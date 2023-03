Resultados de las carreras de ayer en Palermo

QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PACOTE, 57, W.Moreyra (1) 2 Aladdins Cave, 57, F.Coria (9) 1,70 2 cps 3 Paellador, 54, J.Paoloni (2) 24,85 4 cps 4 Retrato De Rey, 55, W.Pereyra (3) 5,35 1 1/2 cpo 5 Portal Del Rey, 57, P.Carrizo (4) 11,95 1 1/2 cpo 6 Blooming Genius, 57, E.Martinez (8) 21,60 3/4 cpo 7* Chico Island, 57, R.L.Gonzalez (5) 38,40 cza 8X Madero Poker, 57, F.L.Gonçalves (6) 7,35 8 cps ú+ Tio Juanca, 57, L.Noriega (7) 8,40 4 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado

Dividendos: PACOTE $ 6,00, 2,50 y 1,25. Aladdins Cave $ 1,60 y 1,15. Paellador $ 2,20. EXACTA $ 1.525,00. TRIFECTA $ 15.440,00. DOBLE: a ganador $ 12.840,00, a placé $ 1.400,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s60c. Cuidador: A.H.Crucci. Stud: El Charabon (bv). El ganador de 5 años es hijo de Orpen y Afortunada Soy SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ORINDA, 57, R.R.Barrueco (10) 2 Fly Carmela, 57, F.Coria (11) 9,35 3/4 cpo 3 Tia Cuartetera, 57, O.Roncoli (3) 14,55 cza 4 Akula, 57, E.Martinez (8) 33,80 5 cps 5 Si Se Puede Sar, 57, L.Balmaceda (4) 1,40 1 1/2 cpo 6 Uhart Mixe, 57, P.Carrizo (7) 37,55 2 1/2 cps 7 Realness, 57, R.Alzamendi (1) 7,95 3 cps 8 Ada Shelby, 57, O.Arias (9) 53,10 4 cps 9* Pasina Buena, 57, G.Borda (6) 24,90 2 1/2 cps 10 Santillana Gloriosa, 53, T.Baez (2) 90,90 4 cps ú Antropology, 57, F.Arreguy (h) (5) 21,60 8 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: ORINDA $ 5,30, 2,15 y 2,30 . Fly Carmela $ 4,25 y 3,95. Tia Cuartetera $ 5,55. IMPERFECTA $ 2.205,00. CUATRIFECTA $ 876.465,00. DOBLE: a ganador $ 2.240,00, a placé $ 1.905,00. TRIPLO $ 148.950,00. PICK 4 $ 1.800.000. Corrieron todos. Tiempo: 58s9c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Lolo Y Susy. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Only News SEPTIMA CARRERA- 2200 METROS Pag. Dist. 1 MASTER SONG, 54, J.Espinoza (3) 2 Llamarada Planet, 57, F.L.Gonçalves (2) 3,40 4 cps 3 Cardiatica, 57, W.Moreyra (5) 2,65 1/2 cpo 4 Marcala, 50, L.Chavez (4) 18,55 7 cps 5 Doña Copa, 50, A.B.Valdez (6) 18,70 1 1/2 cpo 6 La Nicanora, 54, F.J.Lavigna (1) 11,75 20 cps - - - Dividendos: MASTER SONG $ 1,85 y 1,25. Llamarada Planet $ 1,10. EXACTA $ 585,00. TRIFECTA $ 1.005,00 . DOBLE: a ganador $ 835,00, a placé $ 640,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 5.130.356 , con 5 aciertos $ 4.230,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'12s36c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Firmamento. La ganadora de 5 años es hija de Mastercraftsman y Blissful Song OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SERAS BUENA, 57, F.Vilches (7) 2 Embassy New, 57, F.L.Gonçalves (6) 1,40 1 cpo 3 Flicka Fil, 57, K.Banegas (2) 5,25 1 1/2 cpo 4 Fragata Milagrosa, 55, P.Carrizo (4) 6,90 6 cps 5 Chupetina Kiss, 53, M.Alfaro (5) 18,70 7 cps - - - Dividendos: SERAS BUENA $ 3,20. EXACTA $ 605,00. TRIFECTA $ 1.340,00. DOBLE: a ganador $ 335,00, a placé $ 110,00. TRIPLO $ 15.150,00. PICK 4 $ 119.040,00.No corrieron: (1) Enny y (3) Mascota Virtual. Tiempo: 57s37c. Cuidador: C.D.Sarandon. Stud: El Pochi (rº). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Nathalie Pouppe NOVENA CARRERA- 1100 METROSPremio: Hándicap Resuello Pag. Dist. 1 MISSISSIPI, 57, F.Coria (4) 2 Dale Gaucho, 57, K.Banegas (8) 7,40 1 1/2 cpo 3* Mundo Tierno, 55, F.L.Gonçalves (3) 7,45 6 cps 4 Bio Modesto, 53, G.Borda (9) 15,30 1 1/2 cpo 5X Filoso Class, 55, P.Carrizo (5) 19,80 4 cps 6 Jean Honore, 57, J.Villagra (1) 3,35 cza 7 Silvido Fil, 54, S.Piliero (7) 20,45 4 cps 8 Locutor Uriona, 54, W.Pereyra (2) 9,80 cza ú+ Hard Night, 55, G.Bonasola (6) 16,45 hco - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: MISSISSIPI $ 2,00, 1,35 y 1,10. Dale Gaucho $ 2,85 y 1,10. Mundo Tierno $ 1,10. IMPERFECTA $ 645,00. CUATRIFECTA $ 14.342,50. DOBLE: a ganador $ 390,00, a placé $ 2,90. Corrieron todos. Tiempo: 1'2s70c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: Dos Estrellas. El ganador de 5 años es hijo de Sabayon y Prettyperfectpatti DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SIEMPRE TE QUERRE, 56, M.Valle (4) 2 Hello Champ, 56, W.Pereyra (8) 3,00 1/2 cpo 3 Le Decian, 56, R.R.Barrueco (6) 3,45 1/2 cpo 4* Rosso Intenso, 56, F.L.Gonçalves (2) 2,35 4 cps 5 Taitero Nak, 56, K.Banegas (7) 23,95 cza 6 Soy De Sarmiento, 56, F.Coria (3) 15,45 3/4 cpo 7 Holland Hit, 56, F.Menendez (5) 8,90 cza ú Oscarcito In, 56, Jorge Peralta (1) 28,80 5 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: SIEMPRE TE QUERRE $ 10,25 y 2,65. Hello Champ $ 1,45. EXACTA $ 2.435,00. TRIFECTA $ 14.610,00. DOBLE: a ganador $ 1.510,00, a placé $ 115,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s57c. Cuidador: J.L.Intra. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 3 años es hijo de Lenovo y Mi Querida Key UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico El Virtuoso (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 SUBSANADOR, 57, F.L.Gonçalves (4) 2 Fiolo Boss, 57, W.Pereyra (1) 6,40 10 cps 3 Treasure Island, 60, G.Borda (3) 10,30 1/2 cpo 4 Royal Rimout, 60, A.Giannetti (2) 5,05 1 cpo 5 Chanta Joy, 60, M.Valle (6) 4,85 1 1/2 cpo 6* Aspavento, 60, M.J.Lopez (5) 18,15 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: Subsanador $ 1,45 y 1,10. Fiolo Boss $ 1,10. EXACTA $ 640,00. TRIFECTA $ 2.515,00. DOBLE: a ganador $ 1.155,00, a placé $ 1.120,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s22c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Facundito. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Save The Date DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DISTRIBUIDOR, 57, L.Balmaceda (5) 2 J Be Jeep, 57, W.Moreyra (1) 4,10 8 cps 3 Es Bocha, 57, F.L.Gonçalves (6) 7,05 1/2 pzo 4 Recarano, 57, F.Correa (3) 6,15 2 cps 5 Bajan, 57, R.Tarragona (8) 17,95 2 1/2 cps 6 Pedrito In, 53, G.Reynoso (4) 4,75 2 1/2 cps 7 Taylor Made, 55, R.R.Barrueco (7) 3,25 2 cps ú Most Lover, 57, M.Aserito (2) 28,75 pzo - - - Dividendos: DISTRIBUIDOR $ 4,15 y 2,20. J Be Jeep $ 2,00. EXACTA $ 1.950,00. TRIFECTA $ 8.950,00. DOBLE: a ganador $ 420,00, a placé $ 145,00. TRIPLO $ 18.690,00. PICK 4 $ 12.240,00.No Corrió: (9) Alfano Key. Tiempo: 1'12s54c. Cuidador: M.G.Reyes. Stud: Stud Los Changuitos (rº). El ganador de 5 años es hijo de Aerosol y Disney Queen DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FORTALEZA VIV, 57, F.L.Gonçalves (6) 2 Vereda Florida, 54, J.Flores (3) 4,80 8 cps 3* Azafranada, 50, M.Alfaro (9) 4,80 3/4 cpo 4 Success Always, 54, P.Carrizo (2) 22,00 3 cps 5 Twipper, 50, F.Gimenez (4) 10,65 1/2 cpo 6 Barzelletta, 57, G.Borda (8) 6,95 1 1/2 cpo 7 Cote De Monica, 57, R.Alzamendi (10) 18,35 pzo 8 White Shark, 57, R.L.Gonzalez (7) 21,40 1 cpo 9 Perica Runner, 57, R.R.Barrueco (1) 4,85 3/4 cpo ú Clara Emper, 54, F.J.Lavigna (5) 13,45 7 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: FORTALEZA VIV $ 4,45, 1,65 y 1,35. Vereda Florida $ 1,90 y 1,60. Azafranada $ 1,70. IMPERFECTA $ 1.035,00. CUATRIFECTA $ 30.772,50. DOBLE: a ganador $ 1.210,00, a placé $ 575,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 668.520,00, con 5 aciertos 2.480,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s55c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Vacaquincho. La ganadora de 6 años es hija de Inter Red y Shy Vividora DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOLAR ECLIPSE, 54, F.J.Lavigna (15) 2 Gringo Borracho, 57, F.Coria (11) 8,60 4 cps 3 No Te Enoja, 57, R.M.Torres (12) 7,65 2 1/2 cps 4 Le Vasterival, 57, J.Villagra (6) 4,55 cza 5 Own Star, 57, F.L.Gonçalves (1) 12,75 4 cps 6* Prisionero Plus, 57, A.Giorgis (2) 73,40 1 cpo 7 Vicente King, 55, L.Noriega (3) 21,20 cza 8X Powerfull Cause, 54, C.Perez G. (13) 86,25 4 cps 9 Hugo Halo, 57, M.A.Sosa (10) 58,80 1/2 cpo 10 Yuyo Rye, 57, P.Diestra (h) (7) 45,75 1/2 cpo 11 Stolen Silver, 57, J.M.Sanchez (4) 32,20 4 cps 12 Colombofilo, 55, S.Piliero (8) 49,20 1/2 cpo ú+ Tayando Boy, 55, W.Pereyra (14) 5,55 - - - - - (*) Se fue de manos (X) Largó mal (+) Desmontó Dividendos: SOLAR ECLIPSE $ 2,75, 1,65 y 1,35. Gringo Borracho $ 2,75 y 2,20. No te Enoja $ 1,40. IMPERFECTA $ 2.380,00. CUATRIFECTA $ 16.695,00. DOBLE: a ganador $ 1.400,00, a placé $ 1.130,00. TRIPLO $ 33.325,00. PICK 4 $ 28.220,00. No corrieron: (5) El Mirage y (9) Aguaribay Song. Tiempo: 57s27c. Cuidador: A.A.Sanchez. 