Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NIÑA INFERNAL, 57, E.G.Ortega T. (1) 2 Intercandy, 57, E.Ruarte (2) 7,60 3 cps 3 Tulma, 57, J.Noriega (4) 1,60 2 cps 4 Super Dubai, 53, J.Espinoza (9) 25,25 2 1/2 cps 5 Naranja Mecanica, 53, J.Flores (11) 5,60 1/2 cpo 6* Nina Mia, 57, R.Bascuñan (12) 8,20 1/2 pzo 7 Vasquita Soñada, 57, M.Aserito (7) 13,85 3/4 cpo 8 Falak, 57, F.Coria (10) 67,95 1/2 pzo 9 Full Halo, 53, R.Ortiz (13) 11,05 1 cpo 10 Filosa Mom, 53, L.Recuero (14) 32,60 5 cps 11 Doctora Lovely, 54, E.Candia G. (8) 35,75 1/2 cpo 12 Mirame Roma, 57, S.Piliero (6) 201,65 8 cps úX Lady Dont Worry, 57, L.Vai (5) 87,90 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: NIÑA INFERNAL $ 10,50, 2,90 y 1,75. Intercandy $ 4,25 y 3,50. Tulma $ 1,55. IMPERFECTA $ 3.305,00. CUATRIFECTA $ 500.000,00. DOBLE PLUS $ 12.840,00. TRIPLO $ 32.730,00. CUATERNA $ 105.260,00. QUINTUPLO $ 168.895,00. No Corrió: (3) Norwegian. Tiempo: 1'12s12c. Cuidador: M.A.Lugo. Stud: Guante Blanco (vguay). La ganadora de 4 años es hija de Hook The Pirate y Informal Cham. RECAUDACIÓN: $ 73.099.028. .

NYMERIA. Motor De Caza. Dear Winnie. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos11s97c.D.R.Cima.Mirko. La ganadora de 4 años es hija de Full Mast y Devoradora