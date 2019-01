Sobre el tema, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata contó cómo fue su cuadro de situación, en diálogo con Perspectiva Sur: “En el semestre pasado la lesión me complicó y hasta la segunda fecha ante Los Andes me sentía con mucha confianza, y la verdad que después de lesionarme, eso lo perdí. Después el hecho de volver recuperado, tener ganas de meterte en el equipo y ver que ya no estaba era difícil. Aunque a la vez lo entendía, por supuesto, porque uno lo pensaba en frío y estaba bien lo que hacía el técnico. Me mantuvo afuera hasta que me pusiera bien”.

Cardozo supo ser paciente en la espera y lo que fue su recuperación, así que agregó: “En el semestre pasado me costó y recién jugué en la última fecha. Ahora en la pretemporada hice un buen trabajo y me pude mantener, entonces espero seguir así en el torneo. Yo siempre entreno para jugar, para ser titular, aunque después dependerá del técnico”.

En relación al encuentro contra el Cele y el arduo camino que deberá recorrer el Cervecero, indicó: “El rival es muy complicado, aunque todos los partidos van a ser duros para nosotros, porque estamos peleando ahí abajo. Cuando estás en una situación complicada como la nuestra, esa presión hace que quizás te cueste llegar al gol como nos pasó en el semestre anterior. Hemos trabajado eso en la pretemporada, tratamos de agarrar lo que pide el técnico, pero tampoco pudimos convertir demasiado. Esperemos mejorarlo más aún y que ante Temperley podamos empezar a meterla”.

La escasez del gol es el principal aspecto a pulir, ya que defensivamente el conjunto de Leonardo Lemos logró la estabilidad deseada: “Se labura mucho en definición y también en algunos matices defensivos. Hay que seguir así, tratando de mejorar y trabajar duro, porque sabemos que vamos a tener un partido muy difícil, ante un rival que tiene buenos jugadores. De todos modos, como hizo una buena pretemporada, estamos con confianza”.