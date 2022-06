Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

On Your Side , 57, B.Enrique

Best Indy , 53, F.J.Lavigna

FALLING FOR YOU , 57, C.Velazquez

NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA MOORE, 52, J.Paoloni (2) 2 Zapping, 56, W.Pereyra (3) 5,25 3/4 cpo 3* Tagine, 56, D.R.Gomez (8) 7,45 1 1/2 cpo 4 Rival Lady, 56, B.Enrique (7) 14,10 1 cpo 5 Crhys Kissing, 56, I.Monasterolo (1) 3,95 1 cpo 6 Apertura Solar, 56, E.Ortega P. (4) 3,50 1/2 pzo ú Lady Vaga, 56, F.L.Goncalves (5) 4,80 1/2 cpo - - - - - (*) Largó cruzado

Dividendos: LA MOORE $ 2,95 y 1,95. Zapping $ 3,95. EXACTA $ 1.042,50. TRIFECTA $ 8.005,00. DOBLE $ 2.495,00. TRIPLO $ 36.360,00. CUATERNA $ 200.000,00.No Corrió: (6) Fusionada. Tiempo: 1'23s68c. Cuidador: J.C.Paoloni. Stud: Al Adiyaat. La ganadora de 3 años es hija de Asiatic Boy y La Margot DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TESTARDA, 59, M.Valle (11) 2 La Escritora, 51, L.Noriega (6) 18,05 v.m. 3 Subyugante, 60, E.Ortega P. (9) 6,65 2 cps 4 La Fronty`s, 54, E.Siniani (2) 91,45 1 cpo 5 Franchesca Spring, 54, E.Candia G. (1) 10,10 1/2 cza 6 Anessa, 52, D.Lencinas (4) 26,15 1/2 cpo 6 Atrevida Tanto, 58, A.O.Lopez (10) 25,85 emp. 8 Mopsopia, 53, R.Bascuñan (12) 15,95 2 cps 9 Singer Key, 60, R.Blanco (3) 4,25 2 cps 10 Salsa Dance, 58, F.L.Goncalves (8) 2,90 3 1/2 cps 11 Oscura, 55, O.Alderete (7) 13,25 4 cps ú Linda Craf, 57, B.Enrique (5) 7,65 1/2 pzo - - - Dividendos: TESTARDA $ 4,25, 3,40 y 2,45. La Escritora $ 11,45 y 8,30. Subyagante $ 1,65. IMPERFECTA $ 5.475,00. TRIFECTA $ 52.985,00. DOBLE $ 1.177,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: El Quinton Lobos. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Temida Rye UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 AMARETTO, 55, E.Torres (4) 2 Star Perico, 57, E.Siniani (9) 3,45 2 1/2 cps 3 Lord Commander, 57, R.Alzamendi (7) 4,40 5 cps 4 Estuco, 57, A.Coronel E. (1) 5,35 pzo 5 King Royale, 57, K.Banegas (2) 7,40 2 1/2 cps 6 Splendid Planet, 57, S.Piliero (3) 40,70 cza 7 King Curl, 58, M.Giles (6) 8,45 4 cps ú Last Largador, 55, M.Fernandez (5) 3,20 2 1/2 cps - - - Dividendos: AMARETTO $ 5,30, 2,65 y 1,25. Star Perico $ 2,00 y 1,30. Lord Commander $ 1,10. EXACTA $ 1.377,50. TRIFECTA $ 4.260,00. DOBLE $ 1.745,00. CUATERNA $ 33.330,00.No corrieron: (8) Luz Trigueño, (10) El Gran Compadre y (11) Voltimetro. Tiempo: 1'4s97c. Cuidador: N.O.Arrieta. Stud: St. Los Cuatro Soles. El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Nugatina DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 OJOS REMOTEROS, 56, F.L.Goncalves (7) 2 Law Lord, 56, B.Enrique (2) 2,50 8 cps 3 Bar De Copas, 56, M.Valle (4) 18,50 1 1/2 cpo 4 Talentoso, 56, E.Ortega P. (9) 27,25 1 1/2 cpo 5* Que Suertudo, 56, E.Candia G. (8) 9,75 1/2 cza 6 Luckman, 56, M.Fernandez (5) 4,50 2 cps 7 Don Galo, 52, A.Allois (1) 7,10 2 cps 8 Super Agente, 56, W.Pereyra (3) 7,35 1/2 cpo úX Experimento Epico, 56, J.Flores (6) 7,90 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: OJOS REMOTEROS $ 3,90, 1,70 y 2,70. Law Lord $ 1,15 y 1,15. Bar De Copas $ 1,70. EXACTA $ 457,50. TRIFECTA Extra $ 11.175,00. DOBLE $ 1.345,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s90c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: El Arrabalero (riv). El ganador de 3 años es hijo de Remote y Candeggina DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOY INTENSA, 55, B.Enrique (13) 2 Luxury, 57, M.Aserito (12) 13,30 1 cpo 3* Six Times, 53, F.Gimenez (9) 1,35 1 1/2 cpo 4 Ros Grande Nis, 53, E.Suarez (14) 7,50 2 cps 5 Napoletana, 55, W.Pereyra (3) 10,60 3/4 cpo 6 Barzelletta, 55, R.Bascuñan (10) 89,30 1 1/2 cpo 7 India Combativa, 53, M.Alfaro (5) 28,85 2 1/2 cps 8 Manuelita Sar, 57, I.Monasterolo (7) 11,95 1/2 pzo 9 Teoric, 57, L.Vai (11) 46,65 2 cps 10 Bruja Cayetana, 57, G.Bellocq (6) 24,95 cza 11X Bright She Is, 57, M.Fernandez (1) 10,40 3 cps 12 Dama Worry, 53, J.Paoloni (2) 35,00 4 cps ú Mia Edgard, 57, L.Noriega (8) 31,65 cza - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío Dividendos: SOY INTENSA $ 10,00, 6,75 y 2,00. Luxury $ 8,00 y 1,70. Six Times $ 1,10. IMPERFECTA $ 7.100,00. TRIFECTA $ 18.010,00. DOBLE $ 3.477,50. TRIPLO SELECTIVO $ 107.140,00. CUATERNA SELECTIVA $ 666.665,00.No Corrió: (4) Adios Ninon. Tiempo: 1'12s84c. Cuidador: A.Gonzalez. Stud: Natividad (rº). La ganadora de 6 años es hija de Sebi Halo y Ivory Light DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BEATO FAST, 57, M.La Palma (4) 2 Tyr, 55, E.Torres (11) 4,55 1 cpo 3 Giant`s Macho One, 57, C.Montoya (7) 12,15 4 cps 4 Brujo Emperor, 57, S.Barrionuevo (10) 7,10 1/2 cpo 5 Coranzuli, 57, J.Leonardo (6) 6,70 1/2 pzo 6 Es Un Delirio, 57, S.Piliero (5) 24,10 pzo 7 Clim Song, 51, F.Gimenez (1) 27,10 5 cps 8 Seme Montewest, 53, N.Lacorte (9) 16,90 1/2 cpo 9 Marciano Way, 55, J.M.Sanchez (8) 24,45 5 cps 10 Rajas Notes, 57, M.Fernandez (3) 9,25 4 cps ú El Apasionado, 57, K.Banegas (2) 4,30 17 cps - - - Dividendos: BEATO FAST $ 2,70, 2,00 y 1,75. Tyr $ 1,55 y 1,50. Giant's Macho One $ 2,70. EXACTA $ 872,50. TRIFECTA $ 15.405,00. DOBLE $ 1.440,00. CADENA JACKPOT $ 20.602,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s95c. Cuidador: J.R.Benitez. Stud: La Nelli (cdia). El ganador de 5 años es hijo de Ghegho y Belinda Slew DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 AMERICAN DAD, 57, M.Fernandez (4) 2 Changeover Days, 57, A.Paez (6) 6,75 1 1/2 cpo 3 City The Glory, 57, R.Bascuñan (5) 7,70 1 cpo 4 Pachorra Prize, 51, E.Suarez (9) 10,30 2 cps 5 Club Piraña, 57, B.Enrique (12) 5,40 1/2 pzo 6 Centelleo, 55, F.Coria (1) 13,35 2 cps 7 Nostalgique, 53, J.Paoloni (3) 42,95 3 cps 8 Isolano, 53, J.Flores (7) 20,00 6 cps 9 Chuck Bass, 54, J.Espinoza (2) 9,65 2 cps 10* Zamba Strong, 57, O.Alderete (11) 8,70 9 cps 11 Kacho, 55, P.Carrizo (8) 46,85 1 1/2 cpo ú Soy Exultante, 55, L.Noriega (13) 18,90 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: AMERICAN DAD $ 2,10, 1,25 y 1,10. Changeover Days $ 1,75 y 1,55. City The Glory $ 1,60. IMPERFECTA $ 1.120,00. TRIFECTA Extra $ 13.050,00. DOBLE $ 377,50.No Corrió: (10) Bien Lejana. Tiempo: 1'37s89c. Cuidador: A.O.Aguirre. Stud: Chico Carlos (az). El ganador de 5 años es hijo de Easing Along y American Whisper DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SIMPLE MELODIE, 57, F.L.Goncalves (3) 2 Splendid One, 57, W.Pereyra (9) 4,05 1/2 cpo 3 Baska Voda, 57, B.Enrique (10) 8,85 2 cps 4 Sassy Dubai, 53, J.Flores (8) 19,90 3/4 cpo 5 Zafirah, 57, E.Ortega P. (11) 3,75 pzo 6 Osinaga, 53, F.Caceres (7) 144,90 1 cpo 7 Tajina, 53, F.J.Lavigna (13) 5,80 1/2 cpo 8 Llamarada Planet, 57, L.Tello E. (12) 21,35 1 cpo 9 La Grand Parade, 57, L.Vai (5) 12,95 3 1/2 cps 10 Best Offer, 55, R.Bascuñan (1) 7,50 hco 11 Atenea Wilv, 57, L.Cabrera (4) 62,15 4 cps 12 Esmeralda Cause, 57, W.Moreyra (6) 7,05 3/4 cpo ú Holy Mani, 53, J.Espinoza (2) 57,35 15 cps - - - Dividendos: SIMPLE MELODIE $ 5,25, 2,15 y 1,35. Splendid One $ 2,00 y 1,25. Baska Voda $ 1,45. IMPERFECTA $ 2.155,00. CUATRIFECTA $ 174.550,00. DOBLE PLUS $ 3.550,00. TRIPLO $ 6.130,00. CUATERNA $ 200.000,00. QUINTUPLO $ 198.117,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Calchaqui. La ganadora de 4 años es hija de Endorsement y Southern Melodi. 