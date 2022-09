Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 RIMPANTE D`ORO, 57, B.Enrique (4) 2 Moto De Caza, 57, W.Pereyra (11) 2,45 3/4 cpo 3 Star Of Beach, 53, R.Villegas (6) 7,90 6 cps 4 Gitanilla, 54, G.Borda (3) 6,10 1/2 pzo 5 Cultista, 57, S.Piliero (1) 4,50 1/2 cpo 6 Star Mariska, 53, T.Baez (12) 45,10 3 1/2 cps 7 Uhart Mixe, 57, R.Bascuñan (10) 16,50 7 cps 8 Tigra Maria, 54, J.Paoloni (7) 31,95 3 cps 9* Estrella Iluminada, 53, G.Tempesti V. (5) 144,80 5 cps úX Dear Winnie, 57, M.La Palma (8) 6,55 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Desmontó

Dividendos: RIMPANTE D' ORO $ 3,50, 1,55 y 1,10. Moto De Caza $ 1,10 y 1,10. Star Of Beach $ 1,10. IMPERFECTA $ 575,00. CUATRIFECTA $ 23.075,00. DOBLE PLUS $ 3.410,00. TRIPLO PLUS $ 7.300,00. CUATERNA $ 375.000,00. QUINTUPLO $ 590.835,00.No corrieron: (2) Perfect Krishna y (9) Open Your Heart. Tiempo: 1'5s40c. Cuidador: F.O.David. Stud: Buena Vida (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de Exodus y Miss Rimbombant. RECAUDACIÓN: $ 66.018.417.

ESTE GATILLO. Peluca Rye. Candy Gato. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (5) Dubrosky1'15s0c.C.C.Cabrera.Don Tomas I I (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Cosmic Trigger y Esthetically