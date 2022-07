GO CHROME GO , 57, G.Bonasola

DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MOVIE LIKE, 57, F.J.Lavigna (6) 2 Super Agente, 57, W.Pereyra (1) 7,10 1/2 cza 2 Law Lord, 57, B.Enrique (2) 2,10 1 cpo 3 Crhys Kissing, 53, J.Flores (5) 9,05 1/2 cpo 4 Bailar Con La Masfe, 57, F.L.Goncalves (7) 3,10 1/2 cpo 6 Super John, 57, K.Banegas (3) 9,10 9 cps ú Rival Lady, 55, R.Bascuñan (4) 15,55 3 cps - - - Dividendos: MOVIE LIKE $ 3,95 y 3,95. Super Agente $ 10,70. EXACTA $ 1.520,00. TRIFECTA Extra $ 21.580,00. DOBLE $ 450,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s97c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Triple R (l.pta). El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Moncloa UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 FLESH COMPADRON, 57, I.Monasterolo (8) 2 Inteligente, 53, E.Suarez (2) 3,50 4 cps 3 Mystogan, 55, P.Carrizo (4) 12,85 3 1/2 cps 4 Colt Maro, 57, L.Cabrera (5) 6,40 1 cpo 5 Multado Cat, 57, G.Bellocq (6) 5,90 1 1/2 cpo 6 Tigre Emperador, 54, E.Candia G. (3) 5,10 1 1/2 cpo ú Cuty Cause, 53, J.Flores (9) 21,25 15 cps - - - Dividendos: FLESH COMPADRON $ 1,85 y 1,20. Inteligente $ 1,20. EXACTA $ 245,00. TRIFECTA Extra $ 3.180,00. DOBLE $ 507,50. TRIPLO $ 3.770,00. CUATERNA $ 16.390,00.No corrieron: (1) Rannet y (7) Candy Por Siempre. Tiempo: 1'23s78c. Cuidador: V.S.Accosano. Stud: La Numancia. El ganador de 5 años es hijo de Flesh For Fantasy y Inmensely DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EVINRUDE, 54, R.Villegas (2) 2 Dollar The Triomphe, 53, F.J.Lavigna (8) 2,95 1/2 pzo 3 My Plan, 53, E.Candia G. (4) 2,50 5 cps 4 Akeed, 51, R.Ortiz (7) 12,35 1/2 cpo 5 Chamal Lef, 57, R.Bascuñan (5) 5,90 3/4 cpo 6 Consentido Maro, 54, L.Cabrera (9) 9,70 4 cps ú Shonny, 52, G.Tempesti V. (3) 19,45 5 cps - - - Dividendos: EVINRUDE $ 2,95 y 1,50. Dollar The Triomphe $ 1,80. EXACTA $ 605,00. TRIFECTA Extra $ 2.405,00. DOBLE $ 322,50. CADENA $ 23.690,50.No corrieron: (1) Narguille, (6) Malraux y (10) Hills Rimout. Tiempo: 1'24s76c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: El Pulpo. El ganador de 6 años es hijo de Treasure Beach y Eviterna DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 KATAI, 53, F.J.Lavigna (10) 2* El Patalarga, 54, O.Alderete (8) 5,30 3/4 cpo 3 Empress Boy, 50, A.B.Valdez (11) 13,60 1/2 pzo 4 Capitelio, 54, E.Candia G. (7) 1,95 3 cps 5 Taipiro, 54, G.Tempesti V. (3) 18,50 1 cpo 6 Perfect Martini, 57, L.Balmaceda (1) 5,40 3/4 cpo 7 Montercito, 57, A.Paez (4) 16,20 pzo 8 Coranzuli, 54, I.Monasterolo (9) 8,65 4 cps 9 Codi Cami, 52, J.Espinoza (5) 6,15 3 1/2 cps ú Mister Afro, 54, R.Bascuñan (6) 53,25 13 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: KATAI $ 9,40, 3,20 y 2,20. El Patalarga $ 2,15 y 1,55. Empress Boy $ 4,10. EXACTA $ 1,882,50. TRIFECTA Extra $ 81.900,00. DOBLE $ 4.215,00.No Corrió: (2) Holling. Tiempo: 1'27s93c. Cuidador: M.I.Gonzalez. Stud: Stud El Gorrito (dol). El ganador de 8 años es hijo de Cima De Triomphe y Katy Rose DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SAND ROAD, 57, G.Bellocq (6) 2 Jupino, 55, C.Perez G. (10) 42,90 2 cps 3 Fuego Berry, 53, L.Recuero (12) 3,05 2 1/2 cps 4 Scissorhands, 57, M.Aserito (4) 8,95 1 cpo 5 Taitaru, 53, G.Tempesti V. (1) 26,35 cza 6 Improved The Catch, 57, A.Castro (11) 72,05 4 cps 7 El London, 55, R.Frias (5) 4,95 1/2 cza 8 John Daniels, 57, F.Coria (2) 4,95 3/4 cpo 9 Guerrero Stai, 51, E.Suarez (9) 20,25 1/2 pzo 10 Verso Colonial, 57, A.Paez (3) 8,20 3/4 cpo ú Byorn Wet, 53, A.Allois (7) 8,95 15 cps - - - Dividendos: SAND ROAD $ 3,65, 2,00 y 1,30. Jupino $ 11,65 y 3,30. Fuego Berry $ 1,20. IMPERFECTA $ 5.610,00. CUATRIFECTA $ 166.665,00. DOBLE $ 12.800,00. TRIPLO $ 47.050,00. CUATERNA $ 157.890,00. QUINTUPLO $ 150.000,00.No Corrió: (8) Il Romano. Tiempo: 1'26s62c. Cuidador: S.A.Cannizzo. Stud: El Pardo (l.pta). El ganador de 5 años es hijo de Valid Stripes y Arena Y So. RECAUDACIÓN: $ 66.204.555. KATAI. El Patalarga. Empress Boy. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (2) Holling1'27s93c.M.I.Gonzalez.Stud El Gorrito (dol). El ganador de 8 años es hijo de Cima De Triomphe y Katy Rose EVINRUDE. Dollar The Triomphe. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. CADENA.No corrieron: (1) Narguille, (6) Malraux y (10) Hills Rimout1'24s76c.M.C.Prestano.El Pulpo. El ganador de 6 años es hijo de Treasure Beach y Eviterna FLESH COMPADRON. Inteligente. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (1) Rannet y (7) Candy Por Siempre1'23s78c.V.S.Accosano.La Numancia. El ganador de 5 años es hijo de Flesh For Fantasy y Inmensely MOVIE LIKE. Super Agente. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'22s97c.J.J.Etchechoury.Triple R (l.pta). El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Moncloa

