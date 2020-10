Resultados de las carreras de La Plata

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 EL MAORI, 7, N.Ortiz (5) 0 2 Captio, 3, M.Alfaro (2) 0 5,65 3/4 cpo 2 Toronto, 7, D.E.Arias (7) 0 3,80 emp 4 Harvir, 7, E.Siniani (11) 0 5,95 1 cpo 5 Mambo Mix, 3, N.Lacorte (1) 0 3,50 15 cps 6 Sol Naciente, 1, R.Villegas (12) 0 62,65 2 cps 7 Barman Key, 7, M.Asconiga (16) 0 7,60 4 cps 8 Knock Cuadrero, 3, A.I.Romay (13) 0 120,50 15 cps 9 Mi Medallon, 5, P.Sotelo (15) 0 216,75 6 cps 10 Lord Richard, 7, G.Sediari (4) 0 6,85 1 1/2 cpo 11 Equal To Light, 7, F.Arreguy (h) (8) 0 7,35 pzo 12 Holleme, 7, G.Mansilla (10) 0 59,80 4 cps 13 Ludovico Mio, 3, M.A.Sosa (3) 0 39,65 pzo 14 Gato Misionero, 7, M.Delli Q. (6) 0 232,80 pzo ú Misil Rock, 7, K.Banegas (9) 0 132,90 15 cps - - - 0

Dividendos: EL MAORI $ 26,50, 4,70 y 5,75. Captio $ 1,45 y 2,30. Toronto $ 1,35 y 1,50. EXACTA $ 890,00. EXACTA $ 735,00. IMPERFECTA $ 452,25. IMPERFECTA $ 342,75. CUATRIFECTA $ 25.925,25. CUATERNA $ 518.380 .No Corrió: (14) New York New York. Tiempo: 1'14"38c. Cuidador: R.E.Leva. Stud: Sofia Y Joaquin (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Buddha y Maori Storm