“Siempre me gustó hacer cosas, como renovar mis muebles, pintar una cómoda o retapizar las sillas, pero como alquilaba me daba bronca que el dueño se quede con los arreglos. Cuando pude comprar la casa comencé a hacer todo tipo de cosas”, recuerda.

En ese momento, se convirtió en una albañil puertas adentro, por lo que sus amigos le hacían chistes y ella los desafió: “Se burlaban diciéndome “qué te haces la albañil”. Y ahí los chicané y les dije que me iba a hacer una cuenta en Instagram y me iba a ir bien”.

Siutti se describe autodidacta: “No estudié arquitectura ni maestro mayor de obra, soy caradura y lanzada”. Se formó en publicidad y cocina, y durante años se dedicó a la producción de comerciales y las locaciones para cine y publicidad. Hasta que descubrió su pasión y la inmensa puerta que le abrieron las redes sociales.

ADEMÁS:

Al vino innovador se lo conoce por su color ¡azul!

Deco por dos mangos: cómo decorar una casa con poco presupuesto

“Fue creciendo muy rápido porque en ese momento no había una cuenta así en Argentina, que se enfoque en la obra. Sí de restauración de muebles o decoración, muy enfocado a lo que siempre nos dan a las mujeres. Y creo que pegó por eso”, explica.

La bomba explotó después de dar una entrevista en un programa de televisión. A partir de ese momento los seguidores empezaron a crecer de manera exponencial. Y así fue como surgió la idea de editar su propio libro con tutoriales.

El 1 de abril salió a la venta el libro “Mami Albañil: guía práctica para enchularlo todo”, que incluye alrededor de 60 tutoriales y paso a paso, y un “diccionario ferretero” para no ir a la ferretería a pedir “el cosito que va en el coso”.

Cambio de paradigma

En un contexto de cambio social, donde el feminismo está en pleno auge, Bernardita se convirtió en referente de un movimiento que empuja a las mujeres a “hacerlo vos misma”.

Con un público compuesto en el 90% por mujeres, ella notó el cambio que fue generando. “Al principio, mis seguidoras me alagaban por mi trabajo. Después hubo un quiebre, cuando subía un tutorial sobre, por ejemplo, cómo arreglar la humedad, me mandaban un mensaje “mirá, me animé” y me di cuenta que comenzaron a hacer ellas. Mujeres que antes no sabían que podían arreglar una pared, antes pensaban que si tenían una mancha de humedad tenía que venir más o menos un ingeniero a arreglarlo, y con un producto uno lo puede hacer y está al alcance de todos”, describe.

Además, asume que para la cuenta le cambió la vida, no solo en lo profesional sino en lo personal. “Siempre uso el hashtag #Usemoslasredesparasumar, porque me gusta lo solidario y para dejar de lado el morbo con el canje, comencé a hacer algo bueno, y en lugar de usar mi casa como escenario, empecé a ir a comedores y villas a dar una mano”.

“Creo que antes vivía en un tupper. Ahí conocí mujeres que tienen una realidad totalmente distinta a la mía, y las empujé a animarse. Como tengo muchos sponsors de construcción, me empezó a escribir gente que tenía que arreglar un frente, un techo, una pared de hogares y escuelas”, cuenta.

Entre las acciones solidarias que llevó a cabo, colaboró con Fundación Oficios, una organización sin fines de lucro que ofrece cursos gratuitos para promover la inserción sociolaboral de los sectores de la comunidad de menores recursos. En este momento está llevando a cabo un proyecto para ayudar a Milagros, una nena de 8 años que vive en Pergamino y sufre parálisis cerebral por una fuerte golpiza recibida a los 3 meses de vida, y que tiene una cuenta en Instagram que se llama TodosXMili.

“Hace unos meses mostraron cómo vivía, y es tan precaria su vivienda que no se puede arreglar, tenés que tirar todo abajo y empezar de cero. Me bajoneé mucho porque creí que era un sueño imposible. Pero Viviendas Roca se acercó y le van a donar una casa prefabricada. Conseguí que otras marcas también donen los muebles para su casa y los electrodomésticos que necesita”, relata.

Manos a la obra

En Mami Albañil, se encuentran muchas cosas, entre los fratachos, y los rodillos, fotos de Siutti junto a sus tres hijas, los detrás de escena de tutoriales y comerciales, pero sobre todo mucha pasión. Por que como su nombre lo dice, ella es madre y asegura que no hay nada que le impida hacer los arreglos en su casa junto a sus nenas.

“Mi cuenta es bastante libre, comparto mi día a día, no solo de albañilería, sino lo que hago con mis hijas”. Además, confiesa: “soy cero organizada, muy ansiosa, no tengo una agenda, voy viendo sobre la marcha”.

Como la albañilería es un tema bastante aburrido, trata de ponerle onda al disfrazarse para los tutoriales o elegir temas copados para musicalizar.

Entre sus tutoriales, enseña a remodelar ambientes, soluciones a la humedad, pisos vinílicos, renovar bañeras, trabajar con durlock, revestimiento, y un sinfín de "paso a paso" para hacer lo que uno se imagina. También un glosario de herramientas esenciales: cómo se llaman y para qué sirven.

“A veces pensamos que no podemos hacer nada en nuestras casas porque nos resulta casi imposible vernos con un taladro o con una pintura para bañaderas. Hay que animarse. Investigar en Internet, porque están todas las respuestas”, anima, y agrega: “Y si alguien quiere emprender que ponga en la balanza la pasión. Si es algo que realmente le gusta, en la medida que pueda, que lo siga, porque después decanta solo”.