Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MIAMI GIRL, 56, B.Enrique (7) 2 Laguna Setubal, 57, J.Villagra (2) 11,75 3 1/2 cps 3 Sofia Mia, 56, F.L.Gonçalves (9) 1,80 1 1/2 cpo 4 Editamela, 56, L.Vai (1) 4,50 cza 5 Libertad Condicional, 52, L.Recuero (5) 4,85 1/2 cza 6 Misty Key, 56, F.Coria (8) 5,10 3/4 cpo 7 Bossa Bela, 56, L.Noriega (10) 59,50 2 1/2 cps 8 Vida Imposible, 56, A.Paez (11) 20,00 4 cps 9 Quiet Ines, 52, L.Armoha (3) 25,95 3/4 cpo 10 Ignacera, 56, R.Alzamendi (6) 25,65 4 cps ú* Luzma, 56, A.Castro (12) 201,85 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: MIAMI GIRL $ 14,45, 8,60 y 2,30. Laguna Setubal $ 11,90 y 3,70. Sofia Mia $ 1,10. IMPERFECTA $ 13.630,00. TRIFECTA $ 41.130,00. DOBLE $ 10.110,00. CUATERNA $ 750.000,00.No Corrió: (4) America Call. Tiempo: 1'11s21c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Irlandes. La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y May Girl QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RUMBLING, 56, F.L.Gonçalves (3) 2 Mathomark, 56, M.Gonzalez (7) 4,95 2 1/2 cps 3 Lago En El Cielo, 56, L.Vai (5) 20,80 7 cps 4 El Brandon, 52, A.B.Valdez (6) 6,35 1/2 pzo 5* Eco Rush, 52, T.Baez (1) 13,30 cza 6 Mirada Fulminante, 57, G.Calvente (8) 3,00 5 cps 7 Belicoso Thunder, 52, L.Recuero (4) 7,90 2 cps ú Es Asombroso, 56, M.La Palma (2) 40,50 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: RUMBLING $ 1,95, 1,25 y 1,10. Mathomark $ 1,20 y 1,10. Lago En El Cielo $ 1,10. EXACTA $ 2.730,00. TRIFECTA $ 14.465,00. DOBLE $ 9.650,00. CUATERNA $ 36.492,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s21c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Calchaqui. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Vagabond SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JUMP FIRE, 56, G.Bonasola (7) 2 Asiatic Marce, 52, C.Romagnoli (10) 7,60 11 cps 3 Longina, 56, A.Giannetti (8) 3,60 1 1/2 cpo 4 Monumental Penky, 56, F.L.Gonçalves (9) 3,80 1/2 cpo 5 Esther Piscore, 56, J.Villagra (6) 20,80 1 1/2 cpo 6 Inmortalizada, 52, L.Armoha (5) 28,20 3 cps 7 Excess Of Beauty, 56, A.Paez (2) 106,50 1/2 cpo 8 Anya T A, 54, J.Paoloni (4) 29,35 1/2 pzo 9 Briol Hit, 56, W.Moreyra (1) 4,65 1/2 pzo ú Misionera Scat, 56, R.R.Barrueco (3) 32,85 4 cps - - - Dividendos: JUMP FIRE $ 2,30, 1,75 y 1,25. Asiatic Marce $ 6,40 y 2,65. Longina $ 1,20. IMPERFECTA $ 1.740,00. TRIFECTA $ 4.315,00. DOBLE $ 1.490,00. CUATERNA $ 68.060,00.No corrieron: (11) Talentosa Ine y (12) Juanita Dubai. Tiempo: 1'10s12c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Friends. La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y South Lady SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOAKO, 56, G.Bonasola (2) 2 Baile Popular, 56, A.Alfonso (4) 4,15 1/2 pzo 3 Cortines Man, 56, L.Carabajal (1) 2,45 5 cps 4* Mi Gran Amiguito, 56, L.Vai (5) 4,70 6 cps 5 Tango Sound, 56, B.Enrique (7) 8,45 cza 6 Winter Arrow, 56, A.Cabrera (3) 5,00 3 cps 7X Huracan Victor, 56, L.Balmaceda (6) 10,00 4 cps ú Vermouth Scat, 56, P.Carrizo (8) 6,85 2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: JOAKO $ 19,75, 4,00 y 1,10. Baile Popular $ 1,55 y 1,10. Cortines Man $ 1,10. EXACTA $ 26.260,00. TRIFECTA Extra $ 82.900,00. DOBLE $ 19.810,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s9c. Cuidador: C.A.Linares. Stud: La Fabrica. El ganador de 3 años es hijo de Heliostatic y Buenisima Idea OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ESPERANZAS, 57, F.Barroso (6) 2 Es La Maxima, 57, L.Vai (1) 9,10 1 cpo 3* Culturada, 57, B.Enrique (4) 1,75 1/2 cpo 4X Trapisondera, 53, T.Baez (3) 9,15 1 1/2 cpo 5 Frau Josefina, 53, J.Flores (2) 8,00 2 1/2 cps 6 Sauville, 57, F.Menendez (8) 8,55 1/2 cpo 7 Queen Longines, 53, L.Recuero (7) 4,40 3 cps ú+ Martina La Capa, 53, S.Conti (5) 26,20 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: ESPERANZAS $ 5,55, 2,30 y 1,10. Es La Maxima $ 4,50 y 1,10. Culturada $ 1,10. EXACTA $ 5.590,00. TRIFECTA $ 12.355,00. DOBLE $ 21.550,00. TRIPLO $ 68.270,00. CUATERNA $ 200.000,00. QUINTUPLO $ 800.880,00.No Corrió: (9) Ñusta. Tiempo: 1'11s54c. Cuidador: D.D.Castro. Stud: Octubre 20 (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Bringing Hope NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Hándicap Emigrant Pag. Dist. 1 BRAD CHECK, 56, L.Balmaceda (1) 2 Candy Cure, 60, F.L.Gonçalves (2) 2,25 4 cps 3 Wunder Boss, 55, R.R.Barrueco (9) 5,70 pzo 4 Jobetto, 57, E.Martinez (7) 3,55 1 1/2 cpo 5 Campeona, 53, S.Conti (6) 13,25 5 cps 6 Guepardo Stai, 55, J.Yalet (h) (5) 39,20 1 1/2 cpo 7 Acteon, 58, J.Villagra (4) 4,95 cza 8 Mister Kum, 55, F.Menendez (8) 20,15 6 cps ú Skaparate, 54, I.Monasterolo (3) 42,00 2 1/2 cps - - - Dividendos: BRAD CHECK $ 5,00, 2,05 y 1,10. Candy Cure $ 1,55 y 1,10. Wunder Boss $ 1,10. EXACTA $ 3.050,00. TRIFECTA $ 7.305,00. DOBLE $ 8.470,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s22c. Cuidador: M.G.F.Rivollier. Stud: Sublime Horse. El ganador de 5 años es hijo de Safety Check y Brangelina DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 INDIO ARENA, 53, L.Recuero (6) 2 Oxidado, 57, F.L.Gonçalves (5) 2,65 3/4 cpo 3 Riadhis, 57, E.Retamozo (8) 7,25 2 1/2 cps 4 Keanito, 55, D.Lencinas (2) 9,85 1 1/2 cpo 5 Unlock Your Wish, 53, R.Salazar (9) 5,30 1/4 cpo 6 Pirufin, 54, L.Armoha (7) 4,00 2 1/2 cps 7* Super Rec, 54, A.Allois (3) 12,15 1 1/2 cpo 8X Atenea Attack, 56, M.Aserito (4) 17,30 4 cps 9 El Ecologista, 57, M.Gonzalez (10) 13,95 9 cps ú Fone, 57, L.Tello E. (1) 27,95 3 cps - - - - - (*) Se fue de manos (X) Largó frío Dividendos: INDIO ARENA $ 5,55, 1,75 y 1,20. Oxidado $ 1,90 y 1,60. Riadhis $ 1,70. EXACTA $ 4.060,00. TRIFECTA Extra $ 60.970,00. DOBLE $ 20.990,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s97c. Cuidador: B.Russo. Stud: Hermandad Ii (si). El ganador de 6 años es hijo de Horse Greeley y Avataras UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FRENTE ELECTORAL, 57, O.Alderete (1) 2 Declaring Love, 51, L.Chavez (10) 4,80 pzo 3 Rocco Lampone, 57, E.Siniani (3) 19,60 3 1/2 cps 4* Pokatu, 57, F.Corrales (8) 6,70 1 cpo 5 Mr. Alvin, 53, W.Garcia (2) 44,00 1 1/2 cpo 6 Nocheros, 57, E.Ortega P. (7) 9,80 2 cps 7 Abs Less, 55, E.Recuero (4) 27,30 3 1/2 cps 8 Giaco Smart, 59, M.Giles (6) 12,05 pzo 9 Stormy Desert, 54, L.Armoha (11) 16,65 7 cps 10 Sol De Troya, 57, A.Cabrera (9) 3,60 5 cps úX Napoleon Lue, 55, D.Lencinas (5) 28,65 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Rodó Dividendos: FRENTE ELECTORAL $ 2,20, 1,65 y 1,30. Declaring Love $ 1,90 y 1,50. Rocco Lampone $ 2,40. EXACTA $ 1.880,00. TRIFECTA $ 24.250,00. DOBLE $ 3.920,00. TRIPLO $ 75.525,00. CUATERNA $ 606.125,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s10c. Cuidador: J.F.Morales. Stud: Tio Luli. El ganador de 6 años es hijo de Cosmic Trigger y Sin Embargo DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHAMP ELYSEES, 55, F.J.Lavigna (6) 2 Azkar, 57, F.L.Gonçalves (10) 2,40 1/2 cpo 3 Telus Chiquitin, 53, P.Capra (h) (9) 6,25 2 cps 4 Alberich, 57, A.Giannetti (4) 4,50 1/2 pzo 5 Capocha D`oro, 57, R.Frias (1) 13,65 2 cps 6 No Place, 57, A.Paez (8) 25,25 1/2 pzo 7 Mouse Is, 57, B.Enrique (7) 11,65 4 cps 8* Master Of Change, 57, R.R.Barrueco (5) 30,20 2 cps 9 Rey De Persia, 57, P.Carrizo (3) 9,75 1 1/2 cpo ú Louvre Gal, 53, L.Armoha (2) 12,25 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: CHAMP ELYSEES $ 3,85, 1,70 y 1,10. Azkar $ 1,80 y 1,10. Telus Chiquitin $ 1,10. EXACTA $ 1.950,00. TRIFECTA $ 4.605,00. DOBLE $ 2.020,00. CADENA $ 191.177,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s99c. Cuidador: T.D.Carro. Stud: Don Manzana (dol). El ganador de 5 años es hijo de Violence y Champein DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* LUSTRO JOY, 57, E.Retamozo (7) 2 Candy Por Siempre, 53, L.Armoha (1) 27,20 6 cps 3 Lethal Candy, 57, F.Menendez (12) 5,05 1/2 pzo 4 Tigre Emperador, 54, A.Allois (13) 6,40 cza 5X Nicky Stripes, 57, G.Bellocq (8) 5,00 1 1/2 cpo 6 Amiguito Malevo, 57, E.Ortega P. (10) 19,00 1/2 cpo 7 Un Guerrier, 57, A.Paez (11) 11,95 1/2 cpo 8 Suleyman, 55, J.Cano (9) 2,95 1/2 cpo 9+ Cretino Y Expresivo, 57, E.G.Ortega T. (6) 32,35 2 1/2 cps 10 Desert Eagle, 55, J.Espinoza (2) 58,00 1/2 pzo 11** Amiguito Besuquero, 57, A.Giorgis (4) 9,25 3/4 cpo ú Princess Vision, 56, M.Aserito (14) 27,70 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Se fue de manos Dividendos: LUSTRO JOY $ 12,95, 4,75 y 14,70. Candy Por Siempre $ 7,20 y 11,75. Lethal Candy $ 5,65. IMPERFECTA $ 57.580,00. TRIFECTA Extra $ 1.024.930,00. DOBLE $ 15.660,00.No corrieron: (3) Pedrito In y (5) Global Pro. Tiempo: 1'10s32c. Cuidador: O.J.Perez. Stud: Milu Y Lola (rº). El ganador de 7 años es hijo de Fortify y Shy Lunfarda DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AVISPA REINA, 51, L.Recuero (4) 2 Bella De Alma, 57, B.Enrique (10) 2,20 2 cps 3 Que Talentosa, 57, K.Banegas (14) 4,95 3 cps 4 En Alta, 57, A.Alfonso (5) 25,25 3/4 cpo 5 La Funebrera, 57, G.Calvente (7) 3,65 cza 6 Varushka Scat, 57, M.Aserito (13) 12,70 2 1/2 cps 7 Caoimhe, 57, L.Vai (1) 8,85 1 cpo 8 Maria Mar, 57, J.Leonardo (8) 6,00 3 cps 9 Chalets Money, 57, E.Ortega P. (6) 30,30 6 cps 10 Ya No Ser, 55, C.Perez G. (11) 63,70 1 cpo ú* Cluny Gal, 54, F.F.Frias (2) 18,10 17 cps - - - - - (*) Desmontó Dividendos: AVISPA REINA $. Bella De Alma $. Que Talentosa $. IMPERFECTA $ 6.920,00. CUATRIFECTA $ 3.656.470,90 . DOBLE $ 498.050,00. TRIPLO FINAL $ 4.328.250,00. CUATERNA $ 8.000.000. QUINTUPLO $ 2.006.035,20 .No corrieron: (3) Powerful Soul, (9) Reina Dark y (12) House Hill. Tiempo: 1'11s8c. Cuidador: P.N.Mayola. Stud: Eulogia (sr). La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y May Girl

