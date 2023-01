Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GUAPO AGAIN, 56, G.Borda (6) 2 Salto En Globo, 56, F.L.Gonçalves (14) 3,30 8 cps 3* The Edge (brz), 57, W.Moreyra (3) 5,65 1 cpo 4 Lindo Abrazo, 53, A.Allois (5) 16,75 2 cps 5 Romano Zen, 57, A.Paez (7) 18,20 4 cps 6 Bar De Tragos, 52, G.Tempesti V. (11) 17,70 2 cps 7 Claro Temblor, 53, J.Paoloni (9) 19,40 pzo 8 Renacuajo Si, 53, S.Piliero (8) 47,85 1 1/2 cpo 9 Forastero Mak, 56, R.R.Barrueco (10) 66,15 1 cpo 10 Don Cohete, 56, K.Banegas (12) 6,35 2 1/2 cps 11 Little Tiger, 56, C.Perez G. (4) 76,70 hco 12 Strong Action, 56, L.Noriega (2) 49,25 3 cps ú El Rescatista, 54, E.Candia G. (13) 67,80 4 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: GUAPO AGAIN $ 2,25, 1,55 y 1,20. Salto En Globo $ 1,80 y 1,30. The Edge $ 1,80. IMPERFECTA $ 1.110,00. CUATRIFECTA $ 15.675,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.040,00, a placé $ 760,00. TRIPLO $ 12.410,00. PICK 4 $ 32.730,00.No Corrió: (1) Wolfsburgo. Tiempo: 1'10s21c. Cuidador: M.L.Castellazzi. Stud: La Peladilla. El ganador de 3 años es hijo de Seek Again y Facegirl

ALGO MIO. Es Del Cosmos. Bolt Cat. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (1) Trampero Violento y (6) El Batuque1'9s88c.M.A.Palacios.El Fuchi. El ganador de 7 años es hijo de Señor Candy y Patria Mia