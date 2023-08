Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Feel The Way , 57, M.Valle

Clarito In , 54, G.Reynoso

Can You Dy , 57, W.Pereyra

DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 TAPIT BOMB, 57, E.Ortega P. (7) 2 Splendid Seiver, 57, J.Paoloni (1) 3,70 3/4 cpo 3 Justo Amigo, 57, K.Banegas (5) 3,75 3 cps 4 Summer Dark, 57, M.Valle (10) 4,65 1/2 pzo 5 Caldesio, 55, F.J.Lavigna (14) 9,45 pzo 6* Jurassico, 57, J.Villagra (6) 22,20 1 1/2 cpo 7 Sagittarius, 57, I.Monasterolo (2) 9,90 1/2 cpo 8 Bernabeu, 57, O.Alderete (3) 9,60 1 1/2 cpo 9 Little Tiger, 54, S.Conti (13) 37,30 1 cpo 10 Creed, 57, B.Enrique (12) 13,80 1/2 cpo 11 Super Treicy, 57, P.Carrizo (8) 11,65 1 1/2 cpo 12 Charrua Saver, 57, R.Frias (4) 8,15 2 cps ú Intense Sound, 53, L.Armoha (11) 16,05 6 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: TAPIT BOMB $ 30,10, 6,70 y 3,25. Splendid Seiver $ 2,40 y 1,60. Justo Amigo $ 1,75. IMPERFECTA $ 8.680,00. CUATRIFECTA $ 333.330,00. DOBLE PLUS $ 29.650,00. TRIPLO $ 34.575,00. CUATERNA $ 199.200,00. QUINTUPLO $ 202.140,00.No Corrió: (9) El Noviecito. Tiempo: 1'36s12c. Cuidador: A.R.Duarte. Stud: Los Halcones. El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Tapit Son. RECAUDACIÓN: $ 110.040.017.

SEXY SIMBOL. Can You Dy. Clarito In. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (7) Tirador De Dados y (8) Tino D`oro1'23s3c.E.R.Bortule.Salvador De Puertos. El ganador de 5 años es hijo de E Dubai y Sexy Night