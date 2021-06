Resultados de las carreras del viernes 4 de junio

Ready To Candy , 60, W.Pereyra

OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 GRACIAS JORGE, 54, E.Martinez (12) 0 2 Sachem, 55, M.J.Lopez (14) 0 7,40 3/4 cpo 3 Epico Final, 55, M.Valle (2) 0 4,35 1 cpo 4 Poderoso Emperor, 57, B.Enrique (11) 0 4,55 1/2 cpo 5 Saviola, 53, U.Chaves (4) 0 10,35 1 1/2 cpo 6 Dog Embrujado, 57, G.Calvente (6) 0 2,80 3/4 cpo 7 Nestor Vive, 55, N.Villarreta (10) 0 8,00 1 cpo 8 Moro De Numero, 54, A.Paez (3) 0 77,70 3/4 cpo 9 Pitotoy, 51, A.Allois (1) 0 102,15 1/2 cpo 10 Al Mufti, 55, F.Coria (8) 0 17,80 3 cps 11 Madelon, 56, R.Alzamendi (5) 0 149,00 1 1/2 cpo 12 Marcucho Cat, 57, L.Cabrera (7) 0 11,00 3 cps ú Soy Andres, 57, A.Giorgis (13) 0 103,85 19 cps - - - 0 Dividendos: GRACIAS JORGE $ 21,05, 6,55 y 3,35. Sachem $ 2,80 y 1,85. Epico Final $ 2,20. IMPERFECTA $ 2.745,00. CUATRIFECTA $ 443.071,00. DOBLE: a ganador $ 7.880,00, a placé $ 311,50. TRIPLO $ 300.000,00. PICK POZO MAX 4 $ 338.147,50.No Corrió: (9) Kachivache Ton. Tiempo: 57s38c. Cuidador: O.A.Cardoso. Stud: El Sifon (az). El ganador de 4 años es hijo de Ritual Gaucho y Mi Demencia NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 BRIANNA, 56, G.Bonasola (6) 0 2 Farming, 56, C.Velazquez (7) 0 2,30 5 cps 3 Kelly Cause, 56, E.Ortega P. (3) 0 5,90 3 cps 4 Thensa, 56, O.Alderete (4) 0 8,45 1/2 pzo 5 Della Franchesca, 56, L.Vai (5) 0 9,25 4 cps 6 Ree Promocionada, 56, R.Alzamendi (1) 0 23,70 10 cps - - - 0 Dividendos: BRIANNA $ 1,90 y 1,25. Farming $ 1,25. EXACTA $ 277,50. TRIFECTA $ 288,00. DOBLE: a ganador $ 6.820,00, a placé $ 1.192,50.No Corrió: (2) Coca Stripes. Tiempo: 1'9s74c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Ayala. La ganadora de 3 años es hija de Roman Ruler y Bastillana DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LODE BUDDHA, 52, A.I.Romay (7) 0 2 The Art Gallery, 57, J.Leonardo (4) 0 3,90 4 cps 3 Berry Rica, 54, F.Gimenez (8) 0 4,35 hco 4 Fortunate Fire, 57, F.L.Goncalves (2) 0 1,60 1/2 cpo 5 So Good, 53, E.G.Ortega T. (1) 0 9,85 1 1/2 cpo 6 Sexy Spring, 53, R.Frias (10) 0 72,00 2 cps 7 Traviesa Reward, 54, E.Martinez (13) 0 42,90 pzo 8 La Triturbo, 53, R.Bascuñan (5) 0 72,20 1/2 cpo 9 Soy De Palermo, 57, F.Coria (11) 0 22,80 8 cps 10 Insight (brz), 54, C.Perez G. (12) 0 48,85 cza ú Navarretta, 57, E.Siniani (3) 0 69,40 22 cps - - - 0 Dividendos: LODE BUDDHA $ 27,75, 7,20 y 3,50. The Art Gallery $ 2,00 y 1,50. Berry Rica $ 1,85. IMPERFECTA $ 2.632,50. CUATRIFECTA $ 80.594,00. DOBLE: a ganador $ 1.667,50, a placé $ 145,00. TRIPLO $ 100.000,00. PICK 4 $ 333.333,00.No corrieron: (6) Che Milonga, (9) Isabel Banker y (14) Spiritual Cause. Tiempo: 1'11s56c. Cuidador: M.E.Goicoechea. Stud: Nano. La ganadora de 5 años es hija de Buddha y Federica Lode UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUE TA GUENO, 57, F.Coria (3) 0 2* Jazmin Noir, 55, F.L.Goncalves (5) 0 12,35 1/2 cpo 3 Most Latino, 53, E.G.Ortega T. (7) 0 22,75 1 cpo 4 Ragner, 57, W.Moreyra (15) 0 2,95 pzo 5 Richard Black, 54, R.Frias (10) 0 5,20 pzo 6X Abuelo Gregorio, 57, W.Pereyra (8) 0 10,35 pzo 7 Sea Allie, 54, Jorge Peralta (1) 0 22,60 1 1/2 cpo 8 Che Pota, 57, E.Ortega P. (2) 0 8,65 hco 9 Top Price, 57, B.Enrique (14) 0 6,70 2 1/2 cps 10 Berry Talent, 56, P.Carrizo (6) 0 53,90 3/4 cpo 11 Zandalio, 57, E.Talaverano (13) 0 20,10 1/2 cpo 12+ Honor Al Tano, 57, M.Delli Q. (9) 0 19,95 1 1/2 cpo 13 Star Perico, 57, M.Valle (11) 0 35,30 1 cpo 14 Violency, 57, I.Monasterolo (4) 0 26,30 3 cps ú Fuerte Ciclon, 53, R.Bascuñan (12) 0 143,00 5 cps - - - 0 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: QUE TA GUENO $ 7,25, 3,45 y 2,95. Jazmin Noir $ 5,40 y 4,10. Most Latino $ 7,00. IMPERFECTA $ 1.560,00. CUATRIFECTA $ 94.615,00. DOBLE: a ganador $ 6.165,00, a placé $ 4.085,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s71c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: May - Clau. El ganador de 4 años es hijo de Que Vida Buena y Tapia DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 PARAKEET, 57, L.Cabrera (14) 0 2 New God, 55, W.Pereyra (11) 0 23,55 1 1/2 cpo 3 Black Party, 50, E.G.Ortega T. (6) 0 7,05 3 cps 4 Lempronius, 55, F.Coria (3) 0 32,70 3/4 cpo 5 Sessa, 57, P.Carrizo (4) 0 6,20 pzo 6 Encantado Van, 57, W.Moreyra (12) 0 13,85 cza 7* El De Marm, 57, E.Torres (2) 0 2,90 1 1/2 cpo 8 Bandurrion Key, 54, R.Frias (8) 0 3,25 1/2 cpo 9 Glory Time Van, 54, A.Paez (5) 0 56,40 3 cps 10 Gran Sheriff, 52, R.Fernandez (7) 0 56,90 v.m. 11 Millar, 52, A.I.Romay (10) 0 88,65 1/2 cpo 12 Forty Paton, 55, J.Rivarola (9) 0 27,65 1/2 cpo 13 Soñador Lake, 55, R.Alzamendi (13) 0 104,75 3 cps 14 Lucatello, 54, J.Pedrozo (15) 0 135,70 1 1/2 cpo ú Morritos Freude, 57, M.Valle (1) 0 17,75 6 cps - - - 0 - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: PARAKEET $ 10,15, 3,90 y 3,05. New Good $ 10,85 y 6,65. Black Party $ 3,50. IMPERFECTA $ 2.207,50. CUATRIFECTA $ 500.000,00 . DOBLE: a ganador $ 1.685,00, a placé $ 2.527,50. PICK 4 $ 1.666,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s25c. Cuidador: V.M.Saunders. Stud: Paso De Piedras (vt). El ganador de 4 años es hijo de Ever Peace y Aliancista DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ALL STORM, 57, G.Calvente (6) 0 2 Sidney Queen, 57, K.Banegas (4) 0 3,50 7 cps 3 Noche De Guirnaldas, 57, E.Siniani (1) 0 4,05 2 cps 4 Joy Tesalina, 53, E.G.Ortega T. (2) 0 4,00 3/4 cpo 5 Kal Seattle, 55, W.Moreyra (5) 0 8,85 3/4 cpo ú* Keep Moving, 57, C.Velazquez (3) 0 7,25 0 cpo - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: ALL ASTORM $ 2,75 y 1,70. Sidney Queen $ 1,85. EXACTA $ 425,00. TRIFECTA $ 432,00. DOBLE: a ganador $ 522,50, a placé $ 260,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s54c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y April Storm DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROSClasico General Lavalle (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 HE`S COOL, 55, C.Velazquez (5) 0 2 Clara Danger, 53, B.Enrique (2) 0 3,40 2 cps 3 Aragone, 55, W.Pereyra (8) 0 18,50 pzo 4 Doña Tita, 53, K.Banegas (9) 0 3,75 v.m. 5 Pinhook, 55, G.Calvente (11) 0 3,70 2 1/2 cps 6 Leon Americano, 55, E.Torres (7) 0 8,20 3 cps 7 Mia En Septiembre, 53, E.Siniani (1) 0 111,00 3 cps 8 Lofoten, 55, G.Hahn (3) 0 9,60 1 1/2 cpo 9 Vecinal Key, 55, F.Coria (4) 0 38,50 3/4 cpo 10 Mandate, 53, I.Monasterolo (10) 0 36,85 6 cps ú Checkoso, 55, Jorge Peralta (6) 0 29,65 6 cps - - - 0 Dividendos: HE'S COOL $ 5,25, 3,65 y 1,80. Clara Danger $ 2,15 y 2,00. Doña Tita $ 5,10. EXACTA $ 732,50. TRIFECTA $ 4.187,00. DOBLE: a ganador $ 712,50, a placé $ 127,50. TRIPLO $ 4.477,50. PICK 4 $ 18.181,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s95c. Cuidador: T.J.Zapico. Stud: Nuestras Hijas. El ganador de 2 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SHADES OF ROSE, 57, D.Ramella (11) 0 2 Rosita Ban, 56, B.Enrique (1) 0 10,55 2 cps 3 Zinamore, 56, J.Noriega (13) 0 3,25 1 1/2 cpo 4 Chechu Ride, 57, G.Calvente (2) 0 11,00 3 cps 5 Pura Gaucha, 56, O.Alderete (15) 0 3,40 3/4 cpo 6 Mejor Actriz, 56, W.Pereyra (5) 0 5,55 2 cps 7 Wise Tablet, 56, Jorge Peralta (4) 0 18,70 1 1/2 cpo 8* Smile Prize, 56, K.Banegas (14) 0 144,75 2 cps 9 Bavaria Gold, 56, E.Siniani (6) 0 26,05 3/4 cpo 10 Justa Celina, 56, W.Moreyra (9) 0 13,75 2 1/2 cps 11X Algorithm, 56, I.Monasterolo (8) 0 9,80 1 1/2 cpo 12 Outgoing, 56, L.Balmaceda (7) 0 38,35 1/2 cpo 13 Princess Strong, 52, E.G.Ortega T. (3) 0 151,00 1 cpo 14 Ecologia Bonita, 55, S.Barrionuevo (12) 0 185,55 hco ú Reina Folie, 53, A.I.Romay (10) 0 212,00 27 cps - - - 0 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Saltó al largar Dividendos: SHADES OF ROSE $ 9,10, 5,55 y 2,60. Rosita Ban $ 5,75 y 2,35. Zinamore $ 1,35. IMPERFECTA $ 2.987,50. CUATRIFECTA $ 106.067,00. DOBLE: a ganador $ 4.207,50, a placé $ 755,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.678.536,00 , con 5 aciertos $ 37.093,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s69c. Cuidador: F.R.Cacciabue. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Bellrose DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 HOLY BOHEMIA, 55, F.Coria (7) 0 2 Hope Rooster, 57, G.Calvente (3) 0 3,80 4 cps 3 Luna Especial, 57, P.Carrizo (15) 0 14,95 2 cps 4 Super Sale, 55, W.Pereyra (13) 0 10,75 1/2 cza 5 Grand Centolla, 57, C.Montoya (5) 0 2,55 2 1/2 cps 6 Dame De La Garde, 57, L.Vai (8) 0 9,65 1 cpo 7 Real Fresh, 53, E.G.Ortega T. (14) 0 4,75 pzo 8 Sol De Dubai, 54, A.I.Romay (4) 0 14,00 7 cps 9 Giavena, 57, M.Valle (9) 0 24,25 1/2 cpo 10 Malefica Eva, 58, G.Mansilla (10) 0 175,50 4 cps 11 Mirona Key, 55, B.Enrique (1) 0 8,85 2 cps 12 Eagle Slam, 55, M.Aserito (2) 0 317,35 23 cps 13* De Una India, 57, C.Cuellar (6) 0 414,15 1/2 cpo ú Fantastic Elaine, 55, A.Castro (12) 0 150,35 11 cps - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: HOLY BOHEMIA $ 62,20, 9,95 y 6,70. Hope Rooster $ 2,25 y 2,35. Luna Especial $ 4,20. IMPERFECTA $ 4.752,50. CUATRIFECTA $ 1.000.000,00 . DOBLE EXTRA: a ganador $ 40.885,00, a placé $ 2.045,00. TRIPLO $ 375.000,00. PICK 4 $ 416.665,00. No Corrió: (11) Miss Bernagi. Tiempo: 55s88c. Cuidador: C.L.Ferrero. Stud: Flo - Ma Lo (sr). La ganadora de 4 años es hija de Limonado y Bohemian Rhapsod. RECAUDACIÓN: $ 48.667.101 . SHADES OF ROSE. Rosita Ban. Zinamore. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos55s69c.F.R.Cacciabue.Los Patrios. 