Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TODA BIEN, 57, J.Villagra (3) 2 Zafirah, 57, E.Ortega P. (6) 3,25 cza 3 Esmeralda Cause, 57, W.Moreyra (7) 7,40 1/2 cpo 4 Tajina, 53, F.J.Lavigna (1) 8,35 1/2 cpo 5 Enamorada Maria, 57, E.Torres (4) 18,30 1 1/2 cpo 6* La Grand Parade, 57, L.Vai (8) 5,50 cza 7 Best Offer, 53, L.Brigas (5) 3,75 1/2 pzo ú Llamarada Planet, 57, C.Velazquez (2) 14,95 cza - - - - - (*) Largó cruzado

Dividendos: TODA BIEN $ 2,90, 1,25 y 1,10. Zafirah $ 1,35 y 1,10. Esmeralda Cause $ 1,50. EXACTA $ 667,50. TRIFECTA $ 3.690,00. DOBLE $ 652,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: La Crisis. La ganadora de 4 años es hija de Remote y Todo Para Bien NOVENA CARRERA- 1200 METROSClasico Adolfo Giovanetti Pag. Dist. 1 TOP RIMOUTE, 56, E.Torres (3) 2 Velay No Se, 54, B.Enrique (6) 14,45 cza 3 Filoso Class, 54, L.Cabrera (4) 9,20 pzo 4* Perfecta Miranda, 56, G.Bellocq (8) 3,15 5 cps 5 Master Of Light, 56, M.Perez (7) 73,60 2 1/2 cps 6 Regalo Del Cielo, 58, M.Valle (2) 27,65 1/2 cpo 7 Bonobon, 52, J.Paoloni (10) 46,00 3 1/2 cps 8 Arrime Scat, 57, G.Calvente (5) 6,25 1 1/2 cpo 9 Vetrato, 59, J.Villagra (9) 3,30 7 cps úX Rio Franco, 55, W.Pereyra (1) 6,45 s.a. - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Se fue de manos Dividendos: TOP RIMOUTE $ 3,40, 2,35 y 1,40. Velay No Se $ 5,95 y 2,45. Filoso Class $ 2,75. EXACTA $ 3.887,50. TRIFECTA Extra $ 48.725,00. DOBLE $ 795,00. TRIPLO $ 6.070,00. CUATERNA $ 22.220,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s87c. Cuidador: O.Ilarione. Stud: Pinta La Nena. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Cachorra Top DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BAR DE COPAS, 56, M.Valle (11) 2 Candy Cove, 57, W.Moreyra (4) 7,60 1/2 pzo 3 Angel Del Jazz, 56, F.Coria (10) 2,45 3/4 cpo 4 Alacran De Guinea, 57, J.Villagra (5) 10,35 6 cps 5 Tooru, 56, P.Carrizo (9) 7,60 3 1/2 cps 6 Super Caliz, 56, L.Balmaceda (3) 9,00 1 1/2 cpo 7 Sweet Lake, 56, T.Baez (6) 32,10 1/2 cpo 8 Soviet`s Seek, 56, A.Cabrera (1) 14,05 1 cpo 9 Le Vizir, 56, D.Lencinas (8) 49,10 2 1/2 cps ú Set And Match, 56, M.Fernandez (2) 79,85 5 cps - - - Dividendos: BAR DE COPAS $ 2,10, 2,05 y 1,50. Candy Cove $ 2,35 y 1,30. Angel Del Jazz $ 1,10. EXACTA $ 1.237,50. TRIFECTA $ 3.540,00. DOBLE $ 952,50.No Corrió: (7) Escape De Paris. Tiempo: 1'10s75c. Cuidador: C.M.Peralta. Stud: El Cuadrero (cba). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Street Of Love UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AEIOU, 52, G.Tempesti V. (12) 2 Lobito, 56, W.Pereyra (2) 3,20 3/4 cpo 3 Talentoso Doctor, 56, M.La Palma (9) 9,05 1 1/2 cpo 4 Don Dido, 56, L.Balmaceda (11) 12,10 3/4 cpo 5* Alto Celta, 56, J.Villagra (5) 3,40 1 cpo 6 Mingo Hero, 56, O.Alderete (3) 4,85 1 cpo 7 Cataño, 56, F.Coria (10) 7,15 1 1/2 cpo 8 Fuerza Azul, 56, B.Enrique (4) 11,40 9 cps 9 Grand Hit, 56, S.Piliero (7) 8,45 2 1/2 cps úX Owen Hunt, 56, M.Valle (6) 30,40 20 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Cruzó al tranco Dividendos: AEIOU $ 11,05, 3,80 y 2,25. Lobito $ 2,45 y 1,60. Talentoso Doctor $ 2,15. IMPERFECTA $ 5.245,00. TRIFECTA Extra $ 63.885,00. DOBLE $ 4.932,50.No corrieron: (1) Merecido Respeto y (8) L`intrdit. Tiempo: 1'11s41c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: 7 De Corazon. El ganador de 3 años es hijo de Cima De Triomphe y Chelly B DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* HURRY HARRY, 55, E.G.Ortega T. (11) 2 Jiggs, 57, M.Valle (4) 12,65 1/2 pzo 3 Pinta Que Mata, 53, L.Brigas (2) 50,55 4 cps 4 Falling For You, 57, C.Velazquez (10) 43,85 2 cps 5 Expensive Gift, 57, J.Noriega (16) 3,55 3/4 cpo 6 Magnet Curl, 55, R.Bascuñan (7) 5,35 3/4 cpo 7 Como Kissing, 57, I.Monasterolo (5) 12,55 cza 8 Mustang Craf, 57, R.R.Barrueco (8) 30,75 1/2 pzo 9X Ahora Vuelvo, 57, O.Alderete (12) 13,40 3/4 cpo 10+ Futuro Rey, 57, J.Villagra (13) 24,35 1 1/2 cpo 11 Che Mariscal, 57, B.Enrique (15) 10,45 1/2 cza 12 Soy Mapuche, 57, W.Pereyra (3) 5,10 1/2 pzo 13 Ecologo Estrella, 57, F.Coria (14) 4,95 4 cps 14 Valledolmo, 57, G.Bonasola (9) 16,25 3 1/2 cps ú Sueño Malevo, 57, P.Carrizo (6) 50,15 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: HURRY HURRY $ 12,05, 7,05 y 4,65. Jiggs $ 5,40 y 4,75. Pinta Que Mata $ 7,05. IMPERFECTA $ 8.980,00. TRIFECTA $ 227.391,00 . DOBLE $ 14.935,00. TRIPLO SELECTIVO $ 1.500.000,00. CUATERNA SELECTIVO $ 666.665,00.No Corrió: (1) Sir Piggott. Tiempo: 1'22s89c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Oma Fanny. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Lady Prank DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 POWERFUL SOUL, 56, B.Enrique (1) 2 Ever Chasing, 52, J.Espinoza (4) 2,60 pzo 3 La Valquiria, 56, O.Alderete (7) 3,15 6 cps 4 Alegria Road, 56, M.Aserito (12) 3,30 3 1/2 cps 5 Cumbia Azteca, 56, F.Arreguy (h) (11) 54,15 2 1/2 cps 6 Tequila Sunrise, 56, L.Vai (6) 39,40 2 1/2 cps 7 Northern Filly, 56, P.Carrizo (2) 33,05 1/2 cpo 8 Vida Alocada, 56, C.Benitez (9) 8,60 1 cpo 9 Belky, 56, F.Coria (10) 28,60 10 cps ú Mingona, 56, E.Ruarte (8) 71,45 2 cps - - - Dividendos: POWERFUL SOUL $ 4,35, 2,45 y 1,20. Ever Chasing $ 1,65 y 1,15. La Valquiria $ 1,10. IMPERFECTA $ 655,00. TRIFECTA Extra $ 6.555,00. DOBLE $ 5.612,50. CADENA JACKPOT $ 48.081,50.No corrieron: (3) South Miss y (5) Amor Perfeito. Tiempo: 1'12s83c. Cuidador: J.A.Caraballo. Stud: Santa Rita (gchu). La ganadora de 3 años es hija de Sir Winsalot y Dance Halo DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GALERA DORADA, 52, A.Allois (4) 2 Architect, 56, E.Ortega P. (12) 2,50 4 cps 3 Sumatoria, 56, C.Benitez (3) 7,85 1 cpo 4 No Te La Pierdas, 56, G.Sediari (8) 53,30 pzo 5* Intercandy, 56, E.Ruarte (7) 4,10 3/4 cpo 6 Verbena Fitz, 54, R.Bascuñan (9) 22,15 1 1/2 cpo 7 Starlette Beauty, 52, G.Tempesti V. (1) 6,50 2 cps 8 Bucky Chuck, 56, L.Noriega (10) 8,25 4 cps 9 Buena Habladora, 57, M.Aserito (11) 89,45 3/4 cpo 10 Ross Spring, 56, A.Castro (2) 74,35 1 1/2 cpo 11X Bonita Iarolita, 52, L.Brigas (5) 124,50 1/2 cpo ú+ Tai Minera, 56, L.Cabrera (6) 25,30 16 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó frío Dividendos: GALERA DORADA $ 3,35, 1,70 y 1,30. Architect $ 1,25 y 1,10. Sumatoria $ 2,45. IMPERFECTA $ 615,00. TRIFECTA Extra $ 6.775,00. DOBLE $ 1.040,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s38c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: Sala De Guardia. La ganadora de 3 años es hija de Violence y Gallant Miss DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AMIGUITA BOCE, 53, E.Candia G. (12) 2 Signed, 56, P.Carrizo (3) 26,30 7 cps 3 Gota Planet, 56, C.Velazquez (4) 2,70 1/2 cpo 4 Skoltada, 52, J.Espinoza (6) 8,05 2 cps 5 Gitanilla, 56, L.Balmaceda (11) 12,25 cza 6 Estrella Universal, 56, J.Rosales (10) 50,25 pzo 7 Triti, 56, F.Coria (9) 22,80 3 cps 8 Joy Filosa, 52, J.Flores (7) 3,45 1 1/2 cpo 9 Maizono, 52, E.Suarez (2) 42,25 8 cps 10* Kaena Win, 54, R.Bascuñan (8) 12,30 2 1/2 cps 11X Corajosa, 56, R.R.Barrueco (5) 4,00 5 cps ú Que Misteriosa, 56, E.Ruarte (1) 176,05 17 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío Dividendos: AMIGUITA BOCE $ 6,60, 4,20 y 2,95. Signed $ 14,95 y 10,90. Gota Planet $ 2,50. IMPERFECTA $ 11.250,00. CUATRIFECTA $ 75.000,00. DOBLE PLUS $ 6.740,00. TRIPLO $ 41.660,00. CUATERNA $ 1.500.000,00. QUINTUPLO $ 1.258.212,72 .No Corrió: (13) Gaudina. Tiempo: 1'13s6c. Cuidador: G.D.De La Cuesta. Stud: Pal Tacho. 