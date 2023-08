Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 RISPAY, 53, E.M.Haller (9) 2 Amorosa Soy, 55, F.J.Lavigna (5) 22,10 3/4 cpo 3* Just For Fun, 57, B.Enrique (16) 2,00 1 1/2 cpo 4 Mi Juliana, 54, A.Allois (6) 28,75 cza 5 La Incesante, 57, L.Noriega (8) 3,80 1 cpo 6 Filosa Blanc, 55, J.Paoloni (15) 7,50 pzo 7 Golden Lake, 57, R.M.Torres (4) 50,35 2 1/2 cps 8 Historia De Amor, 57, I.Monasterolo (7) 7,25 1 1/2 cpo 9 Roman War, 53, W.Tevez (14) 25,25 1 1/2 cpo 10 La Carretilla, 57, E.Martinez (12) 17,15 1 1/2 cpo 11 Paz Y Gloria, 57, A.Giorgis (10) 51,50 3 cps ú Carlina Mad, 57, A.Fuentes (3) 85,70 22 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores

Dividendos: RISPAY $ 7,50, 4,60 y 3,80. Amorosa Say $ 6,65 y 3,45. Just For Fun $ 1,55. IMPERFECTA $ 52.625,00. CUATRIFECTA $ 2.500.000,00. DOBLE: a ganador $ 12.890,00, a placé $ 10.000,00. TRIPLO $ 114.275,00. PICK 4 $ 235.100,00. No corrieron: (1) Magia D`oro, (2) Galanaza, (11) Sentirse Bien y (13) Tormenta Del Sur. Tiempo: 58s76c. Cuidador: J.A.Caraballo. Stud: El Lele (gchu). La ganadora de 4 años es hija de Modesto Pay y Rispide. RECAUDACIÓN: $ 125.244.696,00..

MILLA STRIPES. Elleonore. Super Bamby. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora place. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'26s25c.A.A.Saval.Los Kelly. La ganadora de 5 años es hija de Equal Stripes y Milan Hill