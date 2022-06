Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Your Look , 56, M.Valle

GO CHROME GO , 56, G.Bonasola

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SANTO TIRSO, 57, W.Pereyra (12) 2 Del Cariño, 57, M.Fernandez (10) 14,45 6 cps 3 Cookie Star, 52, E.Candia G. (5) 56,85 3/4 cpo 4 Moyvore Summer, 51, J.Flores (4) 16,80 1 cpo 5* Apache De Vuelta, 51, J.Paoloni (1) 4,75 4 cps 6 Poncho Pobre, 51, F.J.Lavigna (6) 11,10 2 1/2 cps 7 Taipiro, 57, A.Paez (2) 10,75 4 cps 8 Masterchef Sam, 55, L.Noriega (8) 25,10 cza 9 Tennessee Rye, 55, M.Aserito (11) 20,25 3/4 cpo 10 Suno Top, 55, R.Bascuñan (7) 5,50 3/4 cpo ú Ionesco, 57, G.Bonasola (3) 112,50 7 cps - - - - - (*) Largó retrasado

Dividendos: SANTO TIRSO $ 1,40, 1,10 y 1,10. Del Cariño $ 2,75 y 1,90. Cookie Star $ 2,60. IMPERFECTA $ 1.030,00. TRIFECTA $ 8.455,00. DOBLE $ 367,50. TRIPLO $ 7.015,00. CUATERNA $ 18.515,00.No Corrió: (9) Doña Tallada. Tiempo: 1'38s10c. Cuidador: J.M.Moncada. Stud: Gracias Viejo (sfe). El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Te Di Lacana DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SPLITWISE, 57, C.Velazquez (7) 2 Bengali Treasure, 54, E.Candia G. (5) 12,20 9 cps 3* Venite Conmigo, 53, L.Brigas (2) 15,50 1/2 pzo 4 Crozier, 57, J.Noriega (9) 14,05 2 1/2 cps 5 Gate Money, 57, W.Pereyra (8) 7,95 1/2 cpo 6 Mare Nubium, 55, F.Quinteros (4) 8,25 1 1/2 cpo 7 Codigo Buscado, 57, A.Cabrera (10) 5,90 1/2 cpo 8 Alto De La Luna, 57, C.Montoya (1) 18,30 1/2 cpo 9 Entiendo El Juego, 57, J.Leonardo (3) 41,55 11 cps úX Nocheros, 55, R.Bascuñan (6) 63,85 3 1/2 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores Dividendos: SPLITWISE $ 1,30, 1,15 y 1,10. Bengali Stripes $ 1,60 y 1,20. Venite Conmigo $ 1,,45. EXACTA $ 615,00. TRIFECTA Extra $ 6.625,00. DOBLE $ 130,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s95c. Cuidador: H.M.Perez. Stud: Castañon. El ganador de 4 años es hijo de Treasure Beach y Serine UNDECIMA CARRERA- 2400 METROSPremio: Handicap Jorge H. Iglesias Pag. Dist. 1 GRAN TESORO, 55, A.I.Romay (9) 2 Trampero Violento, 54, L.Balmaceda (7) 5,70 6 cps 3* Brullemail, 52, M.Valle (1) 2,65 2 cps 4 Candilero, 58, O.Alderete (5) 10,85 3/4 cpo 5 Le Rock, 54, J.Espinoza (3) 26,15 3/4 cpo 6 Super Maipo, 50, E.G.Ortega T. (6) 18,65 1/2 cza 7 Seulement Catcher, 56, A.Paez (8) 18,45 1 1/2 cpo 8 Ettore, 50, A.Castro (10) 8,90 14 cps 9 Solo Candombe, 59, J.Villagra (4) 3,75 4 cps úX Yo No Sabia, 51, M.Fernandez (2) 12,50 0 cpo - - - - - (*) Dist. molestó (X) Desmontó Dividendos: GRAN TESORO $ 4,35, 2,35 y 1,60. Trampero Violento $ 2,05 y 2,05. Brullemail $ 1,40. EXACTA $ 1.647,50. TRIFECTA $ 10.245,00. DOBLE $ 430,00. CUATERNA $ 11.690,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'28s41c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Salvador De Puertos. El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Flor De Luhuk DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DESTABILIZER, 56, C.Velazquez (9) 2 Lanzado Al Vacio, 56, L.Balmaceda (8) 3,55 1/2 cpo 3* Brutus, 56, J.Villagra (5) 4,15 v.m. 4 Son Of Daddy, 56, I.Monasterolo (12) 3,10 2 cps 5 Razin, 52, T.Baez (14) 10,15 1 cpo 6X Sixty Lu, 56, A.Paez (6) 7,15 pzo 7 Chilaquil, 56, O.Alderete (10) 15,95 2 cps 8 Aristosand, 56, G.Bonasola (13) 21,65 3 1/2 cps 9 Super John, 53, E.Candia G. (7) 8,60 3 1/2 cps 10+ Intent, 53, F.J.Lavigna (3) 21,80 5 cps 11 Blond Boy, 56, S.Barrionuevo (1) 19,05 1 1/2 cpo 12** Ticket To Fly, 52, D.Lencinas (2) 62,55 3/4 cpo ú Tino D`oro, 56, J.Leonardo (11) 170,95 12 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado Dividendos: DESTABILIZER $ 19,95, 8,10 y 6,05. Lanzado Al Vacio $ 3,10 y 2,75. Brutus $ 2,80. IMPERFECTA ú $ 5.360,00. TRIFECTA $ 89.970,00. DOBLE $ 14.445,00.No Corrió: (4) Leaf Reward. Tiempo: 1'37s56c. Cuidador: J.E.Garzon. Stud: Meco Viejo (cdu). El ganador de 3 años es hijo de Portal Del Alto y Soy Picarona DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ERARIA, 56, E.Ortega P. (10) 2 Kontiki, 53, E.Candia G. (3) 8,45 3 cps 3 Fantasy Flash, 56, R.Bascuñan (9) 6,00 1/2 cpo 4* La Voz Argentina, 56, A.Cabrera (4) 6,95 1/2 cpo 5 Daga Tallada, 56, Jorge Peralta (1) 13,00 1 cpo 6X Leticia Mia, 56, J.Villagra (7) 3,70 2 cps 7 Legit Love (brz), 56, M.La Palma (12) 7,85 2 cps 8+ La Mignonne, 52, J.Flores (8) 27,55 1 cpo 9 Malibu Bless, 56, M.Fernandez (2) 10,55 2 cps 10** Pureza Kit, 56, M.Valle (11) 22,00 1 1/2 cpo ú/ Ductiva, 56, G.Villalba (5) 114,75 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Largó frío (/) Largó frío Dividendos: ERARIA $ 2,55, 1,55 y 1,25. Kontiki $ 3,50 y 2,35. Fantasy Flash $ 2,15. IMPERFECTA $ 1.015,00. TRIFECTA $ 4.230,00. DOBLE $ 4.145,00. TRIPLO SELECTIVO $ 750.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 166.665,00.No Corrió: (6) Lady Yen. Tiempo: 1'37s33c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Itaperina DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 REY DE LAS ISLAS, 53, J.Flores (12) 2 Chez Moi, 57, J.Villagra (1) 2,45 1 1/2 cpo 3 Don Tacle, 57, O.Alderete (16) 3,85 2 1/2 cps 4 Tua Hee, 57, C.Velazquez (7) 5,15 1 1/2 cpo 5 Montsegur, 57, G.Bonasola (6) 5,20 pzo 6 Euro Global, 57, R.Alzamendi (9) 46,75 1 cpo 7 Tirreni, 57, A.O.Lopez (15) 9,65 pzo 8* Candy Por Siempre, 53, S.Arias (13) 7,85 1 1/2 cpo 9 Mc Fly, 53, T.Baez (4) 129,85 1 1/2 cpo 10 Hurricane Murray, 55, R.Bascuñan (3) 36,65 1/2 cpo 11 Es Bocha, 57, L.Cabrera (10) 15,25 hco 12 Youpaycash, 57, W.Pereyra (11) 12,15 3/4 cpo 13 Whisked, 57, A.Paez (2) 17,25 pzo ú Mini Mi, 57, M.La Palma (14) 89,10 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: REY DE LAS ISLAS $ 19,70, 5,25 y 2,15. Chez Moi $ 1,95 y 1,45. Don Tacle $ 1,60. IMPERFECTA $ 2.980,00. TRIFECTA Extra $ 38.190,00. DOBLE $ 1.390,00. CADENA JACKPOT $ 4.811.388,00.No corrieron: (5) Dom Atilio y (8) Limon Y Ron. Tiempo: 1'24s32c. Cuidador: D.R.Jacquemain. Stud: Don Ruben (cdu). El ganador de 4 años es hijo de Maipo Royale y Scrub Island DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LUMINOSO DUBAI, 50, A.Allois (8) 2* One In Ten, 56, J.Villagra (4) 2,50 4 cps 3 Dolce Joy, 48, J.Flores (5) 5,25 1 1/2 cpo 4 Macho De Verdad, 52, M.Valle (5a) 5,25 hco 5 Chiovere, 54, W.Pereyra (1) 8,60 1 1/2 cpo 6 Ultimado, 52, L.Brigas (2) 13,05 pzo 7X Light Blue Fantasy, 54, K.Banegas (3) 10,85 5 cps 8 Si Socios, 50, F.J.Lavigna (7) 9,65 1/2 cpo 9 Perfect Smile, 55, R.Alzamendi (6) 7,75 1 1/2 cpo 10 Lay Out, 50, L.Recuero (9) 154,05 11 cps ú Hablar Con Todos, 53, A.I.Romay (10) 22,45 7 cps - - - - - (*) Dist. molestó (X) Largó cruzado Dividendos: LUMINOSO DUBAI $ 3,15, 1,40 y 1,45. One In Ten $ 1,50 y 1,40. Dolce Joy $ 1,65. EXACTA $ 615,00. TRIFECTA Extra $ 5.090,00. DOBLE $ 7.490,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s67c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: Chico Carlos (riv). El ganador de 5 años es hijo de E Dubai y Lignify DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MAÑANA CAMPESTRE, 57, W.Pereyra (12) 2 Joy Texaca, 57, J.Villagra (14) 3,85 3 cps 3 Eunike Eclipse, 57, M.Valle (8) 6,10 hco 4 Dona Simone, 53, L.Brigas (9) 3,55 1 1/2 cpo 5 Catedratica Stripes, 53, J.Flores (10) 44,70 1 cpo 6* Black Ap, 55, E.G.Ortega T. (5) 22,55 4 cps 7 Insurrecta Planet, 53, J.Espinoza (4) 10,95 1 1/2 cpo 8 Lady Sansara, 57, I.Monasterolo (6) 22,30 3 1/2 cps 9 Speed And Force, 53, L.Recuero (2) 113,65 2 1/2 cps 10 Astata Notes, 57, L.Cabrera (1) 59,90 hco 11 Es Una Princesa, 53, A.B.Valdez (3) 18,80 1 cpo 12 Poli Amorosa, 57, A.Cabrera (7) 10,10 1 1/2 cpo ú Archimaga, 57, S.Piliero (13) 37,65 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MAÑANA CAMPESTRE $ 2,75, 1,75 y 1,25. Joy Texaca $ 1,50 y 1,10. Eunike Eclipse $ 1,45. IMPERFECTA $ 575,00. 