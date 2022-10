Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

TAKEN THE TIP , 57, A.Coronel E.

TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BABY BOOMER, 57, F.L.Gonçalves (4) 2 Misteriosa Noche, 53, A.B.Valdez (1) 7,25 1 1/2 cpo 3 Joy Guillermina, 57, S.Barrionuevo (5) 6,30 6 cps 4 Sweet Amelia, 57, P.Carrizo (8) 11,20 3/4 cpo 5 Chirusa Cat, 54, J.Flores (6) 49,20 3 1/2 cps 6 La Valquiria, 57, O.Alderete (2) 6,15 pzo 7 Ver Mas Alla, 57, G.Bellocq (7) 4,35 6 cps ú* Aristo Fitz, 57, E.Torres (3) 38,50 s.a. - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: BABY BOOMER $ 1,50, 1,10 y 1,10. Misteriosa Noche $ 1,50 y 1,10. Joy Guillermina $ 1,10. EXACTA $ 775,00. TRIFECTA $ 3.370,00. DOBLE: a ganador del Nº 3 con la Nº 4 $ 175, a ganador del Nº 8 con la Nº 4 $ 280,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s87c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: La Nora. La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Ora Ora CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 NAPOLITANO KEY, 55, G.Borda (8) 2 Azkar, 57, F.L.Gonçalves (3) 3,05 3 cps 3 Sweet Magic, 57, A.Cabrera (7) 6,65 1 1/2 cpo 4* Bozolino, 57, F.Vilches (6) 13,00 1/2 cza 5 Mr Saxofon, 57, M.Valle (1) 5,60 7 cps 6 El Mustang, 57, J.Noriega (5) 5,75 1 1/2 cpo 7 Bien Coqueto, 54, J.Flores (4) 4,40 5 cps ú Gran Chusco, 57, R.Frias (2) 20,90 16 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: NAPOLITANO KEY $ 3,35, 1,40 y 3,40. Azkar $ 1,75 y 4,70. Sweet Magic $ 1,25. EXACTA $ 970,00. TRIFECTA $ 7.530,00. DOBLE $ 700,00. CUATERNA $ 3.905,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s51c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Valentino. El ganador de 4 años es hijo de Key Deputy y La Tana Cat QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* COLOSIMO, 57, W.Moreyra (4) 2 Digamelo, 55, G.Borda (6) 1,80 5 cps 3 Joe Who, 57, M.Aserito (5) 15,25 2 cps 4 Rey Ñoqui, 57, G.Villalba (8) 5,15 1 1/2 cpo 5X Araucano Al, 54, J.Flores (3) 7,80 1 1/2 cpo 6 Penitenti, 57, M.Valle (1) 4,65 9 cps ú Mr Bomb, 53, R.Padilla B. (2) 26,50 22 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: COLOSIMO $ 3,50 y 1,10. Digamelo $ 1,10. EXACTA $ 1.395,00. TRIFECTA $ 9.590,00. DOBLE $ 5.815,00. TRIPLO $ 3.935,00. CUATERNA JACKPOT $ 2.322,00.No Corrió: (7) True Slim. Tiempo: 1'37s11c. Cuidador: R.A.Gonzalez. Stud: S. De B.. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Athyrium SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* MUNDO TIERNO, 54, F.L.Gonçalves (6) 2 Noguchi, 63, J.Paoloni (5) 3,40 3 1/2 cps 3 Perfect Score, 55, R.Bascuñan (1) 5,80 6 cps 4 Cappello, 62, Jorge Peralta (4) 2,10 pzo 5 Bombon Queen, 52, D.Lencinas (3) 13,65 1/2 cza 6 Perfect Martini, 52, L.Balmaceda (2) 6,60 3/4 cpo 7 Leon Diferente, 52, E.Candia G. (4a) 2,10 1/2 cpo 8 Semaforo Plus, 56, F.Correa (8) 10,40 3/4 cpo ú Vetrato, 58, B.Enrique (4b) 2,10 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MUNDO TIERNO $ 4,50 y 2,75. Noguchi $ 1,40. EXACTA $ 2.505,00. TRIFECTA $ 13.945,00. DOBLE $ 4.050,00.No Corrió: (7) Shenazar. Tiempo: 1'4s84c. Cuidador: E.N.Siele. Stud: Josti Horse (rº). El ganador de 6 años es hijo de Global Hunter y Lagrimas De Key SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PRINCESA MAY, 57, R.Bascuñan (8) 2 Mañana Campestre, 57, B.Enrique (2) 1,90 2 cps 3 Miss Brora, 54, J.Flores (1) 6,40 emp. 3 Marcala, 54, J.Espinoza (6) 11,55 1/2 pzo 5 Mardis Gras, 57, J.Noriega (5) 17,00 1/2 cpo 6 Princess Vision, 53, A.B.Valdez (7) 16,55 1 cpo 7 Dona Simone, 53, G.Tempesti V. (3) 7,70 1 1/2 cpo ú Luz Notarial, 55, G.Borda (4) 8,15 14 cps - - - Dividendos: PRINCESA MAY $ 2,95, 1,15 y 1,10. Mañana Campestre $ 1,10 y 1,10. Miss Brora $ 1,10. Marcala $ 1,10. EXACTA $ 755,00. TRIFECTA $ 2.115,00, y $ 2.020,00. DOBLE $ 2.100,00. TRIPLO $ 22.855,00. CUATERNA $ 88.887,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s8c. Cuidador: M.Alvarez. Stud: Keko De Pla (sr). La ganadora de 5 años es hija de Sir Winsalot y Honey May OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MAS JUVENIL, 54, R.Villegas (2) 2 Global Entry, 57, L.Noriega (5) 6,10 1/2 pzo 3 Desde El Tablon, 55, F.Coria (6) 10,30 2 1/2 cps 4 Selenium Halo, 57, R.Bascuñan (7) 12,80 3/4 cpo 5 Sand Road, 57, G.Bellocq (8) 14,05 6 cps 6 Quiz King, 57, F.L.Gonçalves (1) 3,75 3 cps 7 Amiguito Malevo, 55, E.Candia G. (3) 38,10 2 cps ú* Catcher Key, 55, G.Borda (4) 1,95 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: MAS JUVENIL $ 3,75, 2,05 y 1,70. Global Entry $ 1,70 y 2,50. Desde El Tablon $ 2,90. EXACTA $ 5.005,00. TRIFECTA $ 23.220,00. DOBLE $ 1.180,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s87c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: El Pulpo. El ganador de 5 años es hijo de Equal Stripes y Miss Juvenile NOVENA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 RED JOY, 57, F.L.Gonçalves (7) 2 Fango Negro, 57, B.Enrique (5) 3,40 3 cps 3 Don Galactico, 57, F.Barroso (6) 2,95 4 cps 4 Klemen, 57, G.Borda (2) 3,80 pzo 5 Crozier, 55, J.Noriega (4) 7,65 13 cps 6 Adorado Memphis, 53, E.Candia G. (3) 13,20 22 cps ú Nochero Banker, 53, G.Tempesti V. (1) 39,80 21 cps - - - Dividendos: RED JOY $ 2,85 y 1,65. Fango Negro $ 1,95. EXACTA $ 1.075,00. TRIFECTA $ 2.520,00. DOBLE $. TRIPLO $. CUATERNA $. Corrieron todos. Tiempo: 2'2s64c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Cortines. El ganador de 5 años es hijo de Red Diamond y Joy Joy DECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Hándicap Hipódromo De La Punta Pag. Dist. 1 OPPIDUM, 59, O.Alderete (10) 2 Sin Temor, 56, M.La Palma (8) 3,90 1/2 pzo 3 Soviet Again, 57, F.L.Gonçalves (7) 11,00 3 cps 4 Encarrilado, 54, M.A.Sosa (9) 13,95 3/4 cpo 5 Atfront, 57, G.Bellocq (3) 23,05 1 cpo 6 Elegido Cri, 56, A.I.Romay (12) 7,90 1/2 pzo 7 Il Matterello, 55, R.Bascuñan (11) 20,40 5 cps 8 Movie Like, 52, R.Frias (5) 28,60 2 cps 9 Mystery Manor, 55, F.J.Lavigna (2) 27,90 4 cps 10 Ojos Remoteros, 59, W.Moreyra (1) 2,70 1/2 pzo ú Montecelso, 58, B.Enrique (6) 4,35 s.a. - - - Dividendos: OPPIDUM $ 5,90, 2,35 y 4,60. Sin Temor $ 2,80 y 1,95. Soviet Again $ 3,65. IMPERFECTA ú $ 1.915,00. TRIFECTA $ 41.730,00. DOBLE $ 3.250,00.No Corrió: (4) Chiovere. Tiempo: 1'34s85c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: A. S. F.. El ganador de 4 años es hijo de Portal Del Alto y Octavia Minor UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 VUPT, 57, F.L.Gonçalves (7) 2 Sepas Nunca, 54, J.Flores (2) 10,45 1/2 cpo 3 Marleen Stripes, 57, B.Enrique (6) 3,70 1 1/2 cpo 4 Saint Grace, 57, I.Monasterolo (5) 7,10 1 1/2 cpo 5 Dancy Party, 55, G.Borda (4) 5,40 3 1/2 cps 6 Chocotorta, 57, M.Valle (3) 2,25 5 cps ú Super Vin, 55, E.Candia G. (1) 20,90 11 cps - - - Dividendos: VUPT $ 3,40 y 1,85. Sepas Nunca $ 2,10. EXACTA $ 4.565,00. TRIFECTA $ 21.280,00. DOBLE $ 2.985,00. CUATERNA $ 47.570,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s49c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Quereuquen. La ganadora de 4 años es hija de Global Hunter y Vuarnet DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BACK STORY, 57, W.Moreyra (3) 2* Soviet`s Seek, 54, J.Espinoza (1) 5,80 1 1/2 cpo 3 National Check, 57, B.Enrique (6) 2,30 3/4 cpo 4 Da Capo Al Fine, 53, L.Recuero (12) 44,15 hco 5 Lingard, 55, G.Borda (11) 3,00 1 1/2 cpo 6 Telus Affair, 54, F.Caceres (10) 21,65 pzo 7 Pure Estratega, 57, E.Ortega P. (5) 16,05 3 1/2 cps 8 Forever Thief, 53, F.J.Lavigna (9) 26,95 cza 9 Son Of Daddy, 57, F.L.Gonçalves (2) 7,10 8 cps 10 Walden Dos, 57, M.Valle (7) 6,35 4 cps ú D`avignon, 57, I.Monasterolo (4) 33,00 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: BACK STORY $ 8,65, 5,10 y 1,20. Soviets Seek $ 3,20 y 1,15. National Check $ 1,10. IMPERFECTA $ 4.525,00. TRIFECTA $ 41.905,00. DOBLE $ 5.275,00.No Corrió: (8) Tino D`oro. Tiempo: 1'36s13c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Rey De Corazones. El ganador de 4 años es hijo de Incurable Optimist y Haka DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MASNOU, 56, B.Enrique (8) 2 Apiolada Key, 52, T.Baez (3) 6,05 2 1/2 cps 3 La Epsilon, 56, I.Monasterolo (1) 3,35 1 1/2 cpo 4 Coqueteandome, 56, M.Valle (6) 6,00 1 cpo 5 Era Una Mina, 56, G.Borda (5) 4,05 1/2 cpo 6* Baguette Scat, 56, R.Bascuñan (4) 10,75 hco ú Hell Bells, 56, F.Coria (2) 10,75 15 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: MASNOU $ 2,40 y 1,75. Apiolada Key $ 3,20. EXACTA $ 1.090,00. TRIFECTA $ 2.870,00. DOBLE $ 4.135,00. TRIPLO SELECTIVO $ 42.850,00. CUATERNA SELECTIVA $ 181.815,00.No Corrió: (7) Social Blue. Tiempo: 1'5s40c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Pacifica. La ganadora de 3 años es hija de Safety Check y Saint Barth DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHICA TALENTOSA, 53, T.Baez (11) 2* Lirilu Banker, 57, G.Bellocq (5) 13,15 1 cpo 3 Tablet Diafana, 53, E.Suarez (10) 5,55 1 cpo 4X Estudianta Hera, 57, B.Enrique (6) 4,95 2 1/2 cps 5 Maddalena, 55, G.Borda (2) 2,95 pzo 6 Banderetta, 54, L.Brigas (9) 6,35 7 cps 7 Tintura Canela, 57, E.Candia G. (7) 6,55 pzo 8 Tierna Melodia, 51, F.Gimenez (8) 22,65 3 cps 9 Abs Less, 53, J.Flores (3) 53,20 3 cps 10 Pasion Quemera, 53, L.Colasso (1) 10,60 4 cps ú+ Alegria Johan, 57, I.Monasterolo (4) 22,90 3 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: CHICA TALENTOSA $ 5,90, 4,10 y 3,60. Lirilu Banker $ 5,35 y 4,90. Tablet Diafana $ 3,00. EXACTA $ 9.830,00. TRIFECTA $ 37.260,00. DOBLE $ 2.390,00. CADENA JACKPOT $ 1.127.725,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s7c. Cuidador: L.S.Bedoya. Stud: Santa Rita (vguy). La ganadora de 5 años es hija de Equal Talent y Miss Sleeper DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SPRIGHTLY, 57, S.Piliero (7) 2 Granjera Prize, 57, F.Coria (9) 3,15 1 1/2 cpo 3 Alma Roja, 56, F.Quinteros (3) 2,25 1/2 pzo 4 India Terrible, 52, J.Roman (11) 64,55 4 cps 5 Nudara, 55, R.Bascuñan (5) 3,25 1/2 cpo 6 No Claudicaras, 55, A.Paez (6) 26,65 2 cps 7 Pistoria, 57, L.Noriega (1) 6,70 1 1/2 cpo 8 Oh Que Mani, 57, C.Montoya (2) 12,90 2 cps ú* Quemera Soy, 53, M.Alfaro (10) 31,30 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: SPRINGHTLY $ 9,90, 2,90 y 1,40. Granjera Prize $ 1,90 y 1,15. Alma Roja $ 1,25. EXACTA $ 4.260,00. TRIFECTA $ 16.645,00. DOBLE $ 8.785,00.No corrieron: (4) Candelia y (8) Salarzalinda. Tiempo: 1'6s50c. Cuidador: F.A.Olivera. Stud: Felipe. La ganadora de 5 años es hija de Zensational y Spring Star DECIMOSEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SERAS BUENA, 57, F.Vilches (8) 2 La Fontan, 57, P.Carrizo (11) 2,45 1 1/2 cpo 3 Interluck, 57, J.M.Sanchez (4) 5,55 1 1/2 cpo 4 Rigoberta Fatal, 57, I.Monasterolo (10) 3,85 1/2 cpo 5 Mi Perspectiva, 54, L.Brigas (6) 14,45 2 1/2 cps 6 Avira, 57, A.Fuentes (3) 12,55 5 cps 7 Misa India, 52, E.Suarez (5) 43,90 pzo 8 Jupita, 55, A.Paez (9) 54,30 1 1/2 cpo 9 Miss Fight Girl, 55, R.Bascuñan (2) 8,00 2 cps 10 Tai Brasileña, 53, M.Alfaro (7) 14,85 1/2 cpo ú Peninda, 53, L.Recuero (1) 66,15 6 cps - - - Dividendos: SERAS BUENA $ 4,25, 1,55 y 1,10. La Fontan $ 1,30 y 1,10. Interluck $ 1,10. EXACTA $ 1.230,00. CUATRIFECTA $ 9.470,00. DOBLE PLUS $ 17.520,00. TRIPLO $ 106.590,00. CUATERNA $ 750.000,00. QUINTUPLO $ 1.120.121,62 .Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: C.D.Sarandon. Stud: El Pochi (rº). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Nathalie Poupp. RECAUDACIÓN: $ 70.597.372 . SPRINGHTLY. Granjera Prize. Alma Roja. EXACTA. TRIFECTA. CIARDINO. Taken The Tip. EXACTATRIFECTADOBLE con el Nº 31'5s73c.L.A.Ojeda.Mi Clarita (cdia). El ganador de 5 años es hijo de Violence y Candy Cookie.(De 5 años por Roman Ruler y Taken Away por Wild Event (usa) Y Natividad Del Stud: El Chesco Viejo) Cuidador.: Rodriguez, Walter A