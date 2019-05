Día internacional sin dietas: cómo verse bien sin privarse de nada

En un mundo en el que la publicidad vende una imagen de cuerpo perfecto, ¿quién no ha caído alguna vez en la necesidad de bajar de peso sometiéndose a dietas estrictas por el simple hecho de “verse bien” para un evento o “para llegar al verano”? Pero las consecuencias de someterse a un tipo de alimentación prohibitiva pueden ser muy peligrosas, sobre todo si de adolescentes se trata.

“Mary Evans Young ha sido una de las tantas víctimas de anorexia nerviosa, un trastorno alimentario que provoca rechazo de la ingesta de alimentos por desarrollar un miedo irracional al aumento de peso. Feminista y escritora, ayudó a las personas que padecían pensamientos desordenados relacionados con la comida, la imagen, sus cuerpos, las relaciones sociales y la salud”, relató la especialista en nutrición Virginia Busnelli sobre el surgimiento de la iniciativa “Diet Breakers”:

En esa línea, la licenciada explicó que las dietas y la regulación excesiva de los alimentos pueden causar graves daños a nuestra salud física y mental. “Estudios han demostrado que las dietas tienen una tasa de fracaso del 98%. Una dieta no es más que una negación de una nutrición saludable para nuestro cuerpo, no es más que la vía de comercialización global que abusa del término para hablar de un cuerpo y una vida mejor, pero negociando con el grave problema de la obesidad”, precisó.

En el último tiempo surgió un abordaje denominado “No Dieta”, un método creado por la doctora Mónica Katz, que nace del fracaso de los régimenes. “Está comprobado científicamente que las dietas como las conocemos, que prohíben todo, no funcionan. Porque es posible tener un cuerpo cómodo y sano sin renunciar al placer primario del alimento”, aseguró la especialista.

Al respecto, Agustina Murcho, Licenciada en Nutrición, en diálogo con POPULAR, sostuvo que hacer dietas estrictas, si bien ayuda a las personas a bajar de peso rápidamente, también hace que lo recuperen con la misma velocidad: “Es una alimentación insostenible, en la que se pierde masa muscular, por lo que se ralentiza el metabolismo, al poco tiempo se produce un atracón, lo que genera grasa, y cada vez cuesta más bajar de peso”.

El eje del método “no dieta” es legalizar el placer comiendo una porción lógica y saludable, por lo tanto no habrá abstinencia ni prohibiciones. “El objetivo no es perder peso sino realizar cambios en el modo de vida para perder peso. El peso es resultado de cambiar y sostener el cambio en el tiempo”, definió Murcho, quien describió: “El rebote surge de reducir calorías y placer. El organismo entra en emergencia y no solo activa el funcionamiento en modo ahorro sino que activa el descontrol. Aunque comamos muy poco, como el cuerpo gasta poco no podemos perder peso y además anhelamos el placer de lo prohibido”.

En este mismo sentido, Estefanía Beltrami, especialista en nutrición y psicología, editó su libro “Basta de dietas” a través del cual promueve el cambio de hábitos alimenticios. “Todas las dietas tienen fecha de vencimiento, porque si bien uno cuando hace una dieta baja de peso y llega a la composición corporal que quiere, una vez que deja esa dieta tiene efecto rebote porque come en exceso”, describió a POPULAR.

De acuerdo con la licenciada, “esto sucede porque las dietas proponen cosas muy extremistas que nadie puede sostener en el tiempo como excluir determinados grupos de alimentos, restringir aquellos que nos provocan placer, o hacer detox”.

Y advierte: “Hacer dieta no es saludable porque en general se restringen los carbohidratos y se aumentan las proteínas, con lo cual las personas empiezan a sentir dolor de cabeza y mareos, falta de energía para llevar a cabo las actividades diarias, incluso pensar cuesta más; y el abuso de las proteínas puede llegar a causar daño renal”.

Por todo esto es que las especialistas en nutrición concuerdan en que lo que sí funciona para bajar de peso y sentirse cómodo con el propio cuerpo es cambiar de hábitos. Cada vez más se hace énfasis en la educación en alimentación saludable, ya que es la clave para evitar caer en trastornos alimenticios, y por supuesto, reducir el riesgo de obesidad y enfermedades asociadas.

“Mejorar la conducta alimentaria y la relación con la comida, no restringirse, comer de forma saludable y medida la mayor parte del tiempo pero darse un gusto de forma equilibrada y haciendo ejercicio. Estos hábitos permiten de a poco mejorar la composición corporal, perder grasa y no músculo. El proceso es más lento pero lo que se logra se puede sostener en el tiempo”, afirmó Beltrami.

“Es un proceso que lleva tiempo, si uno viene arrastrando determinados hábitos durante su vida, no se modifica de golpe. Se tiene que ir focalizando en distintos aspectos. No se buscan cambios radicales de un momento a otro, sino que hay que entender que llevan tiempo y la persona tiene que estar decidida”, concluyó Estefanía, quien además aseguró: “lo que importa es la perseverancia, no la perfección”.