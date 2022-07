Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

She Dubai , 55, M.Aserito

Very Rimout , 57, C.Velazquez

Inside You , 57, B.Enrique

Take The Lead , 55, R.Bascuñan

UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MARAVILLOSO, 53, G.Tempesti V. (14) 2 Sirgo, 57, L.Noriega (7) 2,80 cza 3 Clarito In, 54, E.Candia G. (3) 8,30 1 cpo 4 Gualicho Van, 57, F.L.Goncalves (6) 6,05 3/4 cpo 5 Soy Noqueador, 53, R.Ortiz (1) 34,85 1 1/2 cpo 6 Muiño, 55, R.Bascuñan (12) 14,00 1/2 pzo 7 Safety Cup, 57, M.Fernandez (8) 38,90 3 cps 8 Gringo Boy, 57, A.Allois (10) 38,60 1 cpo 9* The Lawyer`s Fantasy, 53, A.B.Valdez (9) 165,85 pzo 10 Just Up, 57, M.Aserito (13) 12,10 2 cps 11 John Pasman, 57, G.Bellocq (11) 36,00 3/4 cpo 12 Hit Sarawak, 57, B.Enrique (15) 3,45 1 1/2 cpo 13X Cazador De Ilusiones, 53, F.J.Lavigna (5) 27,35 1 cpo 14 Keyport, 57, A.Cabrera (2) 79,50 5 cps 15 Momento Eterno, 57, O.Alderete (4) 47,40 17 cps ú+ Tony Day, 57, E.Ruarte (16) 15,30 9 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó frío (+) Largó frío

Dividendos: MARAVILLOSO $ 7,15, 3,00 y 1,95. Sirgo $ 1,50 y 1,35. Clarito In $ 2,90. IMPERFECTA $ 2.480,00. TRIFECTA Extra $ 26.050,00. DOBLE $ 1.312,50. TRIPLO SELECTIVO $ 16.390,00. CUATERNA CLASICA $ 66.665,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s86c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Doña Pancha. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Maressy DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LUMINOSO DUBAI, 52, A.Allois (8) 2 One In Ten, 56, F.L.Goncalves (7) 2,15 5 cps 3 Dona Alice, 54, E.G.Ortega T. (6) 13,85 1/2 pzo 4 Hosarsiph Joy, 56, M.Fernandez (4) 8,95 2 cps 5* Codi Strac, 53, J.Espinoza (3) 22,40 1/2 cpo 6 Orgullosa Mary Sam, 52, J.Paoloni (9) 4,55 4 cps 7 Ordenadisimo, 52, E.Candia G. (1) 29,70 1 cpo 8 Bomboy, 52, G.Bellocq (5) 60,45 16 cps ú El Distante, 52, B.Enrique (2) 5,00 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LUMINOSO DUBAI $ 3,15, 1,60 y 1,45. One In Ten $ 1,55 y 2,50. Dona Alice $ 1,95. EXACTA $ 720,00. TRIFECTA Extra $ 4.940,00. DOBLE $ 4.027,50. CADENA JACKPOT $ 35.560,00.No Corrió: (10) Cuore Di Miel. Tiempo: 1'35s93c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: Chico Carlos (riv). El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Lignify DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 POTROBUENASO, 57, L.Cabrera (12) 2 Acovachado, 57, I.Monasterolo (5) 7,10 cza 3 Dubrosky, 57, B.Enrique (10) 2,85 3 cps 4 Sand Road, 57, G.Bellocq (8) 10,55 4 cps 5* Verso Colonial, 57, E.Siniani (9) 115,10 1 cpo 6X Nicoletto, 53, D.Lencinas (4) 48,55 1/2 pzo 7 Fuego Berry, 57, R.Alzamendi (6) 14,85 1 1/2 cpo 8 Majoniano Blue, 57, C.Montoya (2) 64,00 2 1/2 cps 9 Che Porteño, 56, F.Quinteros (3) 4,45 2 1/2 cps 10 Il Cavalieri, 57, M.R.Nuñez (11) 193,20 3/4 cpo 11 Ultracool, 57, L.Balmaceda (1) 14,10 8 cps 12 Master Diamond, 57, M.La Palma (14) 3,00 4 cps ú Skandinavo, 58, A.Fuentes (7) 94,35 4 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío Dividendos: POTROBUENASO $ 7,35, 3,60 y 2,75. Acovachado $ 4,15 y 3,10. Dubrosky $ 1,75. IMPERFECTA $ 2.840,00. TRIFECTA Extra $ 26.905,00. DOBLE $ 8.035,00.No Corrió: (13) Le Reveur. Tiempo: 1'25s63c. Cuidador: R.Reyes. Stud: Los Nominados (s.r). El ganador de 5 años es hijo de Buen Verso y Potra Fin DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 STRATEGIC OPTION, 55, R.Bascuñan (16) 2 Emmanuel`s Heaven, 57, M.La Palma (13) 5,30 3 cps 3 Dollar The Triomphe, 53, F.J.Lavigna (11) 26,80 5 cps 4 Caloventor, 57, I.Monasterolo (10) 4,05 1 1/2 cpo 5 Equal Clette, 57, F.L.Goncalves (2) 4,65 pzo 6 Optium Seattle, 57, O.Alderete (8) 9,40 1 1/2 cpo 7 Carpet Crawler, 57, J.M.Sanchez (6) 16,95 2 1/2 cps 8* Estar Siempre, 57, M.Fernandez (14) 16,35 2 1/2 cps 9 Barack Cat, 55, C.Perez G. (3) 23,80 1 cpo 10 Malraux, 57, C.Velazquez (4) 24,60 2 cps 11 Seyton, 57, G.Bonasola (9) 46,55 3/4 cpo 12 Quit Boy, 55, E.G.Ortega T. (1) 18,50 5 cps úX Awake, 53, C.Montoya (5) 74,20 19 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Cruzó al tranco Dividendos: STRATEGIC OPTION $ 2,55, 1,85 y 1,55. Emmanuel's Heaven $ 2,35 y 1,75. Dollar The Triomphe $ 3,95. IMPERFECTA $ 770,00. CUATRIFECTA $ 44.117,00. DOBLE PLUS $ 6.870,00. TRIPLO $ 40.810,00. CUATERNA $ 375.000,00. QUINTUPLO $ 214.285,00.No corrieron: (7) Pachorra Prize, (12) Montercito y (15) Changeover Days. Tiempo: 1'23s92c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Oma Fanny. El ganador de 6 años es hijo de Strategic Prince y Hidden Virgini. RECAUDACIÓN: $ 66.525.788.

SEMANA LOCA. Take The Lead. Very Rimout. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'11s19c.D.R.Cima.Las 2 Nenas (rº). La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Val Mae