Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

MUST BE BEAUTY , 57, W.Pereyra

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* UN POEMA, 54, J.Flores (5) 2 Un Viaje, 57, G.Borda (7) 8,40 1 1/2 cpo 3 Nine Laptops, 57, F.L.Gonçalves (8) 7,15 3/4 cpo 4 Distinto Hit, 54, G.Tempesti V. (9) 11,55 pzo 5 El Mustang, 53, P.Capra (h) (6) 30,45 1 1/2 cpo 6 Pagamos Igual, 57, J.Cavallaro (4) 30,15 3 1/2 cps 7 El Aludido, 54, J.Paoloni (3) 14,75 1/2 cpo 8 Trigger Done, 57, B.Enrique (1) 3,50 2 cps 9 Ojo Francisquito, 54, L.Brigas (2) 30,50 1 1/2 cpo ú Rex Racer, 57, P.Carrizo (10) 8,05 3 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: UN POEMA $ 1,80, 1,10 y 1,10. Un Viaje $ 1,15 y 1,10. Nine Laptops $ 1,10. EXACTA $ 1.365,00. TRIFECTA $ 4.335,00. DOBLE $ 2.140,00. CADENA JACKPOT $ 529.282,50.No Corrió: (5a) Zantino Cat. Tiempo: 57s64c. Cuidador: V.Cortella. Stud: Social Club Lanus O.. El ganador de 4 años es hijo de South Kissing y Black Copetona DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* FOCARA, 52, H.Dyke (12) 2 Chiquiboom, 56, O.Alderete (3) 6,35 2 1/2 cps 3 La Estrella Guia, 56, F.L.Gonçalves (4) 5,45 1/2 cza 4 Super Trifa, 53, L.Brigas (7) 82,95 2 1/2 cps 5 Midnight Kiss, 56, W.Pereyra (1) 6,70 1/2 cpo 6 Sansa Star, 52, T.Baez (5) 188,40 1/2 cpo 7 Kanaloa, 56, M.La Palma (2) 45,10 3 1/2 cps 8 Siempre Delfina, 52, P.Capra (h) (14) 22,05 1 cpo 9X Marina Bay, 56, M.Valle (12a) 5,20 2 cps 10 La Jefa, 54, J.Espinoza (10) 24,05 1/2 cpo 11+ Danzarina Rye, 53, A.Allois (13) 10,40 2 cps 12 Golden Lake, 54, J.Flores (15) 104,40 1/2 pzo 13 Hell Is Lovely, 56, J.Noriega (8) 1,80 3 1/2 cps 14 Sol Y Arena, 58, M.Giles (11) 126,40 6 cps ú Black Truffle, 53, J.Paoloni (9) 185,30 9 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: FOCARA $ 5,20, 2,60 y 4,45. Chiquiboom $ 5,75 y 3,65. La Estrella Guia $ 4,45. IMPERFECTA $ 4.720,00. TRIFECTA Extra $ 21.260,00. DOBLE $ 1.760,00.No Corrió: (6) Electra Liz. Tiempo: 1'12s63c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Forever Indy DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AGUA CLARISIMA, 56, E.Ortega P. (9) 2 La Oriyera, 56, F.Coria (12) 2,25 1/2 cpo 3 La Paito, 52, T.Baez (8) 8,55 1 cpo 4 July Bomb, 56, C.Montoya (6) 23,70 6 cps 5 Caramel Song, 56, B.Enrique (3) 6,65 1/2 pzo 6 Unica En Dubai, 53, D.Lencinas (7) 23,20 pzo 7 Nunca Santa, 56, M.Valle (1) 7,15 1 cpo 8 Lika Real, 56, R.R.Barrueco (4) 262,85 1 cpo 9 Lunatica Kissing, 53, J.Paoloni (10) 23,20 2 cps 10 La Sencillez, 56, F.L.Gonçalves (2) 5,45 pzo 11 True Way, 56, G.Borda (11) 66,15 2 cps 12 Rica Moza, 54, J.Flores (5) 93,00 9 cps ú Guillermona, 53, A.Allois (13) 64,65 17 cps - - - Dividendos: AGUA CLARISIMA $ 3,70, 2,20 y 1,65. La Oriyera $ 1,20 y 1,10. La Paito $ 1,85. IMPERFECTA ú $ 1.090,00. CUATRIFECTA $ 73.510,00. DOBLE PLUS $ 7.960,00. TRIPLO PLUS $ 39.875,00. CUATERNA FINAL $ 307.675,00. QUINTUPLO $ 1.500.000,00.No Corrió: (14) Temprana Bay. Tiempo: 57s74c. Cuidador: M.Alvarez. Stud: Rey De Corazones. La ganadora de 3 años es hija de Interdetto y Touch Of Gre. RECAUDACIÓN: $ 116.720.273,00. FOCARA. Chiquiboom. La Estrella Guia. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (6) Electra Liz1'12s63c.E.Martin Ferro.Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Forever Indy UN POEMA. Un Viaje. Nine Laptops. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No Corrió: (5a) Zantino Cat57s64c.V.Cortella.Social Club Lanus O.. El ganador de 4 años es hijo de South Kissing y Black Copetona

MUST BE BEAUTY. Full Of Grace. Tri Top. IMPERFECTA úCUATERNA SELECTIVA.No Corrió: (5) Red Pin1'12s72c.J.D.Berho.Que Manera (riv). La ganadora de 5 años es hija de E Dubai y Must Be Nice