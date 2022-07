Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 FUSIONADA, 53, F.J.Lavigna (9) 2 Ever Chasing, 53, J.Espinoza (8) 19,80 3/4 cpo 3 La Buena Racha, 57, R.Bascuñan (10) 9,40 1 1/2 cpo 4 Mas Mora, 57, B.Enrique (2) 4,30 1/2 pzo 5 War Princess, 57, O.Alderete (7) 13,25 1 cpo 6 Daisy Duke, 57, G.Calvente (3) 3,15 3/4 cpo 7 Vino Juanita, 57, G.Bonasola (1) 14,10 2 1/2 cps 8 La Palazzo, 57, J.Villagra (11) 4,90 1/2 cpo 9 Hit Emerit, 57, J.Noriega (12) 5,05 4 cps ú Ciudad De La Furia, 57, W.Moreyra (6) 5,75 11 cps - - -

Dividendos: FUSIONADA $ 19,65, 14,80 y 6,95. Ever Chasing $ 10,80 y 5,60. La Buena Racha $ 8,05. IMPERFECTA ú $ 16.720,00. CUATRIFECTA $ no fue suministrado . DOBLE PLUS $ 26.410,00. TRIPLO $ 417.710,00. CUATERNA $ 3.013.690,00. QUINTUPLO $ no fue suministrado .No corrieron: (4) Doña Tita y (5) Global Filly. Tiempo: 1'22s35c. Cuidador: C.A.Linares. Stud: La Fabrica. La ganadora de 4 años es hija de Heliostatic y Fuzzy Logi. RECAUDACIÓN: $ 75.789.486.