QUINTA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Pedro E. Y Manuel A. Crespo (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 PRINCIPE YON, 55, C.Velazquez (2) 2 Social Security, 55, W.Pereyra (4) 8,05 2 1/2 cps 3 Rammel, 55, F.L.Gonçalves (1) 1,25 1 1/2 cpo 4 Codigo Postal, 55, E.Martinez (3) 5,00 11 cps - - - Dividendos: PRINCIPE YON $ 3,45. EXACTA $ 2.330,00. TRIFECTA $ 3.375,00. DOBLE: a ganador $ 1.345,00, a placé $ 1.420,00. TRIPLO $ 10.280,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: C.O.Zapico. Stud: Don Eloy. El ganador de 2 años es hijo de Sabayon y Princess Juliana SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RIO SOUTHERN, 56, M.Aserito (5) 2 Atrevido Electric, 56, W.Pereyra (7) 4,55 cza 3* Modo Avion, 56, C.Velazquez (6) 9,30 5 cps 4 The Edge (brz), 56, F.L.Gonçalves (1) 1,95 1 1/2 cpo 5 Vecner, 52, F.Gimenez (4) 22,25 1 1/2 cpo 6 Nassan, 53, F.J.Lavigna (3) 4,20 1/2 cza ú Storm Tanuca, 52, M.Alfaro (2) 26,75 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: RIO SOUTHERN $ 4,35 y 2,80. Atrevido Electric $ 2,95. EXACTA $ 1.465,00. TRIFECTA $ 10.115,00. DOBLE: a ganador $ 1.510,00, a placé $ 535,00.No Corrió: (8) Kissinthesun. Tiempo: 0s0c. Cuidador: H.G.Calvente. Stud: Axel. El ganador de 3 años es hijo de Southern Cat y Stormy Rainbow SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LAMARCUS, 54, J.Paoloni (2) 2 Mr Saxofon, 57, M.Valle (1) 10,50 1 cpo 3 Carrasqueño, 57, F.Coria (8) 4,20 3 cps 4 Don Winca, 57, J.Maldonado (6) 5,50 1/2 cpo 5 El Aludido, 57, G.Borda (3) 10,85 7 cps 6 Alegre Rich, 57, R.Bascuñan (7) 6,95 3 cps ú Jefe De Areco, 53, L.Armoha (5) 27,55 2 1/2 cps - - - Dividendos: LAMARCUS $ 1,65 y 1,45. Mr. Saxofon $ 2,85. EXACTA $ 1.890,00. TRIFECTA $ 6.490,00. DOBLE: a ganador $ 855,00, a placé $ 1.380,00. TRIPLO $ 9.040,00. PICK 4 $ 22.640,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 664.910,00, con 5 aciertos $ 4.740,00.No Corrió: (4) Tostado Crazy. Tiempo: 56s39c. Cuidador: A.F.Urruti. Stud: Don Hugo (s.fco). El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Lipgloss OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 CAMUS SUPERIOR, 56, J.Noriega (3) 2 Galansino, 54, W.Pereyra (2) 5,10 10 cps 3 Touch The Stars, 54, R.Bascuñan (4) 4,60 1 1/2 cpo 4 Tabacano, 54, F.L.Gonçalves (1) 2,50 5 cps - - - Dividendos: CAMUS SUPERIOR $ 1,70. EXACTA $ 645,00. TRIFECTA $ 1.125,00. DOBLE: a ganador $ 370,00, a placé $ 195,00.No Corrió: (5) Del Otario. Tiempo: 2'0s64c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Chemeco (r.iv). El ganador de 3 años es hijo de Vastago Salvaje y Coraza Mistica NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* ASTROS, 55, F.L.Gonçalves (8) 2 Look At Me, 57, G.Borda (3) 11,95 3/4 cpo 3X Moñito, 57, P.Diestra (h) (5) 7,75 3 cps 4 Historico, 57, E.Candia G. (6) 5,20 4 cps 5 Pamperito Top, 54, F.J.Lavigna (1) 32,85 1/2 cpo 6 Pacote, 57, W.Pereyra (2) 2,40 pzo ú Agrelo, 54, J.Flores (7) 8,25 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: ASTROS $ 2,35 y 1,70. Look At Me $ 4,15. EXACTA $ 2.205,00. TRIFECTA $ 7.135,00. DOBLE: a ganador $ 415,00, a placé $ 675,00. TRIPLO $ 1.950,00. PICK 4 POZO MAX $ 18.930,00.No Corrió: (4) Ten Dreams. Tiempo: 56s90c. Cuidador: G.O.Feliciani. Stud: Firulete (ros). El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Xally Moon DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOY ROSITA, 57, F.L.Gonçalves (5) 2 Clara Fortuna, 57, P.Carrizo (8) 3,50 7 cps 3 Xassarina, 57, A.Coronel E. (4) 15,85 3 cps 4 Che Papusa, 57, W.Pereyra (7) 11,10 1/2 cza 5 Star Of Beach, 57, A.I.Romay (1) 19,90 1 1/2 cpo 6 Be Talent, 57, Jorge Peralta (9) 5,10 3 cps 7* Doña Fricha, 57, F.Coria (3) 9,10 6 cps úX Cluny Gal, 57, B.Enrique (6) 5,85 13 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: JOY ROSITA $ 2,30 y 1,40. Clara Fortuna $ 1,65. IMPERFECTA ú $ 465,00. CUATRIFECTA $ 17.292,50. DOBLE: a ganador $ 630,00, a placé $ 110,00.No Corrió: (2) Que Importa. Tiempo: 1'9s84c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Segundo (lp). La ganadora de 4 años es hija de Fortify y The Rosy UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HUMOR FINO, 53, J.Paoloni (5) 2 Anteco, 56, K.Banegas (9) 7,35 1/2 cpo 3 Eyes Have It, 56, F.Aguirre (6) 23,45 1 1/2 cpo 4* Gusto En Vida, 56, W.Pereyra (3) 2,25 2 1/2 cps 5X Kerendon, 52, J.Flores (2) 24,60 1 1/2 cpo 6+ Puerto Darwin, 56, B.Enrique (4) 17,75 1 cpo 7** Benevolent, 56, Jorge Peralta (7) 13,30 2 cps 8 Le Decian, 56, R.R.Barrueco (1) 8,55 4 cps ú/ Cantaros Song, 56, C.Velazquez (8) 13,85 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Largó cruzado Dividendos: HUMOR FINO $ 2,45, 1,40 y 1,20. Anteco $ 2,05 y 1,80. Eyes Have Hit $ 2,70. IMPERFECTA $ 2.420,00. CUATRIFECTA $ 40.455,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.000,00, a placé $ 1.510,00. TRIPLO $ 13.375,00. PICK 4 $ 9.340,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s84c. Cuidador: J.L.Beltramone. Stud: Elida Rosa (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Humor Acido y My Finesse JOY ROSITA. 