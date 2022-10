No Tan Dulce , 57, J.Villagra

Emilia Way , 57, L.Vai

Judy In The Sky , 57, W.Moreyra

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DEEP SEA BLUE, 54, M.Rey (11) 2 Tilky Key, 57, F.Coria (5) 6,65 2 1/2 cps 3 Edipo Rey, 51, L.Recuero (8) 11,40 cza 4* Hidden For Me, 57, G.Bellocq (10) 4,85 2 1/2 cps 5 Marcado Estoy, 57, J.Villagra (6) 15,10 1 cpo 6 Mas Que Zaino, 54, J.Flores (3) 1,70 2 1/2 cps 7 Cumpleañero Cat, 57, R.Bascuñan (7) 28,45 pzo 8 Arper, 57, F.Corrales (4) 15,20 1 cpo 9X Gato Song, 54, G.Borda (9) 22,65 1 cpo 10 Vamos Silvio, 57, J.Noriega (1) 12,10 2 cps ú Abanderado Die, 57, E.Torres (2) 37,65 9 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Se fue de manos

Dividendos: DEEP SEA BLUE $ 12,20, 5,75 y 3,70. Tilky Key $ 3,85 y 3,30. Edipo Rey $ 4,05. EXACTA $ 1.835,00. CUATRIFECTA $ 111.110,00. DOBLE PLUS $ 7.790,00. TRIPLO $ 49.180,00. CUATERNA $ 450.000,00. QUINTUPLO $ 2.500.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s98c. Cuidador: R.Buonocore. Stud: Tutti Fruti. El ganador de 5 años es hijo de John F Kennedy y Dancing Tempes. RECAUDACIÓN: $ 94.078.378..

FORTY MECHA. Judy In The Sky. Emilia Way. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'24s22c.N.A.Gaitan.Gran Muñeca. La ganadora de 4 años es hija de Fortify y Stormy Mecha