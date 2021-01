Zambrano quiere volver al país para pelear por un puesto

Zambrano estuvo en las playas de Cancún, México, sin tener en cuenta que al regresar a la capital peruana se quedaría dos semanas en aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus. Asimismo, los medios peruanos informaron que podría conseguir la salida para los próximos días con un PCR negativo.

"Tengo 2 años más de contrato con el club y espero continuar aquí. Me gustaría retirarme con una Libertadores encima. Pude ganar 2 títulos con Boca, pero aún tengo pendiente el tema de la Copa”, afirmó el central en diálogo con Gol Perú, desde su casa.

De hecho, en el entrenamiento de este jueves tampoco estuvo, al igual que el lesionado Diego González. El que volvió fue el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, quien se recuperó de su estado febril.

“Llevo prácticamente un año en el club, me recibieron de la mejor manera y me he sentido muy cómodo en el equipo. Ponerse la camiseta de Boca Juniors no es fácil. Desde la prensa hasta los hinchas ejercen mucha presión, pero esto es así”, reflexionó el futbolista que no se refirió a un supuesto malestar del entrenador Miguel Angel Russo.

Zambrano, de 31 años, jugó 10 partidos en la conquista de la Copa Diego Armando Maradona, en la que la mayoría de suplentes tuvieron rodaje. En cambio, no sumó minutos en la Copa Libertadores en 2021.

"La crítica siempre va a estar. Sé los errores que he cometido, pero uno tiene que aprender a convivir con eso. Lo que más me importa es que el entrenador esté contento conmigo”, esbozó Zambrano.

En cuanto a la pretemporada del Xeneize, este jueves el plantel practicó con normalidad en el predio de Ezeiza y con resultados negativos de los hisopados de la totalidad del plantel.

Embed El campeón de la Copa Diego Maradona cumplió su segundo día de trabajo en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza... #VamosBoca pic.twitter.com/OWHNyr5f8P — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 28, 2021

Se especula con la llegada de Esteban Rolòn, mediocampista que juega en Huracán y es del interés del entrenador. También habría sido ofrecido Rodrigo Battaglia, mediocampista que juega en el Alavés de España y que tuvo previamente un paso por Huracán, Racing y Rosario Central, además de tres equipos portugueses.

La pretemporada de Boca continuará mañana, en turno matutino y recién en la próxima acelerarán en la preparación física, con dobles jornadas. Y en la tercera antes del inicio del torneo, jugarán algunos amistosos.