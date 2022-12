Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 COSTA DARK, 56, L.Noriega (2) 2 Selva Libre, 52, G.Tempesti V. (3) 22,85 14 cps 3 Drift Away, 52, L.Colasso (1) 8,10 2 1/2 cps 4 Light At The End, 56, L.Balmaceda (6) 5,90 1/2 cpo 5 Idanita, 56, W.Moreyra (4) 9,35 cza 6 Querida Scat, 56, F.Coria (7) 2,25 1 1/2 cpo - - -

Dividendos: COSTA DARK $ 1,95 y 1,40. Selva Libre $ 5,25. EXACTA $ 4.075,00. TRIFECTA $ 14.595,00. DOBLE: a ganador $ 385,00, a placé $ 765,00. PICK 4 $ 4.710,00.No Corrió: (5) Es Cabala. Tiempo: 1'24s37c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Las Cuatro (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Timber Tales