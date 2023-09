Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Keep In Touch , 55, F.J.Lavigna

DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 REMOTICO, 54, E.Ortega P. (2) 2 Red Joy, 56, F.J.Lavigna (7) 3,10 1/2 pzo 3* Crozier, 55, G.Borda (8) 7,50 10 cps 4 Seulement Catcher, 52, C.Romagnoli (5) 12,55 4 cps 5X Australis Cheeky, 54, E.Martinez (1) 1,95 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 REMOTICO, 54, E.Ortega P. (2) 2 Red Joy, 56, F.J.Lavigna (7) 3,10 1/2 pzo 3* Crozier, 55, G.Borda (8) 7,50 10 cps 4 Seulement Catcher, 52, C.Romagnoli (5) 12,55 4 cps 5X Australis Cheeky, 54, E.Martinez (1) 1,95 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: REMOTICO $ 2,30 y 1,15. Red Joy $ 1,30. EXACTA $ 1.410,00. TRIFECTA $ 1.945,00. DOBLE $ 3.040,00. CADENA JACKPOT $ 116.627,50.No corrieron: (3) Winery, (4) Alibaba Song, (6) Que Sorpresa y (9) Wonderful Key. Tiempo: 2'3s98c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Castañon. El ganador de 6 años es hijo de Remote y Zetica UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* SALOON, 57, M.La Palma (3) 2X Gran Pedro, 53, L.Recuero (7) 2,95 1 cpo 3+ Recarano, 54, L.Garcia (5) 8,00 2 1/2 cps 4 Youpaycash, 57, A.Paez (9) 2,25 1/2 cpo 5 Chalab, 57, L.Vai (8) 19,60 1 1/2 cpo 6 Cape Stripes, 57, E.G.Ortega T. (1) 14,10 3 cps 7 Amigo Ninja, 57, J.Leonardo (10) 19,50 3 cps ú** Bombon Chuck, 53, A.B.Valdez (4) 32,00 2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta Dividendos: SALOON $ 2,75, 4,75 y 2,95. Gran Pedro $ 2,35 y 3,45. Recarano $ 4,50. EXACTA $ 1.100,00. TRIFECTA Extra $ 4.540,00. DOBLE $ 1.950,00.No corrieron: (2) Moleka y (6) Declaring Love. Tiempo: 1'24s78c. Cuidador: A.Almendros. Stud: Miguelito (az). El ganador de 6 años es hijo de Sebi Halo y Border Run DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MYRISTICA, 57, F.Coria (2) 2 Mischief Maker, 53, A.B.Valdez (12) 3,20 4 cps 3 Marina Bay, 53, L.Recuero (7) 3,75 1 1/2 cpo 4 Insaagraf, 57, R.Frias (1) 4,10 1 1/2 cpo 5 So Much Pride, 57, J.Leonardo (11) 18,95 1/2 cpo 6 Noni Seattle, 53, L.Chavez (5) 88,95 3 cps 7 Imagine Girl, 54, A.Allois (4) 32,25 3/4 cpo 8 Lady Eminent, 57, E.Ortega P. (8) 17,85 3 1/2 cps 9 Dulce Mel, 53, C.Romagnoli (10) 56,45 1 1/2 cpo 10 Magica Edition, 57, B.Enrique (6) 7,25 1/2 cpo 11* Wayca Again, 57, J.Villagra (9) 4,90 1 1/2 cpo ú Sol Y Arena, 57, M.Giles (3) 172,30 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MYRISTICA $ 7,20, 5,55 y 3,30. Mischief Maker $ 2,10 y 1,40. Marina Bay $ 1,55. IMPERFECTA $ 2.880,00. CUATRIFECTA $ 43.060,00. DOBLE PLUS $ 17.750,00. TRIPLO $ 39.400,00. CUATERNA $ 347.825,00. QUINTUPLO $ 250.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s65c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Bodemeister y Moscada Fill. RECAUDACIÓN: $ 119.513.831..

LINDA GLOSS. Keep In Touch. Armentarola. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA.No Corrió: (6) Guapa Mireya1'9s88c.O.F.Labanca.O. M.. La ganadora de 4 años es hija de In The Dark y Lipgloss