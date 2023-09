Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 STATE OF THE UNION, 57, C.Montoya (12) 2 Super Fantasy, 57, A.Cabrera (2) 4,10 1/2 cpo 3 Favorite Song Way, 54, H.Dyke (10) 102,90 pzo 4 World Marroc, 57, P.Carrizo (8) 2,90 3/4 cpo 5 Trapito Carranza, 57, C.Velazquez (5) 5,00 1/2 cza 6 Haes, 57, F.L.Gonçalves (9) 4,95 1/2 cza 7 Manolo Dancer, 53, C.Romagnoli (11) 49,50 2 cps 8 Maximo Cat, 57, J.Noriega (6) 11,35 4 cps 9 Con Señorio, 57, I.Monasterolo (3) 25,00 3/4 cpo 10 Gabinius, 57, L.Noriega (13) 5,70 6 cps ú* Radel, 57, F.Coria (1) 7,10 20 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: STATE OF THE UNION $ 92,10, 15,35 y 9,70. Super Fantasy $ 1,95 y 4,05. Favorite Song Way $ 9,75. IMPERFECTA $ 31.710,00. CUATRIFECTA $ 1.598.680,80 . DOBLE PLUS $ 475.500,00. TRIPLO FINAL $ 1.957.075,00. CUATERNA $ 6.292.987,20 .No corrieron: (4) Salvaje Stripes y (7) Cautivo Rye. Tiempo: 1'38s31c. Cuidador: R.A.Gonzalez. Stud: Tres P.. El ganador de 4 años es hijo de Southern Cat y Haughty Girl

EL GRAN MENUHIN. Estados Unidos. Coordinator. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. QUINTUPLO. Corrieron todos1'37s99c.M.A.B.Medina.Don Ali (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Lujo Moro y Violinista Mora