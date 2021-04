Resultados de las carreras del sábado 17 de abril en Palermo

Roman The Mad , 60, W.Moreyra

HOLE IN ONE , 60, E.Ortega P.

OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 COSMIC BALL, 56, E.Siniani (3) 106410 2 Coca Stripes, 56, G.Bonasola (7) 30569 13,75 9 cps 3 Icaria, 56, P.Carrizo (1) 53205 7,90 3/4 cpo 4 Farming, 56, C.Velazquez (6) 110610 3,80 v.m. 5 Litigada Mani, 56, A.Cabrera (2) 19968 21,05 3/4 cpo 6 Joy Mumi, 53, R.Frias (8) 125468 3,35 3 cps 7 Sisterhood, 56, J.Noriega (5) 39841 10,55 hco ú Crazy Master, 56, W.Moreyra (4) 100076 4,20 15 cps - - - 586147 Dividendos: COSMIC BALL $ 3,95 y 3,20 . Coca Stripes $ 6,30. EXACTA $ 2.700,00. TRIFECTA $ 8.100,00. DOBLE: a ganador $ 830,00, a placé $ 522,50. TRIPLO $ 22.007,50. PICK 4 POZO MAX $ 41.100,00.No Corrió: (9) Acceptability. Tiempo: 1'8s38c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: El Turf. La ganadora de 3 años es hija de Galicado y Crystal Ball NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 AILANN, 55, J.Noriega (7) 217716 2 Speedboast, 55, F.Barroso (8) 30870 13,40 2 cps 3 Bordeada Song, 55, F.Coria (3) 125352 3,30 2 1/2 cps 4 Muy Maga, 55, D.E.Arias (6) 43774 9,45 1/2 pzo 5 La Fantasista, 55, C.Velazquez (4) 56280 7,35 4 cps 6 Aguerrida Soy, 55, W.Moreyra (9) 67262 6,15 3/4 cpo 7 Ya Li, 55, R.R.Barrueco (5) 11165 37,05 5 cps 8* Gremolata, 55, E.Torres (10) 8934 46,30 4 cps ú Princess Tatiana, 55, I.Monasterolo (1) 18760 22,05 11 cps - - - 580113 - - (*) Rodó Dividendos: AILANN $ 2,45, 1,90 y 1,95. Speedboast $ 5,05 y 2,40. Bordeada Song $ 1,30. IMPERFECTA ú $ 575,00. CUATRIFECTA $ 5.139,00. DOBLE: a ganador $ 387,50, a placé $ 880,00.No Corrió: (2) Super Terms. Tiempo: 1'10s29c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Merlin. La ganadora de 2 años es hija de Cosmic Trigger y Idola Total DECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 EXPRESSIVE PURE, 57, M.Aserito (1) 98515 2 Etoile De Epinal, 57, W.Moreyra (6) 94997 2,80 2 cps 3 Nevada Nistel, 57, A.Paez (5) 67339 3,95 4 cps 4 Draguicha, 57, J.M.Sanchez (4) 59109 4,50 8 cps 5 La Modena, 57, A.I.Romay (2) 42902 6,20 1 cpo 6* Bright Diamont, 55, L.Galdeano (3) 8622 30,85 s.a. - - - 371484 - - (*) Sofrenó Dividendos: EXPRESSIVE PURE $ 2,70 y 2,20. Etoile De Epinal $ 2,25. EXACTA $ 390,00. TRIFECTA $ 348,00. DOBLE: a ganador $ 270,00, a placé $ 82,50. PICK 4 $ 3.832,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s12c. Cuidador: C.A.Medina. Stud: Adry Lea. La ganadora de 5 años es hija de Expressive Halo y Tender Pure UNDECIMA CARRERA- 1800 METROS Gan Pag. Dist. 1 BERUGO, 54, L.Ramallo (9) 105296 2* Centelleo, 55, W.Pereyra (7) 18673 20,30 2 1/2 cps 3X Tempano Sam, 57, D.A.Gomez (5) 172302 2,20 pzo 4 Predatore, 57, A.Paez (8) 44077 8,60 7 cps 5 Gold Dubai, 57, E.Ortega P. (3) 33251 11,40 3 cps 6 Mezcla Rara (uru), 57, L.Balmaceda (1) 63177 6,00 1 1/2 cpo 7+ Intrapment, 57, B.Enrique (6) 55338 6,85 2 cps ú Imperio Azteca, 57, L.Galdeano (4) 38484 9,85 9 cps - - - 530599 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: BERUGO $ 3,60 y 2,00. Centelleo $ 7,55. EXACTA $ 3.057,00. TRIFECTA $ 4.383,00. DOBLE: a ganador $ 620,00, a placé $ 460,00. TRIPLO $ 1.887,50.No Corrió: (2) Quiero Inspirarme. Tiempo: 1'47s86c. Cuidador: J.Ramallo. Stud: Casaletto. El ganador de 5 años es hijo de Indy Point y La Campoy DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 IRON HEART, 57, O.Alderete (1) 255275 2 Zuma Day, 57, R.Blanco (5) 62945 10,95 cza 3 Name Dropper, 57, G.Bellocq (11) 98463 7,00 cza 4 Buckley, 53, L.Dominguez (9) 135146 5,10 1 1/2 cpo 5 Daicomyo, 57, F.Coria (3) 94417 7,30 8 cps 6* Jagermeist, 54, J.Rivarola (8) 164105 4,20 2 1/2 cps 7 De Los Angelitos, 55, C.Velazquez (10) 28481 24,20 3/4 cpo 8 Padovani, 57, G.Calvente (2) 43078 16,00 1 cpo 9 Egorian, 55, E.Recuero (4) 67243 10,25 1 1/2 cpo 10 El Espectro, 53, M.A.Sosa (6) 4040 170,60 12 cps ú Corazon Peligroso, 57, B.Enrique (7) 37156 18,55 4 cps - - - 990349 - - (*) Largó retrasado Dividendos: IRON HEART $ 3,90, 1,80 y 1,50. Zuma Day $ 4,05 y 4,10. Name Dropper $ 2,00. IMPERFECTA $ 587,50. CUATRIFECTA $ 13.074,00. DOBLE: a ganador $ 627,50, a placé $ 322,50.No Corrió: (10a) Llegando Al Disco. Tiempo: 1'10s73c. Cuidador: G.Scagnetti. Stud: Conta - Dos. El ganador de 4 años es hijo de Sidney`s Candy y Priscilla Catcher DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 BOUQUET KEY, 56, I.Monasterolo (6) 470178 2 Indio Pampa Hue, 56, L.Balmaceda (8) 96173 11,00 2 cps 3 Vitico Joy, 52, M.A.Sosa (14) 31721 33,35 1/2 cpo 4 Soviet Again, 56, W.Moreyra (15) 165297 6,40 1 1/2 cpo 5 Bos Taurus, 56, G.Calvente (4) 149000 7,10 1/2 cpo 6 The Talisman, 56, K.Banegas (5) 72459 14,60 2 1/2 cps 7 Amiguito Lunatico, 56, W.Pereyra (7) 103210 10,25 3 cps 8* Blooming Genius, 53, L.Dominguez (10) 59433 17,80 cza 9 J Be Jeep, 56, M.Aserito (11) 4367 242,25 3 cps 10 Ampelo, 56, E.Talaverano (3) 34972 30,25 1 cpo 11 Summit Embrujado, 56, J.Noriega (2) 73721 14,35 1 cpo 12 Sueño Malevo, 56, B.Enrique (12) 22629 46,75 1/2 cpo 13 Che Turco, 52, A.I.Romay (1) 78363 13,50 1 1/2 cpo 14X Agiosto, 56, R.Blanco (9) 76108 13,90 7 cps ú+ Every Secret, 56, E.Ortega P. (13) 37715 28,05 15 cps - - - 1475344 - - (*) Largó cruzado (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco Dividendos: BOUQUET KEY $ 2,90, 2,60 y 2,00. Indio Pampa Hue $ 6,70 y 3,70. Vitico Joy $ 3,60. IMPERFECTA ú $ 922,50. CUATRIFECTA $ 99.416,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 605,00, a placé $ 810,00. TRIPLO $ 4.630,00. PICK 4 $ 12.430,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 92.410,00, con 5 aciertos $ 495,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s44c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Zurbaran. El ganador de 3 años es hijo de Key Deputy y Bouquet Niste. RECAUDACIÓN: $ 36.071.865. . IRON HEART. Zuma Day. Name Dropper. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (10a) Llegando Al Disco1'10s73c.G.Scagnetti.Conta - Dos. El ganador de 4 años es hijo de Sidney`s Candy y Priscilla Catcher BERUGO. Centelleo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO.No Corrió: (2) Quiero Inspirarme1'47s86c.J.Ramallo.Casaletto. El ganador de 5 años es hijo de Indy Point y La Campoy EXPRESSIVE PURE. Etoile De Epinal. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos1'36s12c.C.A.Medina.Adry Lea. La ganadora de 5 años es hija de Expressive Halo y Tender Pure AILANN. Speedboast. Bordeada Song. IMPERFECTA ú. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (2) Super Terms1'10s29c.J.F.Saldivia.Merlin. La ganadora de 2 años es hija de Cosmic Trigger y Idola Total COSMIC BALL. Coca Stripes. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX.No Corrió: (9) Acceptability1'8s38c.E.C.Tadei.El Turf. La ganadora de 3 años es hija de Galicado y Crystal Ball

HOLE IN ONE. Roman The Mad. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (5) Zia Carmela1'33s30c.G.E.Romero.Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 6 años es hijo de Heliostatic y Honey Happy