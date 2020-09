Son 155 los nombres que el viernes 11 de setiembre quieren ser Estrellas

Gran Premio Estrellas Classic (G1- 2000 metros): American Dad, Asiatic Till, Blessed Mix, Clet Van, Emotion Orpen, Encimado, Guest Seattle, Il Gelato, In Your Honor, Islandio, Joy Canela (h), King Slew, Maroon Five, Milione, New Indy, Pinball Wizard, Por Caballito, Puerto Real, Seulement Catcher, Special Dubai, Transónico y Ya Te Muestro.

Gran Premio Estrellas Juvenile (G1-1600 metros): Amedrentador, Don Ringo, Epikur, Expensive Gift, Great Escape, Héroes, Lario, Leal Blues, Love It, Lunático Blues, Mustang Craf, Nixon Joy, Or Never, Pepe Joy, Rannet, Selection Key, Seteado Joy, Sharkan, Solo Candombe, Vainillon y Wonderful Key.

Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1-1600 metros): Editada, Embassy New, Está Equipada, Fragoscópica, Hutsa, Infartame, Lace And Pearls, Marquesa Key, Nicole Rye, Nuwara Eliya, Salsa Dance, Son De La Negra, Soviet Catch, Toda Bien, Vitolia y Zenda Bohemia.

Gran Premio Estrellas Distaff (G1-2000 metros): Carteame, Cielo Abierto, Cita Di Río, Doña Capanga, Empress Rate, Ever Beautiful, Evincing, Gianella, Harbor Belle (Brz), Hellas Verona, Joy Canela, La Javiera, Lucy May, Modern Chic, Nimia Rye, Pure Doris, Tabina y Tallaght.

Gran Premio Estrellas Mile (G1-1600 metros): Akan, Cappello, Chemin Du Ciel, Classic Rye, Dantalion, Dar La Paz, Don Palco, Endomondo, Es Torrent, Eshebo, Guest Rimout, Heavy Love, Illuminer, Luk Joy, Maroon Five, Milanes Joy, Mister Key, New Indy, Nunca Vigilante, Overlord, Pipi Don, Por Caballito, Por Otros Aires, Power Up, Roman The Mad, This Way y Tipesco.

Gran Premio Estrellas Sprint (G1-1000 metros): Amor Lejano, Art Show, As Del Paraíso, Aurora Lane (h), Chapita Irri, Dinero Cash, Elogiado, Emblem Three, Free Fantasy, Gran Enemiga (h), Hosarsiph Joy, Humorada Negra (h), Kali Mani (h), Key Topic, La Hilary (h), La Reliquia (h), Orpen Full, Pulpit Van, Pura Bellota (h), Queen Liz (h), Regalo Del Cielo, Sanson Greeley, Shamgar, Spoquiyno, Spring Royal, Sweetest Dream (h) y Unity.

Clasico Estrellas Junior Sprint (G3-1000 metros): Angiulino, Clara Tormenta (h), Dear Lenovo, Deliz Key, Eliceo, Filepetti, Gran Enemigo, Jaspeado Arte, Joy Bee (h), Jungle Lord, La Impulsiva (h), Le Marchand, Luthier Blues, Mardis Gras (h), Nashin Blue (h), Pin y Pon (h), Río Amigo, Saltwater Pearl (h), Sassenach (h), Secretaria Tub (h), Singer Key (h), Splendid Key, Strong Key (h) y Zamindar Quit.