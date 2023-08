Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* DANZARINA RYE, 55, S.Conti (3) 2 Just For Fun, 57, B.Enrique (2) 1,85 4 cps 3 Chabela Cat, 53, T.Baez (1) 26,60 3 cps 4X Cuando Te Vas, 55, C.Velazquez (9) 13,35 1 1/2 cpo 5 La Balta, 58, G.Parma (11) 7,95 1/2 pzo 6 Realeza Viva, 55, D.Lencinas (12) 6,75 3 cps 7 Fury Storm, 57, S.Barrionuevo (10) 109,40 4 cps 8 Necia Edition, 57, L.Franco (6) 74,70 1 cpo 9 Igualdad Cosmica, 55, F.J.Lavigna (7) 7,10 3/4 cpo 10 La Armani, 57, L.Noriega (4) 23,55 cza 11 La Doguita, 57, F.L.Gonçalves (5) 6,30 6 cps ú+ Navaja Scat, 57, P.Carrizo (8) 120,50 pzo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó mal (+) Largó frío

Dividendos: DANZARINA RYE $ 5,65, 1,80 y 1,50. Just For Fun $ 1,15 y 1,10. Chabela Cat $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.250,00. CUATRIFECTA $ 139.490,00. DOBLE PLUS $ 14.625,00. TRIPLO FINAL $ 618.425,00. CUATERNA $ 2.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s50c. Cuidador: O.F.Conti. Stud: J. A. A.. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Shy Danzarin. RECAUDACIÓN: $ 117.542.491. .

