,00. DOBLE: a ganador $ 1.435,00, a placé $ 205,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 984.261,00 , con 5 aciertos $ 23.680,00.No Corrió: (10) Palitas Freude. Tiempo: 57s26c. Cuidador: M.W.De Lucia. Stud: La Esperanza (az). La ganadora de 6 años es hija de Got Talent y La Vocacion OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOFIA SEATTLE, 57, S.Piliero (9) 2 Kity Girl, 57, E.Torres (1) 4,10 1/2 cpo 3* Que Me Den, 57, P.Carrizo (8) 2,05 1/2 cpo 4X Realness, 57, R.Alzamendi (4) 27,25 1 1/2 cpo 5 Dalila Hill, 53, L.Brigas (12) 10,30 1/2 cpo 6 Captivi, 57, R.R.Barrueco (11) 16,75 2 cps 7+ Pintura Fresca, 57, Jorge Peralta (3) 10,40 4 cps 8 Maslidia, 57, A.Giorgis (10) 41,15 1/2 cpo 9** Larceveau, 53, J.Paoloni (5) 5,65 1 cpo ú Till The End, 57, O.Alderete (13) 7,90 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta Dividendos: SOFIA SEATTLE $ 19,40, 4,80 y 2,65. Kitty Girl $ 2,40 y 1,60. Que Me Dicen $ 2,10. IMPERFECTA $ 2.870,00. CUATRIFECTA $ 220.075,00. DOBLE: a ganador $ 15.030,00, a placé $ 1.185,00. TRIPLO $ 166.665,00. PICK 4 POZO MAX $ 2.500.000,00 .No corrieron: (2) Cheating Girl, (6) Bell Fragance y (7) Mariahuincul. Tiempo: 0s0c. Cuidador: F.Villa. Stud: Te-pe (si). La ganadora de 4 años es hija de Seattle Fitz y Stormy Prize NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MASTER SULTAN, 57, K.Banegas (5) 2* Chickasaw, 57, W.Moreyra (2) 4,45 4 cps 3 Tua Hee, 57, F.L.Gonçalves (4) 2,95 1 1/2 cpo 4X Changeover Days, 52, L.Brigas (6) 2,05 1 1/2 cpo 5+ Pampero Call, 51, F.Gimenez (3) 5,55 pzo 6 Marseilles, 57, E.Torres (1) 8,25 9 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado Dividendos: MASTER SULTAN $ 2,30 y 1,55. Chicasaw $ 1,85. EXACTA $ 1.215,00. TRIFECTA $ 3.500,00. DOBLE: a ganador $ 4.265,00, a placé $ 2.380,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s27c. Cuidador: I.A.Diaz. Stud: Al Paso (lp). El ganador de 5 años es hijo de Master Of Hounds y Twisted Secret DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VISA MOKA, 53, J.Paoloni (4) 2 Famosa Sar, 57, F.L.Gonçalves (3) 4,25 3 cps 3* Emma Spring, 57, B.Enrique (7) 2,75 cza 4 Baarhia, 53, L.Brigas (2) 2,30 5 cps 5 Embassy New, 57, A.Paez (5) 14,20 1 1/2 cpo 6 Curiosa Sociedad, 54, J.Espinoza (1) 26,75 pzo - - - - - (*) Saltó al largar Dividendos: VISA MOKA $ 4,00 y 1,45. Famosa Sar $ 2,00. EXACTA $ 2.095,00. TRIFECTA $ 6.750,00. DOBLE: a ganador $ 900,00, a placé $ 275,00. TRIPLO $ 15.040,00. PICK 4 $ 500.000,00.No Corrió: (6) Amanecida Kiss. Tiempo: 55s89c. Cuidador: L.A.Gaitan. Stud: Los Hermanitos (s. Fe). La ganadora de 5 años es hija de Visa Parade y Mimoka UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 AGREEABLE, 56, F.L.Gonçalves (6) 2 Power Is Power, 56, G.Calvente (3) 3,35 1 1/2 cpo 3 Full Amoroso, 56, G.Borda (1) 10,20 5 cps 4 Portal Del Este, 56, B.Enrique (5) 5,65 1 cpo 5 Secreto Boy, 56, W.Pereyra (4) 6,60 1 cpo 6 Fratello, 56, W.Moreyra (2) 9,00 11 cps - - - Dividendos: AGREEABLE $ 1,80 y 1,10. Power Is Power $ 1,15. EXACTA $ 495,00. TRIFECTA $ 2.055,00. DOBLE: a ganador $ 815,00, a placé $ 205,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s57c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Don Cheo. El ganador de 3 años es hijo de Equal Stripes y Aggiornatta DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SEE THE FUTURE, 56, W.Moreyra (4) 2 Jet Risk, 53, J.Espinoza (1) 9,15 pzo 2 Despreocupado, 56, E.Torres (2) 4,90 emp. 4 Kerendon, 57, M.Aserito (7) 12,80 2 1/2 cps 5 Johans Invencible, 58, J.Diestra (5) 22,00 2 cps 6 Blusson, 52, R.Salazar (11) 15,00 2 cps 7 Mani Ring, 52, L.Colasso (3) 2,50 1 1/2 cpo 8 Vuelven Los Sueños, 56, K.Banegas (9) 20,85 cza 9 Lindo Abrazo, 56, R.R.Barrueco (10) 19,20 2 cps 10* Pampero Stra, 57, A.Giorgis (8) 74,70 19 cps úX Aguanaval, 56, B.Enrique (6) 8,65 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Largó retrasado Dividendos: SEET THE FUTURE $ 3,75, 1,75 y 2,40. Jet Risk $ 1,65 y 2,20. Despreocupado $ 1,40 y 2,75. IMPERFECTA $ 935,00, y $ 495,00. CUATRIFECTA $ 17.125,00, y $ 11.682,50. DOBLE: a ganador $ 680,00, a placé del Nº 1 y del Nº 2 $ 110,00. PICK 4 $ 29.860,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s96c. Cuidador: M.Iguacel Loeda. Stud: Black Horse. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y La Piradita DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Aristophanes Pag. Dist. 1 ANGUILA DE CORAL, 58, F.Arreguy (h) (2) 2 Renio Joy, 60, Jorge Peralta (4) 3,25 4 cps 3 Igualito A Ti, 60, C.Velazquez (5) 11,45 5 cps 4* Le Bronx, 60, R.Bascuñan (3) 3,05 2 1/2 cps 5 Calzonetti, 60, B.Enrique (1) 2,05 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ANGUILA DE CORAL $ 5,40. EXACTA $ 1.325,00. TRIFECTA $ 5.800,00. DOBLE: a ganador $ 2.580,00, a placé $ 370,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s93c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Martina. La ganadora de 4 años es hija de Santillano y Anisetta DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA HIJA E`ZEVI, 57, Jorge Peralta (5) 2 Deuville Lake, 53, L.Brigas (2) 5,05 3/4 cpo 3 La Rubia Sant, 54, J.Espinoza (7) 39,55 cza 4 Subversiva Johan, 57, S.Barrionuevo (9) 12,10 1 1/2 cpo 5 Star Show, 57, O.Alderete (4) 3,60 3/4 cpo 6 Romper Cadenas, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,00 3 cps 7 Avec Moi, 57, R.Bascuñan (6) 18,85 5 cps 8 Even Got Stripes, 57, K.Banegas (1) 3,50 14 cps ú Niña Infernal, 57, E.G.Ortega T. (3) 42,45 2 1/2 cps - - - Dividendos: LA HIJA E' ZEVI $ 7,85, 3,50 y 3,10. Deuville Lake $ 2,70 y 2,30. La Rubia Sant $ 3,90. EXACTA $ 3.840,00. TRIFECTA $ 92.815,00. DOBLE: a ganador $ 5.460,00, a placé $ 640,00. TRIPLO $ 62.500,00. PICK 4 $ 105.260,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s22c. Cuidador: E.Lupori. Stud: M. K. B. C. (az). La ganadora de 4 años es hija de Aspire y Zevi DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* LITVA, 57, W.Pereyra (10) 2 Luna Titi, 57, W.Moreyra (3) 3,55 5 cps 3X Tablet Diafana, 53, E.Suarez (9) 7,00 3/4 cpo 4 Seek The Fame, 57, C.Velazquez (8) 6,35 2 1/2 cps 5 Fruta Seca, 53, L.Colasso (12) 6,00 3/4 cpo 6 Weeding Dubai, 53, D.Ledesma (13) 28,35 1 cpo 7+ Blanquita, 57, S.Barrionuevo (6) 85,75 2 cps 8 High Rate, 57, K.Banegas (1) 7,30 3 cps 9 Ilustrisima Edition, 57, R.Bascuñan (5) 35,25 3 cps 10 Estudianta Hera, 57, B.Enrique (2) 7,25 10 cps 11 Chispotea, 57, E.Recuero (11) 131,50 8 cps 12** Sueña Baronesa, 57, F.Correa (4) 119,70 1/2 cpo ú La Genarita, 56, A.Paez (7) 163,50 3 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó frío (**) Largó frío Dividendos: LITVIA $ 3,65, 1,60 y 1,30. Luna Titi $ 1,95 y 1,60. Tablet Diafana $ 1,70. IMPERFECTA $ 1.190,00. CUATRIFECTA $ 27.737,50. DOBLE: a ganador $ 4.290,00, a placé $ 650,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 2.110.641,00 , con 5 aciertos $ 4.290,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s85c. Cuidador: D.R.Suasnabar. Stud: La Leonor. La ganadora de 5 años es hija de Equal Stripes y Lithuania DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DR VALENTIN, 53, L.Brigas (11) 2* Amiguito Todo Beauty, 54, K.Banegas (14) 5,90 2 1/2 cps 3 Mi Gran Duque, 57, W.Pereyra (1) 13,20 hco 4 Wunder Boss, 57, R.R.Barrueco (13) 25,30 3 cps 5 Rey De Persia, 57, P.Carrizo (3) 33,70 3/4 cpo 6X Incurridor, 53, T.Baez (2) 31,00 4 cps 7+ Ultra Orpen, 53, M.Alfaro (9) 176,05 2 cps 8 Ojo Dubai, 55, E.Candia G. (5) 88,55 2 cps 9** Señor De Rausan, 57, C.Sandoval (8) 173,30 3 cps 10/ Palomito Fil, 57, M.A.Sosa (7) 93,80 cza 11/ Poder De Noche, 53, A.Allois (10) 5,65 23 cps 12/ The Botanist, 57, O.Alderete (4) 4,65 cps 60/ Aerodinamo, 57, S.Piliero (6) 14,55 2 cps ú/ Loco Miguel, 57, B.Enrique (12) 2,65 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores (+) Largó cruzado (**) Largó retrasado (/) Largó cruzado (/) Cruzó al tranco (/) Distanciado de oficio (/) Rodó (/) No largó Dividendos: DR VALENTIN $ 5,65, 2,70 y 2,90. 