Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 COQUETEANDOME, 56, M.Valle (5) 2 Charlie`s Cause, 56, B.Enrique (3) 3,55 1/2 cpo 3 Polaca Girl, 56, W.Pereyra (8) 2,65 5 cps 4 Absenta, 56, E.Torres (10) 13,35 1/2 pzo 5 My Secrecy, 56, R.Bascuñan (1) 5,75 1/2 pzo 6 Mallorca Cap, 52, J.Espinoza (2) 7,40 pzo ú Noviembre Sin Ti, 54, F.Correa (7) 46,45 12 cps - - - Dividendos: COQUETEANDOME $ 2,40, 1,25 y 1,10. Charlie's Cause $ 1,50 y 1,10. Polaca Girl $ 1,10. EXACTA $ 467,50. TRIFECTA $ 1.530,00. DOBLE $ 935,00.No corrieron: (4) Miss Munna, (6) Home Jewel y (9) Elsita Parodi. Tiempo: 1'11s42c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Doña Pancha. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Cute Style TERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 QUEEN NAIMA, 57, M.Valle (1) 2 Nudara, 55, R.Bascuñan (2) 14,30 3 1/2 cps 3 Costa Violenta, 57, L.Cabrera (5) 8,05 3 1/2 cps 4 Atalaya The Guante, 57, W.Pereyra (3) 4,35 3 1/2 cps 5 Perugia Top Key, 57, A.Cabrera (4) 2,60 1/2 cza 6 Interluck, 57, J.M.Sanchez (9) 10,80 4 cps 7 Nobleza Dubai, 57, R.Alzamendi (6) 16,45 1 1/2 cpo ú Windy Kiin Ha, 55, J.Villagra (8) 25,30 1/2 cpo - - - Dividendos: QUEEN NAIMA $ 2,05, 2,05 y 1,80. Nudara $ 3,40 y 1,90. Costa Violenta $ 1,70. EXACTA $ 1.930,00. TRIFECTA $ 14.920,00. DOBLE $ 470,00.No Corrió: (7) Tai Brasileña. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.B.Udaondo. Stud: Santa Ines. La ganadora de 5 años es hija de Orpen y Queen Noor CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DREAM SPIRIT, 53, F.J.Lavigna (5) 2 Mistica Copera, 55, J.Flores (4) 3,70 3/4 cpo 3 A Cappella, 57, F.L.Gonçalves (10) 2,00 4 cps 4* Last Dancer, 57, M.Valle (2) 3,35 1/2 cza 5 Skanka, 57, I.Monasterolo (1) 6,70 3 1/2 cps 6X Baby Stripes, 54, G.Borda (3) 14,45 1 1/2 cpo 7+ Wi Escalante, 57, R.Bascuñan (8) 22,05 4 cps 8 Star Mariska, 53, T.Baez (7) 70,20 1 1/2 cpo 9 La Autonoma, 54, J.Roman (6) 80,25 pzo ú Dulce Catalina, 57, S.Barrionuevo (9) 12,60 1/2 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó frío Dividendos: DREAM SPIRIT $ 24,70, 6,35 y 1,90. Mistica Copera $ 2,30 y 1,80. A Cappella $ 1,15. EXACTA $ 10.095,00. TRIFECTA $ 28.755,00. DOBLE $ 5.032,50. CUATERNA $ 79.295,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s63c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Chipi Racing. La ganadora de 4 años es hija de Fragotero y Spirit Gulch QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LONDON TOWN, 53, D.Lencinas (11) 2 Ciardino, 57, S.Piliero (10) 4,70 1/2 cpo 3 Shy Indygo, 57, L.Cabrera (4) 15,45 3 1/2 cps 4 Sauce Solo, 57, F.Correa (2) 42,00 3/4 cpo 5 Sterling Silver, 57, W.Pereyra (1) 7,50 1/2 cpo 6 Taitaru, 53, J.Espinoza (8) 24,95 5 cps 7* Remo Joy, 58, A.Fuentes (6) 32,05 1 1/2 cpo 8 Sun Ride, 57, K.Banegas (7) 10,00 emp. 8 Panatta, 57, E.Ortega P. (9) 6,95 cza 10 Gran Pedro, 53, J.Paoloni (3) 4,65 1 1/2 cpo ú Le Tanteo, 57, R.Bascuñan (5) 12,70 3/4 cpo - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: LONDON TOWN $ 2,30, 1,50 y 1,25. Ciardino $ 2,20 y 1,40. Shy Indygo $ 1,95. EXACTA $ 697,50. TRIFECTA $ 11.857,50. DOBLE $ 4.160,00. CUATERNA JACKPOT $ 22.421,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s19c. Cuidador: A.O.Martinez. Stud: Los Nonos (nquen). El ganador de 5 años es hijo de Horse Greeley y Marisolita SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 HOUSE HILL, 57, W.Pereyra (9) 2 Music Mani, 58, A.Fuentes (4) 7,80 1/2 cpo 3 Fragil Princesa, 57, E.Ruarte (5) 4,90 4 cps 4 Loba Salvaje, 57, J.Leonardo (2) 10,05 3 cps 5 Vasquita Soñada, 57, M.Aserito (8) 10,75 1 cpo 6 Total Fun, 53, T.Baez (7) 10,75 2 cps 7* Captivi, 57, R.R.Barrueco (10) 9,50 1/2 pzo 8 Khaleesi Scat, 57, R.L.Gonzalez (6) 33,20 1/2 pzo ú Que Me Den, 57, P.Carrizo (1) 3,65 16 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: HOUSE HILL $ 2,20, 1,50 y 1,10. Music Mani $ 1,85 y 1,40. Fragil Princesa $ 1,70. EXACTA $ 927,50. TRIFECTA $ 3.545,00. DOBLE $ 387,50. TRIPLO $ 24.322,50. CUATERNA $ 166.665,00.No Corrió: (3) Codi Blusera. Tiempo: 1'4s75c. Cuidador: Y.Morales Rebora. Stud: Aguanta Corazon (tan). La ganadora de 4 años es hija de Aerosol y Let It Bleed SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MONEY MONDY, 57, P.Carrizo (1) 2 Checka, 57, F.L.Gonçalves (5) 3,05 6 cps 3 Eh Amea, 54, G.Borda (2) 4,95 v.m. 4 Amiguita Boce, 54, E.Candia G. (3) 34,40 1/2 pzo 5 Danieli, 57, B.Enrique (6) 20,55 1/2 cpo 6 War Princess, 57, E.Ortega P. (8) 3,45 4 cps 7 Tia Mimosa, 57, J.Villagra (7) 7,35 1/2 cpo ú Fotonastia, 57, R.Bascuñan (4) 16,25 4 cps - - - Dividendos: MONEY MONDY $ 2,60, 1,60 y 1,10. Checka $ 2,40 y 1,45. Eh Amea $ 1,20. EXACTA $ 507,50. TRIFECTA $ 1.320,00. DOBLE $ 515,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s20c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: El Barrilito. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Almondy OCTAVA CARRERA- 2400 METROSPremio: Clásico Domingo Faustino Sarmiento (l) - L Pag. Dist. 1 EL DARWIN, 56, F.L.Gonçalves (5) 2 Galan Gales, 60, J.Villagra (6) 2,45 4 cps 3 Brullemail, 53, M.Valle (3) 4,40 2 1/2 cps 4 Heroes, 54, A.Paez (2) 10,05 4 cps 5 Pertinax Joy, 54, I.Monasterolo (1) 8,75 6 cps 6 Master Charm, 57, D.R.Gomez (4) 6,50 1 cpo - - - Dividendos: EL DARWIN $ 2,10 y 1,15. Galan Gales $ 1,20. EXACTA $ 337,50. TRIFECTA Extra $ 1.160,00. DOBLE $ 355,00. TRIPLO $ 2.890,00. CUATERNA $ 6.325,00.No Corrió: (7) Ryland. Tiempo: 2'28s64c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 4 años es hijo de Il Campione y Brandha NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GIN TONIC ARGENTO, 57, B.Enrique (5) 2 Legendario Blue, 57, G.Bonasola (6) 2,75 1/2 cpo 3 Señor Coco, 53, G.Tempesti V. (4) 24,00 3 1/2 cps 4 Tigre Emperador, 54, E.Candia G. (8) 4,65 2 cps 5 Last Largador, 52, E.Suarez (9) 8,30 pzo 6 Speed And Force, 51, L.Recuero (1) 18,30 5 cps 7 Adios Ninon, 55, F.L.Gonçalves (10) 5,60 1 1/2 cpo 8 Suggestive Black, 55, J.Flores (7) 9,20 5 cps 9 Agasse, 57, R.Frias (3) 33,35 17 cps ú* Oxidado, 53, J.Paoloni (2) 5,65 7 cps - - - - - (*) Rodó Dividendos: GIN TONIC ARGENTO $ 5,25, 2,35 y 1,75. Legendario Blue $ 1,60 y 1,35. Señor Coco $ 3,00. EXACTA $ 805,00. TRIFECTA $ 10.457,50. DOBLE $ 1.100,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s64c. Cuidador: M.A.Velazquez. Stud: Don Omar (s.fe). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Golosinada DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PULPITO CORAZON, 57, W.Pereyra (8) 2 Al Maestro, 57, M.Valle (5) 5,20 3 1/2 cps 3 Ahora Vuelvo, 57, B.Enrique (3) 2,20 1/2 pzo 4 Goose Grey, 57, F.L.Gonçalves (4) 3,70 1 1/2 cpo 5 Dulok, 53, D.Lencinas (9) 12,60 cza 6 Ness Champ, 57, L.Vai (7) 21,80 3/4 cpo 7 Marseilles, 57, E.Torres (1) 6,90 2 1/2 cps ú El De Laguna, 57, K.Banegas (6) 31,40 2 1/2 cps - - - Dividendos: PULPITO CORAZON $ 3,75, 1,65 y 1,10. Al Maestro $ 1,65 y 1,10. Ahora Vuelvo $ 1,10. EXACTA $ 1.245,00. TRIFECTA Extra $ 6.845,00. DOBLE $.No Corrió: (2) El Puntual. Tiempo: 1'8s47c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Los Zapallos. El ganador de 5 años es hijo de Cosmic Trigger y Its True Type UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LAST WARRIOR, 57, A.Coronel E. (6) 2 Blanco Berry, 57, G.Sediari (3) 5,70 1/2 cpo 3* Gaudentius, 57, P.Carrizo (11) 2,60 1/2 cpo 4 Roman Dark, 57, R.Tarragona (13) 5,35 1 1/2 cpo 5 Narguille (uru), 57, M.Aserito (8) 49,70 2 cps 6 Locke, 54, S.Piliero (2) 19,10 1/2 cpo 7 Cebreiro, 58, D.Nuñez (5) 5,95 3/4 cpo 8X Loyal Boy, 54, F.Correa (4) 51,90 1 1/2 cpo 9+ Gazzetto, 57, G.Bellocq (12) 27,10 3/4 cpo 10 Kacho, 57, M.A.Palacios (9) 50,40 3/4 cpo 11 Moneytalks Moro, 57, E.Torres (7) 4,65 1/2 pzo ú Maipo Seattle, 57, J.M.Sanchez (1) 14,55 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Largó cruzado Dividendos: LAST WARRIOR $ 7,75, 3,75 y 1,95. Blanco Berry $ 3,80 y 2,00. Gaudentius $ 1,40. IMPERFECTA $ 3.760,00. TRIFECTA Extra $ 28.335,00. DOBLE $ 2.690,00. TRIPLO SELECTIVO $ 40,000,00. CUATERNA CLASICA $ 133.330,00.No Corrió: (10) Alto Porte. Tiempo: 1'11s42c. Cuidador: D.G.Ariaudo. Stud: Los Hermanos (bv). El ganador de 6 años es hijo de Orpen y La Gran Portada DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 JEFE DE ARECO, 57, W.Pereyra (2) 2 Super Fain, 57, J.Villagra (8) 1,95 1/2 pzo 3 Brave Max, 57, F.L.Gonçalves (5) 3,60 1 1/2 cpo 4 Chiche Sky, 57, I.Monasterolo (12) 6,65 2 1/2 cps 5 Barrio Chi, 57, A.Alfonso (3) 7,10 3 cps 6 Joseph Roulin, 53, J.Paoloni (4) 12,05 5 cps ú Master Inc, 57, K.Banegas (1) 28,70 8 cps - - - Dividendos: JEFE DE ARECO $ 3,55 y 1,55. Super Fain $ 1,40. IMPERFECTA ú $ 585,00. TRIFECTA Extra $ 3.860,00. DOBLE $ 2.955,00. CADENA JACKPOT $ 234.687,50.No corrieron: (6) Fly Tucho, (7) Mr Saxofon, (9) Filoso Lee, (10) Ay Eduardo y (11) Capocha D`oro. Tiempo: 1'5s19c. Cuidador: A.C.Glades. Stud: Elenense (slu). El ganador de 4 años es hijo de Holy Boss y Raskolnikova DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL MUSTANG, 57, W.Pereyra (12) 2 Azkar, 57, F.L.Gonçalves (3) 1,85 1 1/2 cpo 3 Angiolado, 57, R.Bascuñan (10) 4,10 7 cps 4 Il Fantino, 57, R.R.Barrueco (6) 22,15 4 cps 5 Disruptive Cayman, 55, C.Perez G. (11) 107,75 2 cps 6 Magico Worry, 58, G.Villalba (4) 40,60 2 cps 7 Son Hijos Nuestros, 57, I.Monasterolo (8) 13,30 2 1/2 cps 8 Chemilco, 57, F.Correa (5) 24,70 2 1/2 cps 9 Nano Rich, 57, M.La Palma (1) 69,95 1/2 cpo 10 Fantastic Amigo, 54, J.Roman (9) 93,55 5 cps ú* Ionian, 53, F.J.Lavigna (2) 4,50 - - - - - (*) Rodó Dividendos: EL MUSTANG $ 3,85, 2,55 y 2,15. Azkar $ 1,55 y 1,15. Angiolado $ 1,85. IMPERFECTA $ 415,00. TRIFECTA Extra $ 2.385,00. DOBLE $ 1.075,00.No Corrió: (7) Simpatico Fire. Tiempo: 1'4s20c. Cuidador: M.Palacios. Stud: Sm (rº). El ganador de 4 años es hijo de Indy Point y La Veyron DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ES CAMPERO, 57, E.Ortega P. (14) 2 Soviet`s Seek, 53, J.Espinoza (8) 8,05 3/4 cpo 3 Vittorio, 54, G.Borda (8a) 8,05 3/4 cpo 4 National Check, 57, B.Enrique (2) 10,75 1/2 cpo 5 Son Of Daddy, 57, F.L.Gonçalves (1) 3,95 3/4 cpo 6 Best Kissing, 53, G.Tempesti V. HIT IT A PRIZE. Canchero Spring. El Jadida. IMPERFECTA. TRIFECTA.No Corrió: (10) Baby Bull1'10s87c.E.G.Accosano.La Mitad + 1. El ganador de 3 años es hijo de Hit It A Bomb y The Best Prize