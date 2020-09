Es que en diálogo con la panelista de ‘Los Ángeles de la Mañana’, Karina Iavícoli, López había asegurado estar "indignado, es una inconsciencia lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que vuelven de allá vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?".

Según la versión de López se habrían contagiado de Covid sus dos hijos menores, Benedicto y Constantino, y habría sido Valentino -el mayor de los tres niños- el que le habría confirmado la noticia. Además Iavícoli agregó que también se había contagiado Isabella, la menor de las nenas que tuvieron Icardi y Nara.

Y a pesar de que llevaba varios días sin postear nada en sus redes, tras oír las declaraciones de Maxi, Wanda subió una serie de historias en las que se podía ver a todos sus hijos jugando juntos. "Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación", indicó ella en un intento de despejar las dudas de sus miles de seguidores y derribar la versión de López.

"No saben si van a hacer la cuarentena en el lugar, en Ibiza. Maxi todavía no lo sabe pero sí está muy enojado y preocupado. Sí habló con Valentino, su hijo mayor, que dio negativo. Está preocupado y triste porque está lejos", añadió Iavícoli mientras que Yanina Latorre salió en defensa de la modelo: "no es una guerra mediática, es la guerra de un tipo que nunca se ocupó de sus hijos".

Al mismo tiempo, Latorre explicó que "esto le pasó en Ibiza, pero le podría haber pasado en París. Ella le pidió tantas veces a él que la ayude y nunca se ocupó, se borró, no estuvo en los momentos más importantes de sus hijos. Esto le puede pasar a cualquier madre".

Cabe recordar que son varios los futbolistas del París SaintGermain que se contagiaron de Covid 19, entre ellos los argentinos Angel Di María, Leandro Paredes e Icardi. También dieron positivo el capitán Marquinhos, Neymar y el arquero Keylor Navas.