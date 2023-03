Time To Remember , 54, R.Padilla B.

Wish You More , 58, J.Medina

DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 ASTRO LATINO, 54, B.Enrique (9) 2 Machacado, 57, C.Velazquez (5) 2,70 2 cps 3 Soviet`s Seek, 57, G.Borda (1) 8,30 2 1/2 cps 4* Leaf Reward, 54, J.Espinoza (6) 16,95 1 1/2 cpo 5 Ettore, 56, J.Villagra (7) 7,20 3/4 cpo 6 Letal, 53, H.Dyke (3) 7,40 3 cps 7X Hocico Blanco, 54, Jorge Peralta (8) 14,55 3/4 cpo 8 Rey Ñoqui, 57, J.Leonardo (2) 25,05 12 cps ú Teodoro Machin, 57, K.Banegas (4) 24,10 9 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío

Dividendos: ASTRO LATINO $ 2,35, 1,35 y 1,10. Machacado $ 1,95 y 1,20. Soviet's Seek $ 1,30. IMPERFECTA $ 315,00. CUATRIFECTA $ 10.540,00. DOBLE: a ganador $ 3.350,00, a placé $ 835,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s55c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Urquiza. El ganador de 4 años es hijo de E Dubai y Astrologa UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUSY WAY, 53, G.Tempesti V. (11) 2 Magic Is Back, 54, J.Flores (3) 2,10 1 1/2 cpo 3 Largesse, 57, G.Borda (6) 8,80 cza 4* Huaca Lef, 57, C.Velazquez (8) 6,70 2 1/2 cps 5 Alma Gitana, 57, Jorge Peralta (10) 4,05 2 cps 6 Distinta, 57, E.Ruarte (9) 18,65 1/2 cpo 7 Zareen, 55, R.Padilla B. (4) 18,75 5 cps 8 Q`linda Boby, 57, K.Banegas (5) 27,35 2 cps 9 Sahara Girl, 54, A.Allois (2) 10,15 4 cps úX Emma Griega, 55, A.Paez (7) 54,60 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado (X) Cruzó al tranco Dividendos: SUSY WAY $ 6,40, 1,70 y 1,35. Magic Is Back $ 1,30 y 1,15. Largesse $ 1,55. IMPERFECTA $ 2.060,00. CUATRIFECTA $ 112.390,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 3.320,00, a placé $ 230,00. TRIPLO $ 187.500,00. PICK 4 $ 758.090,00.No Corrió: (1) Unificadora. Tiempo: 1'36s0c. Cuidador: G.A.Alvarez. Stud: Hipocampo (b.a.). La ganadora de 6 años es hija de Skagway y Florida Finder ASTRO LATINO. Machacado. Soviet's Seek. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos2'3s55c.E.Martin Ferro.Urquiza. El ganador de 4 años es hijo de E Dubai y Astrologa

