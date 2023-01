Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Passion With Glory , 57, K.Banegas

DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 REMOTICO, 57, E.Ortega P. (1) 2 Splitwise, 54, C.Velazquez (1a) 1,35 1 1/2 cpo 3 Fango Negro, 57, B.Enrique (5) 6,60 3 cps 4 Summer Festival, 57, F.J.Lavigna (8) 10,05 1/2 cpo 5 Solo Candombe, 53, L.Armoha (7) 9,75 1 1/2 cpo 6 Jugador De Cartas, 50, A.B.Valdez (9) 13,75 1 1/2 cpo 7 Chickasaw, 51, L.Garcia (3) 57,45 1/2 cza 8 Perforador, 57, W.Pereyra (4) 4,30 3/4 cpo 9* Mister Gree, 57, L.Balmaceda (2) 21,00 1/2 pzo ú Le Procope, 55, P.Carrizo (6) 52,15 pzo - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: REMOTICO $ 1,35, 1,60 y 1,30. Fango Negro $ 5,75 y 4,00. Summer Festival $ 5,40. EXACTA $ 650,00. TRIFECTA $ 3.480,00. DOBLE $ 295,00. CADENA JACKPOT $ 182.331,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s45c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Castañon. El ganador de 5 años es hijo de Remote y Zetica DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FORTY VISE, 54, G.Borda (3) 2 Life Starts Now, 56, M.Valle (6) 3,55 2 cps 3 Super Academia, 56, A.Cabrera (1) 6,15 1 1/2 cpo 4 Stranger Things, 53, K.Banegas (4) 6,30 3/4 cpo 5 Tu Cala, 53, L.Brigas (8) 3,55 1 cpo 6 Full Street, 56, B.Enrique (5) 7,45 3/4 cpo 7 South Rules, 56, A.I.Romay (2) 5,15 2 1/2 cps 8 Tinta Maleva, 56, M.J.Lopez (7) 13,90 1 1/2 cpo ú Soy De Clase, 56, F.Arreguy (h) (2a) 5,15 3 cps - - - Dividendos: FORTY VISE $ 5,15, 3,90 y 1,95. Life Starts Now $ 2,55 y 1,80. Super Academia $ 2,25. EXACTA $ 4.440,00. TRIFECTA $ 50.045,00. DOBLE $ 1.290,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s65c. Cuidador: M.A.J.Velazco. Stud: Santa Enriqueta. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y Stormy Vise DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 AGARDELADA, 57, J.Villagra (10) 2 En Alta, 57, B.Enrique (5) 5,60 4 cps 3 Linda Ane, 54, A.Allois (12) 31,90 4 cps 4 Bordeada Song, 58, D.Acuña (3) 4,40 1/2 pzo 5 Soy Tefi, 53, S.Conti (8) 2,40 3/4 cpo 6 Full Halo, 53, E.Suarez (11) 24,10 3/4 cpo 7 Mirame Roma, 57, S.Piliero (9) 14,35 1/2 pzo 8 Santa Del Cerro, 57, O.Alderete (7) 6,70 3/4 cpo 9 Reina Emper, 57, A.Cabrera (1) 26,45 3 1/2 cps ú Princess Song, 53, C.Romagnoli (4) 145,10 2 cps - - - Dividendos: AGARDELADA $ 3,90, 3,95 y 3,40. En Alta $ 4,20 y 3,20. Linda Ane $ 12,15. IMPERFECTA $ 1.235,00. CUATRIFECTA $ 166.665,00. DOBLE PLUS $ 7.250,00. TRIPLO $ 18.750,00. CUATERNA $ 21.270,00. QUINTUPLO $ 58.385,00.No corrieron: (2) Mutada y (6) Miss Varela. Tiempo: 1'4s85c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Luna Cascabeler. RECAUDACIÓN: $ 93.324.109.

CASSIA ANTICA. Passion With Glory. Mistica Copera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'3s55c.E.I.Traba.Rosa Mistica (mza). La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Costa Maya