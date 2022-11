Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

SHE WILL TOO , 53, T.Baez

TERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 RENE, 57, E.Torres (4) 2 Freezor, 57, F.Correa (3) 15,50 3 1/2 cps 3 Sonnenpark, 57, M.La Palma (6) 4,25 2 1/2 cps 4 Gran Pedro, 57, J.M.Sanchez (7) 3,90 3/4 cpo 5 Rinoceronte, 57, F.Calvente (5) 2,05 3/4 cpo 6* Chino Blue, 53, A.Allois (9) 28,95 1/2 cpo 7X Jupino, 55, C.Perez G. (2) 28,10 3 cps 8 Candy`s Talk, 57, S.Piliero (1) 5,30 2 1/2 cps ú Selvagen, 57, R.M.Torres (8) 21,20 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó retrasado

Dividendos: RENE $ 7,90, 4,30 y 3,75. Freezor $ 9,25 y 3,60. Sonnenpark $ 5,30. EXACTA $ 7.170,00. TRIFECTA $ 40.860,00. DOBLE $ 3.885,00. Corrieron todos. Tiempo: 5s9c. Cuidador: J.F.Morales. Stud: Tio Beyrne (az). El ganador de 5 años es hijo de Water Power y Young Girl CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 VAMOS SILVIO, 57, M.La Palma (8) 2* Van Husson, 55, S.Piliero (6) 2,80 pzo 3 Shiner Boy, 55, C.Perez G. (2) 3,00 3/4 cpo 4X Right On, 57, J.Leonardo (7) 9,60 2 1/2 cps 5 Tinto De Honor, 57, G.Bellocq (4) 10,20 4 cps 6 Latiendo Fuerte, 53, A.Allois (3) 51,85 v.m. 7 Ultracool, 57, R.M.Torres (5) 69,65 pzo 8 Enforcer, 57, A.Paez (9) 3,80 5 cps ú City Metido, 53, G.Tempesti V. (1) 8,55 5 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: VAMOS SILVIO $ 5,90, 2,75 y 3,10. Van Husson $ 2,65 y 2,70. Shiner Boy $ 1,30. EXACTA $ 2.665,00. TRIFECTA $ 8.230,00. DOBLE $ 8.145,00. CUATERNA $ 271.670,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s51c. Cuidador: R.R.Pedernera. Stud: C. A. R.. El ganador de 5 años es hijo de Dont Worry y Questione QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 VITTORIO, 57, F.L.Gonçalves (6) 2 Feel The Way, 53, L.Brigas (3) 6,00 5 cps 3 Da Capo Al Fine, 53, L.Recuero (1) 10,95 1/2 cpo 4 Lingard, 57, G.Borda (4) 2,80 pzo 5 Pure Estratega, 57, B.Enrique (5) 13,70 3/4 cpo 6 Gran Equal, 57, M.Valle (2) 4,00 9 cps ú* Forever Thief, 57, A.Cabrera (7) 62,70 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: VITTORIO $ 1,90 y 1,70. Feel The Way $ 2,45. EXACTA $ 740,00. TRIFECTA $ 4.325,00. DOBLE $ 2.275,00. CUATERNA JACKPOT $ 18.132,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s11c. Cuidador: C.A.Linares. Stud: La Fabrica. El ganador de 4 años es hijo de Fuego E Hierro y Victoria Fizz SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CAPA COSMICA, 57, J.Villagra (1) 2 Saman, 56, B.Enrique (8) 6,00 3/4 cpo 3 Mischief Maker, 52, T.Baez (7) 13,05 7 cps 4 Playa Del Prado, 56, G.Borda (4) 6,35 2 1/2 cps 5 My Secrecy, 56, R.Bascuñan (2) 16,90 2 1/2 cps 6 Posedonia, 56, F.L.Gonçalves (5) 6,65 2 cps 7* Dona Mora, 56, A.Cabrera (9) 14,40 3 1/2 cps 8 Top Tap, 56, E.Ortega P. (6) 6,50 6 cps úX Gossip Queen, 52, L.Brigas (3) 105,90 s.a. - - - - - (*) Largó cruzado (X) Cruzó al tranco Dividendos: CAPA COSMICA $ 1,55, 1,45 y 1,10. Saman $ 2,10 y 1,10. Mischief Maker $ 1,10. EXACTA $ 765,00. TRIFECTA $ 6.660,00. DOBLE $ 400,00. TRIPLO $ 2.285,00. CUATERNA $ 125.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s54c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Cosmic Trigger y Capa Maxima SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DIGAMELO, 57, G.Borda (1) 2 Por Ahi, 57, B.Enrique (11) 6,45 2 1/2 cps 3 John Pasman, 57, E.Torres (10) 14,15 1/2 cpo 4 Jonie Branco, 57, E.G.Ortega T. (7) 5,75 3/4 cpo 5 En El Colon, 57, F.Menendez (9) 5,00 pzo 6 Rey Ñoqui, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,90 3 cps 7 Grito Sagrado, 57, R.Bascuñan (3) 119,30 4 cps 8 Stay With It, 53, A.Allois (12) 127,40 1 1/2 cpo 9 Don Augurio, 53, G.Tempesti V. (13) 13,45 1 1/2 cpo 10 Royal Money, 57, E.Ortega P. (6) 38,85 6 cps ú Re Amiguito, 57, S.Piliero (5) 82,10 s.a. - - - Dividendos: DIGAMELO $ 2,00, 1,40 y 1,25. Por Ahi $ 2,30 y 1,80. John Pasman $ 2,05. IMPERFECTA $ 680,00. TRIFECTA $ 10.145,00. DOBLE $ 365,00.No corrieron: (2) Magic Mirror y (4) Penitenti. Tiempo: 1'37s57c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Il Capitano. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Diga OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SEMAFORO PLUS, 57, F.Correa (6) 2 Leon Diferente, 54, B.Enrique (3) 1,85 cza 3 Perfect Score, 55, R.Bascuñan (5) 2,50 3/4 cpo 4 Vetrato, 58, Jorge Peralta (3a) 1,85 4 cps 5 Most Latino, 54, R.Frias (2) 7,95 1 1/2 cpo 6 Felicidad Eterna, 57, M.Valle (1) 9,75 pzo 7 Perfect Martini, 52, L.Balmaceda (4) 10,70 1/2 cpo ú Master Of Light, 54, L.Colasso (7) 9,70 3/4 cpo - - - Dividendos: SEMAFORO PLUS $ 8,55 y 2,80. Leon Diferente $ 1,15. EXACTA $ 2.220,00. TRIFECTA $ 5.465,00. DOBLE $ 4.380,00. TRIPLO $ 5.555,00. CUATERNA $ 8.835,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s30c. Cuidador: C.B.Carretto. Stud: Porteño. El ganador de 6 años es hijo de Alpha Plus y Mayoria NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MOON BOY, 57, G.Borda (2) 2 Remote Celebre, 54, S.Arias (5) 17,25 2 1/2 cps 3 El Gran Lebowski, 57, F.L.Gonçalves (3) 13,90 2 cps 4 Izoard, 57, B.Enrique (7) 5,55 3 cps 5 Twilight Cat, 53, L.Colasso (8) 9,40 3 cps 6 Alto Cali, 57, L.Balmaceda (9) 8,90 1 1/2 cpo 7 Valdiviense, 57, F.Coria (6) 7,05 7 cps ú Experimento Epico, 57, Jorge Peralta (10) 4,15 4 cps - - - Dividendos: MOON BOY $ 1,75, 1,75 y 1,10. Remote Celebre $ 3,20 y 1,10. El Gran Lebowski $ 1,10. EXACTA $ 1.735,00. TRIFECTA $ 11.440,00. DOBLE $ 3.160,00.No corrieron: (1) Aeiou y (4) Que Cuadrero. Tiempo: 1'10s54c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Ciclon (cba.). El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Moon Landing DECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Hándicap Juan E. Bianchi Pag. Dist. 1 SOVIET AGAIN, 57, F.L.Gonçalves (4a) 2 Buen Partido, 57, E.Candia G. (1) 2,85 2 1/2 cps 3 Don Tigre, 59, M.Valle (3) 1,60 v.m. 4 Heat Miami, 58, B.Enrique (4) 2,40 3 cps 5 Endozing, 52, J.Flores (2) 11,65 2 1/2 cps - - - Dividendos: SOVIET AGAIN $ 2,40. EXACTA $ 735,00. DOBLE $ 680,00. CUATERNA $ 33.330,00.No Corrió: (5) Solo Candombe. Tiempo: 2'1s29c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Oye Tango (cba). El ganador de 5 años es hijo de Seek Again y Soviet Filly UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL TRES PLUMAS, 56, J.Villagra (1) 2 Galan De La Macarena, 56, A.I.Romay (9) 3,10 2 cps 3 The Irish Man, 56, W.Moreyra (8) 31,30 3 1/2 cps 4 Pop Rap, 56, B.Enrique (2) 12,75 2 cps 5* Seattle Muñeco, 56, J.Noriega (11) 6,05 2 1/2 cps 6 Inspirate, 56, G.Bellocq (10) 125,85 3 cps 7X Rosalero Joy, 56, E.Ortega P. (4) 9,40 1/2 cpo 8+ Gran Domingo, 56, I.Monasterolo (3) 18,30 3 1/2 cps 9 Looks Great, 56, F.L.Gonçalves (7) 13,65 4 cps ú Windswept, 56, O.Alderete (6) 154,10 6 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: EL TRES PLUMAS $ 1,55, 1,10 y 1,10. Galan De la Macarena $ 1,10 y 1,10. The Irish Man $ 1,10. EXACTA $ 550,00. TRIFECTA $ 5.265,00. DOBLE $ 660,00.No Corrió: (5) Tactical Risk. Tiempo: 1'24s10c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Susan Constant DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CUCINOTTA, 53, A.Allois (3) 2 Que Bagaya, 53, L.Brigas (4) 3,60 2 cps 3 Take The Lead, 54, S.Arias (8) 3,85 5 cps 4 Agled, 57, F.Menendez (1) 5,50 3 cps 5 Esha, 51, T.Baez (2) 32,60 2 cps 6 Alta Mena, 57, R.Bascuñan (9) 6,55 4 cps ú* Emi Ruler, 57, F.Coria (7) 9,90 4 cps - - - - - (*) Desmontó Dividendos: CUCINOTTA 2,10 y 1,10. Que Bagaya $ 1,40. EXACTA $ 620,00. TRIFECTA $ 1.195,00. DOBLE $ 365,00. TRIPLO SELECTIVO $ 4.330,00. CUATERNA SELECTIVA $ 8.620,00.No corrieron: (5) Reina Curiosa y (6) Thailandina. Tiempo: 1'10s93c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: El Camionero. La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Cruzzina DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MASTER LINDA, 57, M.Valle (4) 2 Great Goddess, 53, L.Brigas (7) 27,10 6 cps 3 Escape Intent, 57, G.Borda (3) 1,90 3/4 cpo 4 Señorita Guillermina, 57, W.Moreyra (8) 3,85 3 cps 5 Nymeria, 57, F.L.Gonçalves (5) 5,65 3/4 cpo 6 Look Girl, 57, R.Frias (2) 4,90 1 1/2 cpo ú Vedette`s Zamba, 53, J.Flores (6) 64,65 3 cps - - - Dividendos: MASTER LINDA $ 3,85 y 2,40. Great Goddess $ 3,65. EXACTA $ 9.625,00. TRIFECTA $ 28.295,00. DOBLE $ 1.510,00. CADENA JACKPOT $ 13.638,50.No Corrió: (1) Che Mascarita. Tiempo: 1'11s30c. Cuidador: H.S.Vilches. Stud: El Kaiser (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de Master Of Hounds y Spore DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* RIGOBERTA FATAL, 57, E.Ortega P. (6) 2 Granjera Prize, 57, J.Villagra (4) 2,80 3 cps 3 Fiorella, 54, S.Conti (7) 4,05 1 cpo 4 India Terrible, 52, J.Roman (5) 30,80 3 1/2 cps 5 Gia Peruana, 53, G.Tempesti V. (2) 10,20 3 cps 6 Ateleta, 51, L.Recuero (1) 36,90 1 1/2 cpo 7X La Dolce, 55, S.Piliero (8) 81,30 5 cps 8 Ilusa Pampa, 55, S.Barrionuevo (11) 24,95 2 1/2 cps 9 Aurelia Brave, 57, F.Coria (9) 8,80 1 1/2 cpo 10 Bianca Stripes, 57, J.Leonardo (10) 55,40 3/4 cpo ú Bella Bloom, 57, F.Correa (3) 73,35 19 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: RIGOBERTA FATAL $ 1,90, 1,10 y 1,10. Granjera Prize $ 1,15 y 1,10. Fiorella $ 1,10. EXACTA $ 610,00. TRIFECTA $ 1.580,00. DOBLE $ 1.065,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s72c. Cuidador: E.R.Perussia. Stud: Royal Flush. La ganadora de 5 años es hija de Pure Brave y Burberrys DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ATALAYA THE GUANTE, 57, F.L.Gonçalves (1) 2 Miss Fight Girl, 55, B.Enrique (2) 12,70 2 1/2 cps 3 La Reprise, 57, R.R.Barrueco (3) 5,00 1 1/2 cpo 4 Ya No Ser, 55, C.Perez G. (12) 2,50 pzo 5 Windy Kiin Ha, 57, J.Villagra (6) 19,85 pzo 6 Vale Dolo, 54, S.Conti (8) 6,60 3/4 cpo 7 Mystic, 57, K.Banegas (4) 12,15 1/2 pzo 8 Mia San Mia, 57, S.Barrionuevo (7) 97,80 12 cps 9 Romaly, 57, R.Villagra (11) 17,55 3/4 cpo ú Care Fine, 55, C.Cabrera (9) 17,60 8 cps - - - Dividendos: ATALAYA THE GUANTE $ 2,55, 1,95 y 1,15. Miss Fight Girl $ 5,15 y 1,60. La Reprise $ 1,15. IMPERFECTA $ 1.610,00. CUATRIFECTA $ 14.985,00. DOBLE PLUS $ 1.470,00. TRIPLO $ 6.730,00. CUATERNA $ 10.060,00. QUINTUPLO $ 6.862,50. No corrieron: (5) Saturday Girl y (10) Lunita Slack. Tiempo: 1'6s60c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Hs. Polo. La ganadora de 5 años es hija de Winning Prize y Atalay. RECAUDACIÓN: $ 66.043.384.. RIGOBERTA FATAL. Granjera Prize. Fiorella. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. 