Resultados de las carreras del sábado 3 de julio en Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ESOS CONTORNOS, 57, W.Pereyra (2) 0 2 La Middleton, 57, R.Blanco (15) 0 3,60 pzo 3 Baarhia, 57, I.Monasterolo (3) 0 9,55 1 1/2 cpo 4 Juli Rimout, 50, E.G.Ortega T. (14) 0 50,00 4 cps 5 Dakota Spring, 55, A.Castro (8) 0 15,25 3/4 cpo 6 Mejor Actriz, 55, L.Cabrera (7) 0 8,25 pzo 7 La Mediatica, 53, R.Frias (12) 0 93,75 cza 8 La Biyuyera, 57, K.Banegas (9) 0 24,55 2 1/2 cps 9 Rosa Robada, 57, F.L.Goncalves (11) 0 2,20 1 1/2 cpo 10* Mala Mia, 55, P.Carrizo (5) 0 46,70 3/4 cpo 11 Chispotea, 57, J.Rivarola (1) 0 156,90 2 cps ú Miss Interesada, 57, B.Enrique (6) 0 25,10 13 cps - - - 0 - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: ESOS CONTORNOS $ 5,65, 1,60 y 1,95. La Middleton $ 2,50 y 2,35. Baarhia $ 3,05. IMPERFECTA $ 562,50. CUATRIFECTA $ 44.914,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.585,00, a placé $ 265,00. TRIPLO $ 7.975,00. PICK 4 $ 31.942,50.No corrieron: (4) Daikira, (10) Sebi Queen y (13) Clarita Sar. Tiempo: 55s59c. Cuidador: A.N.Bonetto. Stud: Tio Coco (bv). La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y She Is Cute

BASKA CITY. La Momocha. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (1) Playa Loca, (2) Tupaca, (3) La Pulposa y (10) Akire1'24s79c.C.L.Ferrero.El Lujanero (sr). La ganadora de 6 años es hija de City Banker y Betsur