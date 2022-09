Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 NAEROBY, 56, P.Carrizo (1) 2 Apiolada Key, 52, T.Baez (14) 1,20 1 1/2 cpo 3 Gotera Key, 56, K.Banegas (14a) 1,20 2 cps 4 Alemonia, 56, O.Alderete (3) 6,35 5 cps 5* Aceitunera, 56, A.Cabrera (10) 20,65 3/4 cpo 6 Sinceramente, 53, G.Borda (13) 71,80 3/4 cpo 7 Candy Rose, 56, W.Moreyra (11) 8,90 1/2 cpo 8 Matsushima, 56, I.Monasterolo (4) 8,65 1/2 cza 9 Kari Seattle, 56, R.Bascuñan (2) 17,20 3 1/2 cps 10 Amor En Peligro, 56, R.Frias (5) 22,70 1 cpo 11 Quiara, 53, E.Candia G. (8) 86,20 1/2 cpo 12 Homenajeada Sta Ines, 56, R.R.Barrueco (6) 108,75 1 cpo úX Nueva Leyenda, 56, B.Enrique (7) 34,65 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: NAEROBY $ 18,10, 4,20 y 3,65. Apiolada Key $ 1,10 y 1,15. Alemonia $ 2,40. IMPERFECTA $ 1.420,00. CUATRIFECTA $ 111.110,00. DOBLE PLUS $ 57.470,00. TRIPLO PLUS $ 1.000.000,00. CUATERNA $ 1.333.330,00. QUINTUPLO $ 2.368.736,10 .No corrieron: (9) Greeley Parade y (12) Clynelish. Tiempo: 56s54c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Hs. La Valkiria (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y She Is Lov. RECAUDACIÓN: $ 116.705.970.

CAMUFLAJE. Pone El Cheque. Puerto Darwin. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (8) Real Texan, (9) Intense Kid y (9a) Mr Black Talent55s99c.A.Bravo Pirela.Volver Al Futuro. El ganador de 3 años es hijo de Orpen y Camuflada