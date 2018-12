Blanco habló en exclusiva con El Quilmeño y dio cuenta de lo que fue 2018 para él, en constante crecimiento: “Personalmente tuve un año positivo, crecí como persona y progresé en lo futbolístico. Ahora voy a apuntar a ganar confianza y a soltarme más en los últimos metros, que es lo que me falta, hay que potenciarse en la definición. Una vez que se me den más goles, me soltaré mucho más”.

El joven de 19 años admitió que los jóvenes no tienen presión por el flojo presente de Quilmes, sino que indicó que el esfuerzo es conjunto, al ampliar: “Partido a partido eso se deja atrás, pienso en positivo y creo que vamos a salir adelante. En 2019 vamos a andar bien y los juveniles nos vamos a soltar bastante. Todos ponemos nuestro granito de arena”.

El atacante conoce a Lemos desde las inferiores, aunque despejó cualquier tipo de ventaja por el hecho de venir del Predio: “El técnico va a poner a quien esté mejor, somos todos iguales. A su debido momento evaluará quién está listo para jugar”.

Por último, valoró que el club tenga interés en refuerzos, al señalar: “Todos los que lleguen van a contribuir a que nos vaya mucho mejor. Las incorporaciones de jerarquía nos vendrían muy bien, que conozcan la categoría”.