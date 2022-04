Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Panther Plus , 57, S.Barrionuevo

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SEÑOR COCO, 53, G.Tempesti V. (8) 2 New Invasor Jajaja, 53, J.Paoloni (2) 3,95 2 cps 3 Listo Cat, 57, F.Coria (12) 5,80 8 cps 4 Potrobuenaso, 57, N.Villarreta (1) 7,25 cza 5 Vamos Silvio, 57, G.Sediari (13) 13,35 1 1/2 cpo 6 Como Olvidar, 53, U.Chaves (5) 14,95 pzo 7 Chely Del Alba, 57, G.Borda (3) 3,70 3 cps 8 Mission Emperador, 53, F.Gimenez (6) 77,80 3/4 cpo 9 Glorioso Rash, 57, S.Piliero (11) 14,10 1/2 pzo 10 Mako Stai, 57, S.Barrionuevo (9) 31,40 5 cps 11 Scissorhands, 57, M.Aserito (7) 51,95 3/4 cpo 12 Conocido Cat, 53, L.Brigas (14) 6,75 1/2 pzo ú* Ala Cesar, 57, M.La Palma (10) 114,70 6 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: SEÑOR COCO $ 4,70, 2,50 y 2,20. New Invasor Jajaja $ 2,00 y 2,30. Listo Cat $ 3,15. IMPERFECTA $ 900,00. CUATRIFECTA $ 30.302,50. DOBLE PLUS $ 7.800,00. TRIPLO $ 46.870,00. CUATERNA $ 166.660,00. QUINTUPLO: a ganador $ 39.420,00, a placé $ 497,50. No Corrió: (4) Piazzale. Tiempo: 1'12s51c. Cuidador: R.A.Rios. Stud: Caranchito (vguay). El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Vanity Gir. RECAUDACIÓN: $ 54.613.816. .

LIMON Y RON. Anton Martin. Que Esperas. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'12s61c.A.J.Pacheco.El Mimoso I I (vm). El ganador de 4 años es hijo de Remote y Limon Y Sal