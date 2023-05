Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 L`ORIENTAL, 55, F.J.Lavigna (10) 2* Shouting Match, 57, Jorge Peralta (13) 5,00 1/2 cpo 3 The Black List, 57, F.L.Gonçalves (2) 2,40 1 cpo 4 Pecoso Halo, 54, E.Suarez (1) 17,85 7 cps 5 Breakaway, 57, M.Perez (12) 5,10 1 1/2 cpo 6 Icy Flag, 53, H.Dyke (5) 9,00 1 cpo 7X Capo Del Saber, 53, L.Colasso (7) 12,05 1 1/2 cpo 8+ Martin Cam, 57, A.Coronel E. (15) 30,20 2 cps 9 Grandioso Aventurero, 57, R.M.Torres (8) 43,70 cza 10** Just Luck, 56, O.Alderete (9) 11,90 3/4 cpo 11 Festejero Feliz, 53, L.Noriega (11) 31,20 2 cps 12 Equal Improved, 55, C.Cabrera (4) 63,65 5 cps 13 Road Trippin, 54, G.Tempesti V. (3) 54,50 3 cps 14/ Pampa In, 54, D.Lencinas (14) 20,40 1 1/2 cpo ú/ Quemera Soy, 55, E.Recuero (6) 68,00 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Se fue de manos (/) Ligó suelta (/) Ligó suelta

Dividendos: L' ORIENTAL $ 15,10, 8,25 y 2,20. Shouting Match $ 5,35 y 1,85. The Black List $ 1,10. IMPERFECTA $ 34.275,00. CUATRIFECTA $ 676.305,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 29.090,00, a placé $ 1.750,00. TRIPLO $ 2.000.000,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 1.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'2s37c. Cuidador: O.R.Cagnoli. Stud: Robertito. El ganador de 5 años es hijo de Mr. Domiciano y Somethingspecial

PAY ALL. Quiz King. Ojo Mojado. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'21s83c.O.A.Rebora.Van-cec (sj). El ganador de 5 años es hijo de Seek Again y Put It All