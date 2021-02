Resultados de las carreras del viernes 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro

PLEASE DON`T GO , 57, F.L.Goncalves

QUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LAWAL CO, 53, A.I.Romay (1) 284723 2 Punta India, 54, W.Pereyra (8) 101990 6,70 1 1/2 cpo 3 Espiritu Informante, 55, A.Paez (9) 41041 16,65 3 cps 4 Dona Alice, 57, F.L.Goncalves (5) 235633 2,90 2 cps 5 Lucretia, 57, O.Alderete (7) 195239 3,50 1/2 cpo 6* Last Penny, 57, B.Enrique (4) 73084 9,35 1/2 cpo 7 Glamour Key, 54, C.Perez G. (6) 9839 69,45 4 cps 8 Inca Chirusa, 57, L.Noriega (2) 8601 79,45 3 1/2 cps ú Chola Mora, 55, F.Correa (3) 10207 66,95 6 cps - - - 960356 - - (*) Saltó al largar

Dividendos: LAWAL CO $ 3,10, 2,45 y 1,75. Punta India $ 2,35 y 1,50. Espiritu Informante $ 2,40. EXACTA $ 399,00. TRIFECTA $ 1.892,00. DOBLE $ 165,00. TRIPLO $ 1.605,00. CUATERNA JACKPOT $ 4.474,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s9c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: M. De G.. La ganadora de 5 años es hija de Señor Candy y Lamgen SEXTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 REE PASIONARIO, 57, M.Gonzalez (7) 66680 2 Banquera Pretenciosa, 55, O.Villarroel (3) 151250 4,10 1 cpo 3 Cool Kid, 57, A.Paez (5) 400079 1,55 1 cpo 4 Video Mar, 57, R.R.Barrueco (8) 185111 3,35 3 cps 5 Karol Monica, 57, A.Duarte (6) 40798 15,20 5 cps 6* La Gran Inclan, 55, R.Alzamendi (2) 2790 222,30 3 cps 7 Lady Stress, 54, M.A.Palacios (4) 4623 134,15 6 cps 8 El Camaro, 57, L.Vai (9) 14765 42,00 11 cps ú Pitu Sam, 55, M.La Palma (1) 5886 105,35 7 cps - - - 871981 - - (*) Largó frío Dividendos: REE PASIONARIO $ 12,85, 2,60 y 1,10. Banquera Pretenciosa $ 2,25 y 1,10. Cool Kid $ 1,10. EXACTA $ 1.032,00. TRIFECTA $ 1.671,00. DOBLE $ 743,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s10c. Cuidador: A.A.Benitez. Stud: Maria Angela (tan). El ganador de 5 años es hijo de Reelants y Payana SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 COOL DIVA, 57, O.Alderete (3) 143038 1 TAPIT RULER, 57, A.Cabrera (8) 107278 emp. 3 Apache Dancer, 57, W.Pereyra (10) 245208 2,80 1 1/2 cpo 4 La Teacher Proud, 57, F.L.Goncalves (6) 77144 8,90 2 cps 5 Faith In You, 53, R.Frias (9) 176046 3,90 4 cps 6 Setina Glory, 57, E.Ortega P. (1) 106447 6,45 pzo 7 Señora Tuca, 57, I.Monasterolo (7) 16155 42,50 2 cps 8 Las Farras, 57, R.R.Barrueco (2) 41993 16,35 3/4 cpo ú* Lucille, 57, J.Noriega (4) 46079 14,90 3/4 cpo - - - 959387 - - (*) Se escapó de los partidores

Dividendos: COOL DIVA $ 3,35, 2,05 y 1,35 Tapit Ruler $ 4,15, 2,20 y 1,25. Apache Dancer $ 1,30. EXACTA $ 390,00, y $ 561,00. TRIFECTA $ 862,00, y $ 1.060,00. DOBLE con la Nº 3 $ 436,00, con la Nº 8 $ 766,00. TRIPLO ESPECIAL $ 7.490,00. CUATERNA $ 4.120,50.No Corrió: (5) Expresa Champ. Tiempo: 1'23s12c. Cuidador: N.Ferro. Stud: Masama. La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Popular Diva.(De 4 años por Roman Ruler y Tapit Song por Tapit (usa) Y Sing A Love Song (usa) Del Stud: Firmamento) Cuidador.: Reisenauer, Adrian E OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 HOME DEPOT, 57, K.Banegas (9) 11636 2 Blue Sidney, 55, C.Montoya (5) 72145 5,25 2 cps 3 Calligaris, 57, N.Ortiz (11) 46474 8,15 3/4 cpo 4 Say You, 53, R.Frias (7) 93522 4,05 1/2 pzo 5 Polarized, 57, G.J.Garcia (1) 140283 2,70 3/4 cpo 6 Mando Bongo (uru), 57, F.Coria (2) 12689 29,85 1 1/2 cpo 7 Snigger, 57, E.Ortega P. (8) 79740 4,75 1/2 cpo 8 Il Pescallino, 57, O.Alderete (6) 29824 12,70 4 cps 9 Baron Thyssen, 55, F.Menendez (10) 14133 26,80 4 cps 10* Best D.t., 55, R.M.Torres (3) 3824 99,05 1/2 cpo ú Montenapo, 55, C.Velazquez (4) 25084 15,10 3 cps - - - 529353 - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: HOME DEPOT $ 32,55, 10,25 y 4,40. Blue Sidney $ 3,45 y 2,65. Calligaris $ 3,60. EXACTA $ 22.059,00. TRIFECTA $ 21.277,00. DOBLE De La Nº 3 con el Nº 9 $ 1.793,00, De La Nº 8 con Nº 9 $ 1.675,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: S.Tchopourian O.. Stud: El Sarkis I I I (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Sixties Icon y Home Sweet Home NOVENA CARRERA- 1200 METROSClasico Rio De La Plata (l) - L Gan Pag. Dist. 1* NEVER PONY, 56, F.L.Goncalves (1) 199997 2 Storm Dynamico, 61, M.J.Lopez (8) 364994 2,00 cza 3 Cheburek, 58, W.Pereyra (9) 136447 5,35 1/2 cza 4 Frantastic R, 56, A.Domingos (2) 199997 3,65 1/2 pzo 5 Che Zorro, 61, J.Osuna (5) 27037 27,00 3 cps 6 Gerald Buttler, 58, A.Paez (4) 26401 27,65 1/2 cpo 7 Coco Rasta, 58, G.J.Garcia (6) 54274 13,45 7 cps ú Casco De Oro, 58, B.Enrique (3) 17278 42,25 3/4 cpo - - - 1026425 - - (*) Saltó al largar Dividendos: NEVER PONY $ 4,20, 2,05 y 1,60. Storm Dynamico $ 1,80 y 1,25. Cheburek $ 1,20. EXACTA $ 439,50. TRIFECTA $ 1.052,00. DOBLE $ 3.393,00. TRIPLO $ 77.272,50.No Corrió: (7) Seattle Mond. Tiempo: 1'12s51c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: La Oracion. El ganador de 3 años es hijo de Most Improved y Pulposa Inc DECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 NIKITO EXPRESS, 57, A.Domingos (1) 124416 2 Rishikesh, 57, J.Leonardo (7) 124416 2,60 5 cps 3 Emphasis, 57, O.Alderete (5) 34051 9,50 cza 4 Zar Berry, 55, R.Frias (8) 23526 13,75 6 cps 5 Mestre Do Violao, 57, L.Franco (4) 20604 15,70 2 1/2 cps 6 Germalus, 55, M.Aserito (6) 58815 5,50 7 cps 7 Don Namos, 57, J.Noriega (3) 62208 5,20 21 cps ú Guadañazo, 55, G.Villalba (2) 3263 99,15 s.a. - - - 451298 Dividendos: NIKITO EXPRESS $ 2,60, 1,95 y 2,35. Rishikesh $ 1,35 y 2,45. Emphasis $ 2,80. EXACTA $ 234,00. TRIFECTA $ 690,00. DOBLE $ 252,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'4s38c. Cuidador: J.C.Aguirre. Stud: La Miky. El ganador de 5 años es hijo de Expressive Halo y Nikita Stripes UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ANGIULINO, 56, E.Ruarte (10) 404036 2 Fai Tu, 56, C.Velazquez (4) 159619 4,05 4 cps 3* Curvado, 56, M.Aserito (9) 6910 93,55 1/2 cpo 4 Anisado Song, 56, G.Sediari (3) 38710 16,70 1 cpo 5 Don Esculapio, 56, O.Alderete (6) 22215 29,10 3 cps 6X Verificacion Letal, 56, Jorge Peralta (8) 172388 3,75 2 cps 7 El Tribuno, 56, L.Vai (2) 4081 158,40 6 cps 8 Iced Lemon, 56, F.L.Goncalves (1) 92351 7,00 2 1/2 cps 9 Balazo Smock, 56, A.Domingos (5) 5711 113,20 3 cps ú Secret Of Nehru, 56, M.Valle (7) 4719 137,00 hco - - - 910740 - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó cruzado Dividendos: ANGIULINO $ $ 2,30, 1,35 y 1,15. Fai Tu $ 1,50 y 1,30. Curvado $ 2,70. EXACTA $ 207,00. TRIFECTA $ 2.931,00. DOBLE $ 143,00. TRIPLO SELECTIVO $ 3.165,00. CUATERNA SELECTIVA $ 114.760,00. CADENA JACKPOT $ 1.201.469,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s7c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Doña Pancha. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Diambra DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 PATRIOTA FITZ, 56, I.Monasterolo (1) 21629 2 Nimo Joy, 56, W.Pereyra (4) 69368 5,55 4 cps 3 El Bendicion Sant, 56, F.Correa (11) 60155 6,40 4 cps 4 Cuty Cause, 56, M.Valle (3) 4692 82,05 1/2 cpo 5 Celebremos, 56, P.Carrizo (10) 208104 1,85 1 1/2 cpo 6 Rey Attack, 56, J.Da Silva (7) 52380 7,35 5 cps 7 Don Olaf, 56, Jorge Peralta (5) 40526 9,50 2 cps 8 Sirot, 56, R.M.Torres (8) 21508 17,90 1/2 cpo ú Monserrato, 56, E.Ortega P. (2) 60155 6,40 2 1/2 cps - - - 538517 Dividendos: PATRIOTA FITZ $ 17,80, 7,85 y 2,75. NIMO JOY $ 2,75 y 1,45. El Bendicion Sant $ 2,65. EXACTA $ 2.422,50. TRIFECTA $ 31.876,00. DOBLE $ 936,00.No corrieron: (6) Mega Strategic y (9) Jolly Night. Tiempo: 1'4s30c. Cuidador: J.M.Donadio. Stud: Esece. El ganador de 3 años es hijo de Seattle Fitz y Patria Nuestra DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 MOPSOPIA, 56, G.Villalba (6) 24238 2 Amiguita Cautiva, 56, A.Domingos (10) 488358 1,35 1 cpo 3* Princesa May, 56, O.Alderete (4) 81899 8,05 4 cps 4 Linda Ride, 52, R.Frias (9) 118790 5,55 3 1/2 cps 5X Runaway Home, 56, B.Enrique (1) 112698 5,85 3/4 cpo 6 En Verdad, 56, G.Bonasola (3) 45002 14,65 1 1/2 cpo 7 Samana City, 52, M.A.Sosa (7) 9125 72,25 2 1/2 cps 8 Hercilia, 56, L.Cabrera (5) 23052 28,60 9 cps 9+ The Brunette, 52, M.Giuliano C. (8) 21063 31,30 3 1/2 cps ú** Peninda, 56, M.Aserito (2) 6680 98,70 3 cps - - - 930905 - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó retrasado (+) Largó mal (**) Indócil en los partidores Dividendos: MOPSOPIA $ 39,60, 4,55 y 3,00. Amiguita Cautiva $ 1,40 y 1,35. Princesa May $ 2,35. EXACTA $ 1.812,00. CUATRIFECTA $ 11.843,50. DOBLE $ 8.844,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s10c. Cuidador: C.A.Bani. Stud: Hs. Tiveres. La ganadora de 3 años es hija de Portal Del Alto y Monina DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 GEZAR, 57, I.Monasterolo (6) 75931 2 Spice Prince, 57, F.Calvente (8) 171420 3,30 5 cps 3 El Apasionado, 57, J.Da Silva (17) 154982 3,65 1/2 cpo 4 Coronado All, 55, F.Riquelme (14) 80812 7,00 1 1/2 cpo 5 Al Mufti, 57, F.Coria (10) 26372 21,45 2 cps 6 Bueenoamigo Rash, 57, G.Bonasola (5) 14412 39,25 8 cps 7 Nestor Vive, 57, G.J.Garcia (15) 102852 5,50 1/2 pzo 8 Evo Roy, 57, A.Duarte (9) 31603 17,90 2 cps 9 Sushi Man, 53, E.Suarez (18) 8545 66,20 3/4 cpo 10 Moneytalks Moro, 57, D.E.Arias (4) 58620 9,65 3/4 cpo 11 Rudecindo, 57, L.Vai (1) 39013 14,50 1 1/2 cpo 12* Beccus, 57, L.Noriega (3) 3788 149,35 9 cps 13 Maximus Prime, 54, L.N.Garcia (2) 14303 39,55 5 cps úX Don`t Tell Buddha, 57, R.Alzamendi (11) 7093 79,75 15 cps - - - 789747 - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: GEZAR $ 7,45, 3,80 y 2,30. Spice Prince $ 2,15 y 1,50. El Apasionado $ 1,25. IMPERFECTA ú $ 522,50. CUATRIFECTA $ 11.652,00. DOBLE FINAL $ 31.060,00. TRIPLO $ 609.190,00. CUATERNA $ 747.690,00. RECAUDACIÓN: $ 40.851.585. El ganador de 3 años es hijo de Most Improved y Pulposa Inc HOME DEPOT. Blue Sidney. Calligaris. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE De La Nº 3 con el Nº 9 COOL DIVA

PLEASE DON T GO. Santina Letal. Doña Tallada. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'22s47c.C.A.Cardon.De Prepo (vguay). La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y Go Do It