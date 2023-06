Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA BENICIA, 54, J.Paoloni (7) 2 La Valquiria, 57, O.Alderete (1) 4,85 1 1/2 cpo 3 Luna Libriana, 54, F.J.Lavigna (6) 8,90 8 cps 4 Era Vulgaris, 57, W.Moreyra (2) 5,15 cza 5* Stormy Picara, 53, L.Colasso (5) 62,00 1 1/2 cpo 6X Star Baronesa, 53, J.Flores (10) 56,35 3 cps 7 Miss Violence, 57, M.Aserito (4) 4,85 2 1/2 cps 8+ La Pispireta, 57, I.Monasterolo (9) 15,60 2 cps 9 Bahia Rouge, 57, J.Medina (8) 128,95 12 cps ú Equal Title, 57, J.M.Sanchez (3) 182,75 8 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó cruzado

Dividendos: LA BENICIA $ 1,55, 1,30 y 1,10. La Valquiria $ 1,80 y 1,10. Luna Libriana $ 1,10. EXACTA $ 615,00. TRIFECTA $ 3.515,00. DOBLE $ 4.130,00.No Corrió: (11) Bella Game. Tiempo: 1'24s21c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Montiel. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Di Machine TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VA EL TERCERO, 56, P.Carrizo (5) 2 Mani The Champ, 56, G.Borda (2) 3,50 cza 3 Lumix Again, 56, F.L.Gonçalves (3) 5,05 3/4 cpo 4 See The Future, 56, W.Moreyra (1) 21,70 pzo 5 Tabacano, 56, J.Villagra (6) 2,25 1 cpo 6 Long View, 53, J.Paoloni (8) 5,70 4 cps ú Romance Eterno, 56, O.Alderete (7) 17,15 1 cpo - - - Dividendos: VA EL TERCERO $ 3,65 y 1,45. Mani The Champ $ 1,45. EXACTA $ 1.225,00. TRIFECTA $ 6.320,00. DOBLE $ 1.550,00.No Corrió: (4) Toque Especial. Tiempo: 1'22s67c. Cuidador: M.A.J.Velazco. Stud: Santa Enriqueta. El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Pyxis CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* LIRIOS EN FLOR, 56, F.L.Gonçalves (6) 2 India Cheat, 52, L.Recuero (1) 8,05 1/2 pzo 3 Enter With Style, 56, B.Enrique (2) 11,65 8 cps 4 Saracena, 56, J.Oger (9a) 1,65 2 1/2 cps 5 Doña Carmelita, 56, A.Cabrera (3) 10,95 1 cpo 6 Gernika, 56, F.Coria (9) 1,65 hco 7 Meta Data, 53, J.Flores (10) 7,25 1 1/2 cpo 8X Valery Roy, 54, F.J.Lavigna (5) 11,40 2 1/2 cps 9 Cuisine, 56, I.Monasterolo (8) 28,75 8 cps 10 Forty Dora, 56, C.Velazquez (7) 38,30 10 cps ú Mas Vigente, 56, G.Borda (4) 42,00 5 cps - - - - - (*) Desmontó (X) Saltó al largar Dividendos: LIRIOS EN FLOR $ 3,70, 2,40 y 2,40. Enter With Style $ 2,45 y 1,80. Saracena $ 4,80. EXACTA $ 3.280,00. TRIFECTA $ 25.945,00. DOBLE $ 3.100,00. CUATERNA $ 32.785,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s67c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Liriope QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GRAN SIMULADOR, 57, G.Borda (1) 2 Keyport, 54, A.Allois (4) 3,60 3/4 cpo 3 Claro Spring, 57, B.Enrique (3) 2,45 1/2 cpo 4 Da Capo Al Fine, 53, L.Recuero (2) 16,50 2 cps 5 Clarito In, 57, P.Carrizo (8) 17,05 1/2 pzo 6 Gran Class, 54, F.J.Lavigna (9) 3,25 1/2 pzo 7 La Rubia Sant, 51, L.Chavez (5) 27,35 3 cps 8 El Castigo, 57, E.Ortega P. (7) 7,15 1 1/2 cpo ú Hit Sarawak, 53, J.Flores (6) 6,45 11 cps - - - Dividendos: GRAN SIMULADOR $ 28,35, 6,85 y 3,75. Keyport $ 2,35 y 1,70. Claro Spring $ 1,70. EXACTA $ 39.310,00. TRIFECTA $ 84.325,00. DOBLE $ 39.260,00. CUATERNA JACKPOT $ 21.131,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s9c. Cuidador: R.A.Gonzalez. Stud: Sol Y Luna (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Grandioso y Ninoticia Emper SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GRANJERA PRIZE, 53, E.Suarez (9) 2 Mia San Mia, 53, L.Recuero (10) 11,25 1 1/2 cpo 3 Huracan Irma, 57, P.Carrizo (1) 6,55 1/2 pzo 4 Q`linda Boby, 57, Jorge Peralta (5) 14,00 3 1/2 cps 5* Gata Melosa, 57, L.Noriega (12) 2,15 3/4 cpo 6 Centenaria, 55, J.Leonardo (3) 7,95 1/2 pzo 7 India Terrible, 51, L.Chavez (6) 30,85 1 1/2 cpo 8 Andresa, 57, G.Bellocq (8) 3,20 1 1/2 cpo 9 Gitana Sola, 53, T.Baez (7) 39,55 6 cps 10 Delirante Chirusa, 55, J.M.Sanchez (2) 79,70 1 cpo úX Lluvia Oceanica, 52, A.Allois (4) 16,40 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: GRANJERA PRIZE $ 7,60, 4,35 y 2,90. Mia San Mia $ 5,95 y 3,55. Huracan Irma $ 2,15. IMPERFECTA $ 11.480,00. TRIFECTA $ 81.300,00. DOBLE $ 98.440,00. CUATERNA $ 1.234.963,20 .No Corrió: (11) Bianca Stripes. Tiempo: 1'12s29c. Cuidador: R.A.Arredondo. Stud: Los Jazmines. La ganadora de 5 años es hija de Mount Prize y La Taipan SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL LECHUGA, 57, G.Borda (11) 2 Pagale Vos, 57, W.Pereyra (6) 2,10 1 1/2 cpo 3 Palpiteiro, 53, T.Baez (4) 14,25 8 cps 4 Lord Twister, 53, C.Romagnoli (7) 27,45 2 1/2 cps 5 Disruptive Cayman, 54, C.Perez G. (8) 30,90 2 cps 6 Lujo Argentino, 57, F.L.Gonçalves (9) 8,10 3 cps 7 Muñeco Napoleon, 57, B.Enrique (1) 9,35 3 1/2 cps 8 Hamful, 54, S.Conti (3) 81,75 3/4 cpo 9 Sayen Prize, 57, C.Montoya (5) 140,55 1 cpo ú* Huenchul Exitoso, 57, J.M.Sanchez (2) 77,80 2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: EL LECHUGA $ 1,65, 1,20 y 1,10. Pagale Vos $ 1,15 y 1,10. Palpiteiro $ 1,10. EXACTA $ 310,00. TRIFECTA $ 1.070,00. DOBLE $ 3.720,00.No Corrió: (10) Qaramy. Tiempo: 1'3s64c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Basti. El ganador de 4 años es hijo de El Moises y Mackenzie Nicole OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MR. EDDIE, 57, R.L.Gonzalez (1) 2 Cazador De Ilusiones, 57, G.Borda (8) 2,25 1 1/2 cpo 3 Gringo Boy, 53, J.Flores (7) 4,20 3/4 cpo 4 Global Joker, 53, T.Baez (2) 94,50 3 1/2 cps 5 Rio Prize, 57, L.Noriega (6) 11,10 5 cps 6 Val Mamero, 54, F.J.Lavigna (5) 21,10 2 cps 7 Gaucho Song, 57, R.Bascuñan (13) 83,45 4 cps 8 Me Faltas Tu, 57, R.Villagra (9) 11,30 1 cpo 9* Gran Crack, 57, M.Aserito (12) 44,60 1/2 cza 10 City Six, 54, U.Chaves (11) 4,45 pzo 11 Tony Day, 54, A.Allois (10) 30,75 1/2 cza 12 Tigre Negro, 53, A.B.Valdez (4) 52,15 3 cps ú Eterno Cat, 53, G.Reynoso (3) 6,30 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MR EDDIE $ 10,85, 3,55 y 3,10. Cazador De Ilusiones $ 2,75 y 2,15. Gringo Boy $ 1,45. IMPERFECTA ú $ 1.990,00. TRIFECTA $ 28.660,00. DOBLE $ 4.130,00. TRIPLO $ 65.950,00. CUATERNA $ 2.000.000,00. QUINTUPLO $ 1.171.274,40 .No Corrió: (14) Pipeline Pro. Tiempo: 1'24s33c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: Macachin. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Estella NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Hándicap Rafale Pag. Dist. 1 AMIGUITA GINA, 59, W.Pereyra (3) 2 Simonne, 54, E.Ortega P. (5) 5,05 3 1/2 cps 3 Giant Kiss, 54, F.J.Lavigna (1) 9,00 cza 4 Joy Rose, 54, F.L.Gonçalves (6) 3,95 6 cps 5 Portal Dame, 52, R.R.Barrueco (4) 8,80 1/2 cpo 6 Campeona, 56, J.Villagra (2) 3,60 4 cps - - - Dividendos: AMIGUITA GINA $ 1,90 y 1,10. Simonne $ 1,40. EXACTA $ 695,00. TRIFECTA $ 3.585,00. DOBLE $ 6.540,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s47c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: A. R. G.. La ganadora de 3 años es hija de Todo Un Amiguito y Lolan Grill DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 DON TRATO, 57, A.Paez (3) 2 Master Darwin, 53, P.Capra (h) (10) 5,25 1/2 cpo 3 Mar Dorado, 50, A.B.Valdez (6) 5,85 3 1/2 cps 4 Fuera De Tiempo, 57, W.Pereyra (7) 8,15 1 1/2 cpo 5 Barolito, 54, G.Borda (8) 5,75 cza 6 Del Muñeco, 57, C.Velazquez (11) 1,95 1 1/2 cpo 7 El Maikel, 53, S.Conti (2) 38,90 1 1/2 cpo 8 Maddalena, 55, G.Bellocq (1) 14,10 1 cpo ú Mar Ligure, 57, J.Pintos (4) 18,95 1 1/2 cpo - - - Dividendos: DON TRATO $ 6,20, 3,10 y 2,25. Master Darwin $ 3,10 y 2,35. Mar Dorado $ 2,10. EXACTA $ 3.510,00. TRIFECTA $ 31.460,00. DOBLE $ 3.820,00. CUATERNA $ 64.515,00.No corrieron: (5) Melisandre y (9) La Basca Del Humor. Tiempo: 2'3s5c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: Don Tomas I I (gchu). El ganador de 5 años es hijo de City Banker y Doña Letra UNDECIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Clásico Adolfo P. Giovanetti Pag. Dist. 1 CANDY CURE, 56, W.Pereyra (2) 2 Chazki, 58, J.Villagra (1) 3,00 2 cps 3 Secreto Boy, 58, F.L.Gonçalves (4) 2,10 1 cpo 4 Catanazo, 54, T.Baez (7) 8,40 1 cpo 5 Bailar Con La Masfe, 54, G.Borda (3) 11,80 2 cps 6 Santos Davos, 59, Jorge Peralta (6) 12,40 v.m. ú The Best Hit, 57, G.Bellocq (5) 3,95 2 cps - - - Dividendos: CANDY CURE $ 7,50 y 2,15. Chazki $ 1,45. EXACTA $ 3.400,00. TRIFECTA $ 9.150,00. DOBLE $ 12.200,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s10c. Cuidador: C.A.Linares. Stud: La Fabrica. El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Lucky Cure DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 STRATEGIC OPTION, 54, R.Bascuñan (6) 2 Ultimado, 50, P.Capra (h) (5) 2,55 2 cps 3 This Way, 59, S.Arias (4) 5,85 7 cps 4 Changeover Days, 54, F.J.Lavigna (7) 5,75 1 1/2 cpo 5 Club Piraña, 48, H.Dyke (9) 6,35 9 cps 6 Black Campero, 51, L.Recuero (2) 9,85 2 cps 7 Seulement Catcher, 55, A.Paez (7a) 5,75 cza 8 Ad Libitum, 58, R.L.Gonzalez (8) 8,05 14 cps ú* Atfront, 59, G.Tempesti V. (3) 6,50 8 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: STRATEGIC OPTION $ 4,80, 2,25 y 1,45. Ultimado $ 1,25 y 1,40. This Way $ 1,20. EXACTA $ 1.545,00. TRIFECTA $ 5.240,00. DOBLE $ 11.250,00. CUATERNA SELECTIVA $ 1.082.825,00.No Corrió: (1) Macho De Verdad. Tiempo: 1'37s44c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Oma Fanny. El ganador de 6 años es hijo de Strategic Prince y Hidden Virginia DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ESNARA, 54, J.Espinoza (8) 2 Genoussi, 53, L.Recuero (3) 12,75 1 1/2 cpo 3* Horny Flesh, 53, J.Flores (7) 10,20 2 1/2 cps 4X Great Goddess, 54, G.Tempesti V. (2) 15,90 2 cps 5 Latent, 53, P.Capra (h) (1) 7,00 2 1/2 cps 6 Vieja Libreta, 57, F.L.Gonçalves (5) 2,70 3 cps 7 Soy Tefi, 57, J.Villagra (9a) 22,00 3/4 cpo 8+ Lebac, 53, E.Suarez (6) 68,35 11 cps 9 Safety Action, 53, H.Dyke (10) 20,55 7 cps ú** Marcela Stripes, 53, T.Baez (4) 50,05 16 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Ligó suelta (**) Cruzó al tranco Dividendos: ESNARA $ 2,10, 1,35 y 1,25. Genoussi $ 6,40 y 5,55. Horny Flesh $ 3,30. EXACTA $ 1.100,00. TRIFECTA $ 23.200,00. DOBLE $ 2.240,00. TRIPLO SELECTIVO $ 15.570,00. CADENA JACKPOT $ 40.045,00.No Corrió: (9) La Grand Play. Tiempo: 1'24s10c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Firing Line y Renacere DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 IRINE, 56, J.Villagra (12) 2 Eslovenia, 56, E.Ortega P. (2) 8,90 2 1/2 cps 3 Alegria De Ganar, 56, A.Giannetti (8) 4,50 1 cpo 4 Winning Legs, 56, R.Bascuñan (5) 9,35 1/2 pzo 5 Calambreña, 56, F.L.Gonçalves (11) 7,75 3 cps 6* Priola, 52, H.Dyke (6) 66,80 1 1/2 cpo 7 Rigel Mayor, 53, J.Flores (4) 252,35 2 1/2 cps 8X Telus Dame, 56, M.Aserito (10) 121,40 1 1/2 cpo 9 Can`t Be Real, 56, G.Bellocq (3) 18,80 2 cps 10 Noche De Queda, 54, F.J.Lavigna (9) 7,95 4 cps 11 Lujanera De Cine, 53, C.Perez G. (7) 13,35 1 cpo 12 Vuelve Primavera, 56, L.Tello E. (13a) 7,80 6 cps 13 Catalina`s Sky, 56, W.Pereyra (13) 7,80 7 cps ú+ Pillada Cat, 56, L.Noriega (1) 40,40 11 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó mal Dividendos: IRINE $ 2,10, 1,55 y 1,15. Eslovenia $ 2,20 y 2,65. Alegria De Ganar $ 2,10. IMPERFECTA $ 1.520,00. TRIFECTA $ 4.460,00. DOBLE $ 820,00. QUINTUPLO $ 391.890,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s42c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Isla De Capri DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AMANTI, 54, J.Flores (3) 2 Jet Rush, 54, J.Espinoza (14) 6,20 5 cps 3 Argie Star, 53, T.Baez (13) 3,70 1/2 pzo 4 Boca Pasion, 57, F.Coria (2) 3,90 1/2 cpo 5 Srta. Aymara, 54, F.J.Lavigna (10) 16,50 1/2 pzo 6* Doña Catalina, 53, L.Colasso (7) 9,50 1/2 pzo 7 Dominatilla, 53, H.Dyke (12) 23,35 2 cps 8 Maestra Yankee, 57, G.Borda (6) 9,05 2 cps 9 Ada Shelby, 54, R.Villegas (8) 66,30 pzo 10X Halo Rose, 57, M.Aserito (1) 61,45 3/4 cpo 11 Aguas, 54, C.Perez G. (11) 12,65 4 cps 12 Flor De Candy, 54, S.Conti (9) 8,65 1 1/2 cpo ú Primavera Candy, 57, L.Tello E. (4) 11,25 7 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores Dividendos: AMANTI $ 6,50, 1,85 y 1,55. Jet Rush $ 1,75 y 1,30. Argie Star $ 2,00. IMPERFECTA $ 7.910,00. CUATRIFECTA $ 303.285,00. DOBLE PLUS $ 20.320,00. TRIPLO PLUS $ 31.225,00. APURSTA CUATERNA $ 90.490,00. No Corrió: (5) Vino De Trompa. Tiempo: 1'11s54c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: Don Tomas I I (gchu). La ganadora de 4 años es hija de Violence y Ashtaran. RECAUDACIÓN: $ 104.847.194.. IRINE. Eslovenia. Alegria De Ganar. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO. Corrieron todos1'24s42c.G.E.Romero.Tramo 20 (sgo. Del E.). La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Isla De Capri ESNARA. Genoussi. Horny Flesh. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CADENA JACKPOT.No Corrió: (9) La Grand Play1'24s10c.A.F.Gaitan D..Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Firing Line y Renacere STRATEGIC OPTION. Ultimado. This Way. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA SELECTIVA.No Corrió: (1) Macho De Verdad1'37s44c.G.E.Romero.Oma Fanny. El ganador de 6 años es hijo de Strategic Prince y Hidden Virginia CANDY CURE. Chazki. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'10s10c.C.A.Linares.La Fabrica. El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Lucky Cure DON TRATO. Master Darwin. Mar Dorado. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (5) Melisandre y (9) La Basca Del Humor2'3s5c.M.A.B.Medina.Don Tomas I I (gchu). El ganador de 5 años es hijo de City Banker y Doña Letra AMIGUITA GINA. Simonne. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'35s47c.R.Pellegatta.A. R. G.. La ganadora de 3 años es hija de Todo Un Amiguito y Lolan Grill MR EDDIE. Cazador De Ilusiones. Gringo Boy. IMPERFECTA ú. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO.No Corrió: (14) Pipeline Pro1'24s33c.G.R.Veliz.Macachin. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Estella EL LECHUGA. Pagale Vos. Palpiteiro. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (10) Qaramy1'3s64c.M.S.Sueldo.El Basti. El ganador de 4 años es hijo de El Moises y Mackenzie Nicole GRANJERA PRIZE. Mia San Mia. Huracan Irma. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (11) Bianca Stripes1'12s29c.R.A.Arredondo.Los Jazmines. La ganadora de 5 años es hija de Mount Prize y La Taipan GRAN SIMULADOR. Keyport. Claro Spring. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA JACKPOT. Corrieron todos1'24s9c.R.A.Gonzalez.Sol Y Luna (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Grandioso y Ninoticia Emper LIRIOS EN FLOR. Enter With Style. Saracena. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'36s67c.J.L.Correa Aranha.Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Liriope VA EL TERCERO. Mani The Champ. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Toque Especial1'22s67c.M.A.J.Velazco.Santa Enriqueta. El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Pyxis LA BENICIA. La Valquiria. Luna Libriana. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (11) Bella Game1'24s21c.P.P.Sahagian.Montiel. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Di Machine

POWERFULL CAUSE. Indomito Master. City Miedo. IMPERFECTA. TRIFECTA.No corrieron: (3) Che Porteño, (4) Right On, (9) Icy Flag y (13) City Leader1'11s86c.J.A.Sosa.Martincito (vt). El ganador de 6 años es hijo de True Cause y Highest Note