El estilo de vida es el nuevo elixir de juventud

“Young and Beautiful”, la canción interpretada por Lana del Rey para la película “The great Gatsby”, cosechó nominaciones a premios internacionales y batió récords en los rankings de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El tema plantea un dilema eterno “¿me seguirás amando cuando no sea más joven y hermosa?” Pero a no desesperar porque, por suerte, los paradigmas estéticos son cada vez más inclusivos y hoy el concepto de juventud se re-significó asociándose a valores que trascienden la imagen, como la vitalidad y la plenitud.

Lejos de las fórmulas mágicas y rutinas imposibles que se presentaban como el elixir de juventud hace algunos años, la pauta es ir tras aquello que nos hace bien: tener tiempo libre, descansar, practicar ejercicio y comer de forma equilibrada son los nuevos secretos “anti-aging” en plena cuenta regresiva hacia la segunda década del siglo XXI.

Saber para prever

El nuevo modelo de salud se vincula a la prevención, incluyendo un seguimiento personal que no reemplaza la consulta médica, sino que la complementa. En este punto, medidores de grasa corporal o balanzas son dispositivos que contribuyen a evaluar nuestro estado físico de manera preliminar y profundizar acciones en las áreas que debamos mejorar.

Además, limpiadores faciales ultrasónicos, auto-masajeadores y kits para renovar la piel son alternativas muy eficaces para prevenir el envejecimiento prematuro. Al igual que con el ejercicio, la perseverancia es fundamental y es por eso que se recomienda limpiar bien la piel todos los días por la mañana y la noche, utilizar cremas hidratantes según el tipo de cutis y realizar una limpieza más profunda una vez por semana para eliminar células muertas y mantener el rostro joven e iluminado.

¿Somos lo que comemos?

En gran parte, sí. Una dieta variada y equilibrada retrasa los procesos de oxidación molecular producidos por los radicales libres, responsables del envejecimiento. La alimentación “anti-aging” incluye vitaminas antioxidantes, que podemos encontrar en productos como el pescado, los cítricos y frutos secos, minerales presentes en cereales integrales y verduras, la zanahoria, que aumenta la producción de colágeno y mantiene firme la piel, el té verde y los yogures, entre otros. Asimismo, con el asesoramiento médico correspondiente, los suplementos dietarios y deportivos son grandes aliados para sumar vitaminas, minerales y proteínas necesarios para vernos y sentirnos bien.

Sin prisa pero sin pausa, la clave para progresar

Otra de las premisas de la vida moderna para alcanzar el elixir de la juventud es vivir sin prisa pero sin pausa.

Mao solía decir que, al final, suele pagar más la perseverancia que la eficacia deslumbrante. Lejos de los tratados políticos, esta filosofía podría aplicarse a casi cualquier aspecto de la vida, y al deporte también.

Pero, ¿cómo hacer para entrenar de forma periódica cuando tenemos mil actividades y obligaciones diarias? La tendencia “at home” parece ser la respuesta y es por eso que cada vez más personas eligen mantenerse jóvenes y vitales ejercitándose en la tranquilidad de sus casas.

De la bici fija, a las pesitas, colchonetas y mancuernas, pasando por los escaladores, barras, estimuladores musculares y pelotas, el listado de opciones es muy amplio y ya no es necesario hacer malabares con los horarios para ir a un gimnasio.

Según los especialistas, la clave es la constancia y, en este sentido, sugieren tomarse un tiempo para hacer ejercicios de tres a cinco veces por semana, aunque sea 30-40 minutos por jornada.

Está comprobado que el entrenamiento asiduo optimiza las articulaciones, el funcionamiento cardiológico, la tonificación e incluso la apariencia de la piel.

Muchos están inclinándose, poco a poco, a una vida más saludable con hábitos que se van adquiriendo con el paso del tiempo.